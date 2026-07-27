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Diego Enríquez se plantea como propósito suceder a Pedro Gallese en la portería de Perú en las Eliminatorias 2030: “Lucharé para ser titular”

El ciclo del ‘Pulpo’ entra en su etapa final con la selección peruana. Detrás suyo emerge el portero de Sporting Cristal, quien está totalmente convencido de asumir la protección del arco. “Mi menta está clara”, dijo

Diego Enríquez hizo su debut con la selección peruana en amistoso internacional contra Chile, en La Florida. - Crédito: FPF
Diego Enríquez hizo su debut con la selección peruana en amistoso internacional contra Chile, en La Florida. - Crédito: FPF
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Diego Enríquez sueña en grande. Aunque su actualidad en Sporting Cristal es poco auspiciosa, confía que con demasiada dedicación y esfuerzo no solo recuperará protagonismo en la Liga 1 2026, también llegará a la selección peruana para hacerse cargo de la portería tras Pedro Gallese.

A la pregunta de si se ve como el nuevo guardián del marco nacional, Enríquez no dudó en responder: “Trabajaremos para serlo. Pedro tiene una muy buena carrera en la selección y en clubes; es un arquero histórico que tiene un nombre muy bien ganado. He compartido bastante con él, es un ejemplo a seguir. Cuando no siga, lucharé para ser titular”.

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Diego Enríquez lamentó el subcampeonato de Sporting Cristal en la Liga 1 2024.
Diego Enríquez se ha establecido como portero de Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1

El guardameta de Cristal, por otro lado, aseguró en su charla con ‘Al Volante’ que “seguía a muchos jugadores. Era un orgullo compartir cancha con André Carrillo, Renato Tapia y el mismo Pedro Gallese, grandes futbolistas que han pasado en la selección peruana”.

Consciente de que, hace no mucho, ha perdido sitio en Perú, Diego Enríquez no ocultó su incomodidad, pero sabe que con sacrificio arduo volverá a ser valorado. “Fue bastante duro, porque uno trabaja para estar siempre ahí, pero no me quedo con eso. Mi mente está clara, hay que seguir trabajando poco a poco, hacer bien las cosas y seguro que llegará otro llamado”, zanjó.

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Seguridad plena

Por más de una década, la portería de la selección peruana ha estado en manos de Pedro Gallese, un guardameta sobrio y experimentado que ha ofrecido seguridad en distintos procesos, sobre todo en el realizado por Ricardo Gareca.

De 36 años, el ‘Pulpo’ ha disputado Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y una Copa del Mundo. De ahí que sea un inamovible en el marco de Perú. Las veces que ha sido desmarcado fueron pocas y por razones estrictamente deportivas. En ese lapso, ningún suplente ha demostrado estar a su altura o rendimiento.

Pedro Gallese – Selección peruana – Deportivo Cali – Alianza Lima - Liga 1 – Perú – deportes – 12 julio
Gallese asegura que se siente físicamente listo para sostener otro ciclo clasificatorio. - Crédito: EFE

Durante los dos primeros procesos clasificatorios, Diego Penny, Leao Butrón, Carlos Cáceda y José Carvallo fueron el relevo de Pedro Gallese; los dos últimos apenas aparecieron en contadas oportunidades aprovechando la ausencia del ‘1’. Años posteriores surgieron otros nombres como Pedro Díaz y Diego Enríquez, pero aún siguen en observación por el nuevo cuerpo técnico de Mano Menezes.

Aunque Gallese ha entrado al umbral del final de su carrera, se siente con plenas condiciones para disputar las Eliminatorias 2030. Por cuestión de jerarquía, seguiría como titular con la selección peruana, pero lo normal sería que sobre la marcha se prepare el camino para un sucesor.

Formato intacto

El formato de las Clasificatorias 2030 se mantendrá, salvo oficialización en contrario, con la modalidad de todos contra todos, como en las ediciones previas.

Los cupos asignados al Mundial 2030 seguirán siendo seis y medio, sin cambios previstos. Los países anfitriones ya cuentan con su clasificación asegurada, pero aun así dirán presente en el proceso mundialista.

Selección Peruana - Mano Menezes – Perú – deportes – 20 julio
Perú espera mostrar una mejor versión en las Eliminatorias 2030. - Crédito: FPF

La selección peruana enfrenta el reto de reinventarse y buscar caminos para alcanzar un cupo en la próxima Copa del Mundo. Por tal motivo incorporó a Mano Menezes como nuevo entrenador por los próximos cuatro años.

La ‘bicolor’ suma dos ausencias consecutivas en las Copas del Mundo, destacando la última campaña, en la que finalizó entre los últimos lugares de las Eliminatorias Sudamericanas, totalizando apenas dos victorias.

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