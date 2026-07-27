Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Keiko Fujimori asume este martes 28 de julio la presidencia de Perú, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años. La lideresa de Fuerza Popular, quien llegó al poder en el cuarto intento electoral tras derrotar al excongresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta, se convierte además en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. La ceremonia de juramentación tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el rey de España, Felipe VI.
El acto concentra la atención de un país polarizado política y geográficamente, que llega al cambio de mando con altos índices de inseguridad, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y un Estado que la propia Fujimori calificó de “catastrófico” al conocer los informes de las comisiones de transferencia.
Su primer mensaje a la Nación, previsto para las 12:30 p.m. y con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana, reactivación económica y medidas ante el FEN.
La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se prepara para ofrecer su primer mensaje a la nación, en el que detallará las bases de su plan de gobierno para el periodo 2026-2031, luego de la ceremonia de juramentación que se llevará a cabo el 28 de julio en el Congreso de la República. Esta intervención, que coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, marcará el tono de la gestión que inicia y estará acompañada de la presencia de dignatarios internacionales y jefes de Estado.
La tradición del Mensaje a la Nación por el 28 de julio en el Perú representa uno de los momentos más esperados del calendario político local. Aunque la ceremonia mantiene un formato protocolar, no existe una norma que fije un tiempo mínimo ni máximo para el discurso presidencial. Esta flexibilidad ha permitido que, durante las últimas dos décadas, la extensión de las alocuciones varíe notablemente, desde intervenciones que apenas superan los 45 minutos hasta exposiciones que han alcanzado marcas históricas de más de cinco horas.
Expectativas de los peruanos al gobierno de Keiko Fujimori
La última encuesta nacional de Ipsos para Perú21 revela que, pese a los vaivenes políticos, los peruanos mantienen expectativas sobre el nuevo gobierno: un 71% considera que Keiko Fujimori merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobernar, aunque un 39% declara preocupación por su elección y solo un 37% expresa optimismo. El estudio, realizado entre 1.205 personas del 16 al 19 de julio, muestra además que un 42% estima que el país estará mejor al concluir el quinquenio fujimorista.
La cifra de quienes respaldan darle una oportunidad a la nueva mandataria se eleva al 79% en Lima, pero baja al 66% en el interior del país. La opinión de que en 2031 el Perú estará en mejores condiciones también es más fuerte en la capital (54%) que en el resto del territorio (36%). Un 27% prevé que no habrá cambios y un 18% anticipa que la situación empeorará.
La ceremonia: paso a paso del 28 de julio
Keiko Fujimori jurará como presidenta de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso bicameral, en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo, en Lima. El acto será presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular), presidente del nuevo Congreso.
El protocolo comenzará a las 9:00 a.m. con la imposición de condecoraciones en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, donde la presidenta electa recibirá la Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar) y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial). Entre las 9:30 y las 11:30 a.m. se realizarán las audiencias con jefes de Estado y delegaciones extranjeras en el mismo recinto.
A las 11:45 a.m. partirá el cortejo presidencial desde Torre Tagle hacia el Congreso. La llegada de Fujimori al Palacio Legislativo está prevista para las 12:00 p.m. y el ingreso al hemiciclo, para las 12:15 p.m. La sesión solemne de juramentación se extenderá entre las 12:30 y la 1:30 p.m.
Según explicó el exoficial mayor del Congreso José Cevasco, el Parlamento designará una Comisión de Anuncio y una Comisión de Recibimiento integradas por senadores y diputados. La primera se trasladará a Torre Tagle para informarle a la presidenta electa que el Congreso está listo para recibirla; la segunda la aguardará en la puerta principal del Palacio Legislativo y la acompañará hasta la Sala de Embajadores.
Una vez que Fujimori tome asiento en el hemiciclo, Torres le tomará juramento a ella y al primer vicepresidente electo, Luis Galarreta. Dado que Torres fue elegido también como segundo vicepresidente de la República, será el presidente de la Cámara de Diputados quien le tome juramento a Galarreta.
Concluido ese acto, Torres impondrá la banda presidencial a Fujimori —símbolo exclusivo del cargo de jefa del Estado; los vicepresidentes no la reciben— y firmará el pergamino en que consta el juramento. Luego, la presidenta ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante senadores, diputados e invitados internacionales.
La agenda del resto del día
Tras la ceremonia en el Congreso, el programa protocolar continúa en Palacio de Gobierno. A las 2:15 p.m. está prevista la juramentación del primer Gabinete Ministerial. Entre las 2:45 y las 4:00 p.m., Fujimori recibirá el saludo de los jefes de Estado y autoridades extranjeras en la Residencia de Palacio.
