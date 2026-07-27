Diego Enríquez se plantea como propósito suceder a Pedro Gallese en la portería de Perú en las Eliminatorias 2030: “Lucharé para ser titular”

Diego Enríquez sueña en grande. Aunque su actualidad en Sporting Cristal es poco auspiciosa, confía que con demasiada dedicación y esfuerzo no solo recuperará protagonismo en la Liga 1 2026, también llegará a la selección peruana para hacerse cargo de la portería tras Pedro Gallese.
A la pregunta de si se ve como el nuevo guardián del marco nacional, Enríquez no dudó en responder: “Trabajaremos para serlo. Pedro tiene una muy buena carrera en la selección y en clubes; es un arquero histórico que tiene un nombre muy bien ganado. He compartido bastante con él, es un ejemplo a seguir. Cuando no siga, lucharé para ser titular”.
PUBLICIDAD
El guardameta de Cristal, por otro lado, aseguró en su charla con ‘Al Volante’ que “seguía a muchos jugadores. Era un orgullo compartir cancha con André Carrillo, Renato Tapia y el mismo Pedro Gallese, grandes futbolistas que han pasado en la selección peruana”.
Consciente de que, hace no mucho, ha perdido sitio en Perú, Diego Enríquez no ocultó su incomodidad, pero sabe que con sacrificio arduo volverá a ser valorado. “Fue bastante duro, porque uno trabaja para estar siempre ahí, pero no me quedo con eso. Mi mente está clara, hay que seguir trabajando poco a poco, hacer bien las cosas y seguro que llegará otro llamado”, zanjó.
PUBLICIDAD
Seguridad plena
Por más de una década, la portería de la selección peruana ha estado en manos de Pedro Gallese, un guardameta sobrio y experimentado que ha ofrecido seguridad en distintos procesos, sobre todo en el realizado por Ricardo Gareca.
De 36 años, el ‘Pulpo’ ha disputado Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y una Copa del Mundo. De ahí que sea un inamovible en el marco de Perú. Las veces que ha sido desmarcado fueron pocas y por razones estrictamente deportivas. En ese lapso, ningún suplente ha demostrado estar a su altura o rendimiento.
Durante los dos primeros procesos clasificatorios, Diego Penny, Leao Butrón, Carlos Cáceda y José Carvallo fueron el relevo de Pedro Gallese; los dos últimos apenas aparecieron en contadas oportunidades aprovechando la ausencia del ‘1’. Años posteriores surgieron otros nombres como Pedro Díaz y Diego Enríquez, pero aún siguen en observación por el nuevo cuerpo técnico de Mano Menezes.
PUBLICIDAD
Aunque Gallese ha entrado al umbral del final de su carrera, se siente con plenas condiciones para disputar las Eliminatorias 2030. Por cuestión de jerarquía, seguiría como titular con la selección peruana, pero lo normal sería que sobre la marcha se prepare el camino para un sucesor.
Formato intacto
El formato de las Clasificatorias 2030 se mantendrá, salvo oficialización en contrario, con la modalidad de todos contra todos, como en las ediciones previas.
Los cupos asignados al Mundial 2030 seguirán siendo seis y medio, sin cambios previstos. Los países anfitriones ya cuentan con su clasificación asegurada, pero aun así dirán presente en el proceso mundialista.
PUBLICIDAD
La selección peruana enfrenta el reto de reinventarse y buscar caminos para alcanzar un cupo en la próxima Copa del Mundo. Por tal motivo incorporó a Mano Menezes como nuevo entrenador por los próximos cuatro años.
La ‘bicolor’ suma dos ausencias consecutivas en las Copas del Mundo, destacando la última campaña, en la que finalizó entre los últimos lugares de las Eliminatorias Sudamericanas, totalizando apenas dos victorias.
Más Noticias
Alianza Lima presentará un oficio a la CONAR por el arbitraje controversial de Augusto Menéndez ante Comerciantes Unidos por Liga 1 2026
El clamoroso codazo de Alexis Cossio en contra de Jairo Vélez constituía una falta clara a favor de los ‘blanquiazules, pero el silbante pasó de largo al igual que el VAR. De ahí que surgiera una indignación general en La Victoria
Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria en los Panamericanos Universitarios: venció 3-0 a Colombia en su debut
El equipo dirigido por Elena Keldibekova se impuso en sets corridos con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16, y sumó sus primeros puntos en el Grupo A del torneo universitario
“Christian Cueva no se está comportando como un profesional”: la dura crítica de Pamela López por el presente de ‘Aladino’ en Sport Boys
La expareja del volante peruano se pronunció por la lesión que sufrió con el cuadro ‘rosado’ y de las decisiones que tomó en su carrera deportiva
El premio de Brenda Lobatón dejó un emotivo momento en el Dibós: así reaccionaron sus compañeras tras su galardón
La atacante peruana fue reconocida como una de las mejores puntas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y recibió el cariño de sus compañeras, que la ovacionaron y abrazaron antes de subir al escenario
Se filtró que Piero Quispe rechazó ofertas de Europa y la Liga 1 para volver a Universitario: “Ya avisó a su familia y varios jugadores de la ‘U’”
El volante peruano se encontraba libre tras rescindir con Pumas UNAM y ahora regresa para defender al cuadro ‘crema’ para potenciar un mediocampo sobrepoblado
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD