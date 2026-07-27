Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Keiko Fujimori presenta a tres integrantes de su gabinete de ministros. América TV

Keiko Fujimori asume este martes 28 de julio la presidencia de Perú, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años. La lideresa de Fuerza Popular, quien llegó al poder en el cuarto intento electoral tras derrotar al excongresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta, se convierte además en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país. La ceremonia de juramentación tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el rey de España, Felipe VI.

El acto concentra la atención de un país polarizado política y geográficamente, que llega al cambio de mando con altos índices de inseguridad, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y un Estado que la propia Fujimori calificó de “catastrófico” al conocer los informes de las comisiones de transferencia.

Su primer mensaje a la Nación, previsto para las 12:30 p.m. y con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana, reactivación económica y medidas ante el FEN.