A las 4:30 p.m., la Cancillería ofrecerá un almuerzo oficial en el Gran Comedor para las delegaciones invitadas. A las 5:30 p.m. se realizará un encuentro en el Salón Eléspuru y a las 6:00 p.m. la presidenta recibirá visitas bilaterales en el Salón Dorado, acompañada por los vicepresidentes y el canciller. A las 7:00 p.m. se prevé otro bloque de audiencias en el mismo salón, esta vez junto al presidente del Consejo de Ministros. La jornada cerrará a las 7:30 p.m. con una recepción oficial en el Gran Comedor para todos los asistentes a la toma de mando.
El primer mensaje a la Nación: qué se espera y a qué hora
El mensaje a la Nación de Keiko Fujimori está programado para las 12:30 p.m., aunque el horario exacto de inicio puede variar según la duración de la juramentación y la agenda de las delegaciones extranjeras. La transmisión en vivo estará a cargo de los canales oficiales de la presidencia y de los principales medios peruanos. También puede seguirse por TV Perú (canal 7 en señal analógica y digital TDT, o canal 707 en Movistar TV) o a través de la web de Infobae.
Se supo que el discurso durará entre 45 minutos y una hora, lo que ya marca una diferencia con los mensajes de Fiestas Patrias de Dina Boluarte (2022-2025), que superaron las tres horas en promedio. En 2024, Boluarte tardó poco más de cinco horas en leer 79 páginas.
Fujimori realizará al menos seis anuncios sobre propuestas inmediatas en seguridad ciudadana, reactivación económica, generación de empleo y medidas ante el fenómeno de El Niño (FEN). Aún está por definir si ese mismo día presentará un proyecto de delegación de facultades legislativas o si lo dejará en manos del próximo primer ministro.
Sobre la economía, la mandataria expondrá medidas concretas para distribuir el crecimiento y la visión de su Gobierno, además de las oportunidades que tiene el país respecto a su ubicación estratégica en América del Sur.
Qué esperan los analistas del Mensaje a la Nación
De acuerdo a especialistas, Fujimori debe precisar en su discurso en qué estado de crisis se encuentra el Perú y si esta es presupuestal, fiscal, de planificación o de ministerios y si esto puede afectar a trabajadores, estudiantes o jubilados.
De otro lado, se debe detallar sobre las propuestas de campaña que va a priorizar durante los primeros días de su gobierno, como el combate a la delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad. Medidas concretas y no ser más del montón de mensajes que dieron sus antecesores.
Otros temas importantes que no debería dejar de lado la nueva presidenta son aquellos referidos a la salud, la educación o la infraestructura, pero siempre con objetivos concretos.
Posteriormente, la conformación del Gabinete y las primeras acciones de este deberá ir de la mano al plan de trabajo u hoja de ruta que el Gobierno de Keiko Fujimori deberá seguir.
Las prioridades que pide la ciudadanía
La encuesta de Ipsos también consultó sobre los temas que debería priorizar el primer mensaje presidencial. Para un 68% de los encuestados, la lucha contra la delincuencia es el asunto en el que Fujimori debe poner mayor énfasis. La lucha contra la corrupción ocupa el segundo lugar (45%) y la mejora en la salud pública, el tercero (39%). En cuarto y quinto lugar aparecen la mejora en la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%). Recién en el sexto lugar se mencionan los planes para controlar el fenómeno de El Niño, que ya afecta al país y que, según expertos, podría ser de gran intensidad con consecuencias serias en áreas productivas, la economía y la salud.
La delegación de Trump y el respaldo de Washington
El presidente Donald Trump designó una delegación presidencial para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori. La encabeza el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien llegó a Lima el domingo por la tarde e integran el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional, William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.
Landau se reunió con Fujimori en la sede de San Isidro y le expresó la felicitación del gobierno de Trump. Destacó la importancia de promover la seguridad en Perú y en la región, y subrayó que el país recibirá apoyo para combatir la criminalidad. También señaló que Estados Unidos ve con buenos ojos la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú y saludó la composición del Gabinete como una señal positiva para la inversión y la estabilidad política y jurídica.
Por su parte, Fujimori indicó que trabajará en una currícula educativa que priorice la educación financiera y el bilingüismo, y que buscará implementar inteligencia artificial para agilizar los procesos del Estado, en particular en el sector salud.
Jefes de Estado y dignatarios confirmados
La Cancillería informó que la ceremonia contará con la presencia de jefes de Estado y autoridades de gobierno de la región. Entre los dignatarios confirmados figuran Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y el primer ministro de Aruba, Mike Eman. También participará el rey de España, Felipe VI, quien llegó esta mañana a Lima.
Asistirán además los expresidentes Eduardo Frei (Chile), Jamil Mahuad (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Mireya Moscoso (Panamá) y Jeanine Áñez (Bolivia), junto al presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo.
El canciller Carlos Pareja confirmó la participación de delegaciones encabezadas por cancilleres y ministros de Japón, China y Marruecos, así como del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin.