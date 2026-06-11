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¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”

Antonio García Pye, gerente deportivo de la ‘U’, se pronunció por el posible fichaje del delantero ítalo-peruano, que aún tiene contrato con Spezia Calcio. También habló de Raúl Ruidíaz

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¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”.
¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”.

En los últimos días, las negociaciones entre la directiva de Universitario de Deportes y Gianluca Lapadula parecían encaminadas a buen puerto. Solo restaba la aceptación de la familia del delantero para concretar su llegada al club. Sin embargo, la irrupción de Spezia Calcio, con el que ‘Lapa’ mantiene contrato hasta fin de mes, complicó los plazos y puso en duda que el jugador pueda sumarse a la pretemporada que inicia el lunes 15 de junio.

El gerente deportivo, Antonio García Pye, reconoció que el proceso se volvió más delicado por el alto perfil del jugador y la atención mediática. “¿Cuándo llega Lapadula? Se especula mucho, hay mucha ansiedad que la comprendo y la gente cree que porque no salimos todos los días a hacer anuncios, no estamos haciendo nada y no es así. Es un trabajo de hormiga que muchas veces, al contrario, cuando se especula mucho y se da muchas vueltas al tema, se complica, aparecen otras ofertas. Entonces, tratamos de sacar el postre cuando esté horneado, pero si lo abres a la mitad, se puede malograr”, expresó en entrevista para Fútbol Como Cacha de RPP.

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El dirigente pidió calma a los aficionados y dejó claro que los anuncios oficiales llegarán solo cuando cada detalle esté cerrado. “¿Solo falta el aspecto familiar? Los anuncios se van a hacer en su momento (...). La próxima semana van a haber novedades y que la gente se quede tranquila; sé que hay ansiedad, pero vamos a tener un equipo para luchar el ‘tetra’”, anticipó.

Gianluca Lapadula – Spezia – Perú – deportes – 12 abril
Gianluca Lapadula disputó 19 partidos en Spezia Calcio la última temporada, en la que anotó 6 goles y dio 2 asistencias. - créditos: Spezia Calcio

Antonio García Pye sobre lo que falta para que Gianluca Lapadula firme por Universitario

Antonio García Pye, consultado sobre el estado de las negociaciones, evitó referirse directamente a Gianluca Lapadula para no entorpecer el avance. “¿Esta semana no habrá novedades sobre Lapadula? No hablo de Lapadula, sino en general. Dentro de los 350 nombres que han estado barajando, han acertado en seis o siete por lo que se ha conversado. Cuando eso esté terminado ya hablará el presidente con el profesor Cúper a ponerle la firma para anunciarlos oficialmente y solo llamarlos a que estén tranquilos porque vamos a tener un equipo que va a pelear el campeonato”, dijo.

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El gerente deportivo subrayó que el técnico Héctor Cúper tiene la última palabra sobre cualquier incorporación. “El profesor Cúper tiene un prestigio y un recorrido, y él no va a permitir que se haga nada que no ayude al proyecto que él tiene y a la perspectiva que él tiene al estar en la ‘U’”, remarcó.

Ante la insistencia sobre el ‘Bambino’, el directivo ‘crema’ recordó que conoce bien al jugador y que fue clave para facilitar su llegada a la selección peruana. No obstante, insistió: “Yo lo ayudé a llegar a la selección. Me gusta el juego de él, un jugador de Europa, en la liga italiana, ha estado en equipos importantísimos y ha terminado bien, pero el ‘ok’ final lo va a dar el profesor Cúper”.

El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

Antonio García Pye sobre posibilidad de Raúl Ruidíaz en Universitario

El nombre de Raúl Ruidíaz también sonó con fuerza entre los posibles refuerzos. Antonio García Pye elogió a la ‘Pulga’, pero aclaró que la decisión corresponde a Héctor Cúper. “Ruidíaz es un super jugador, también lo conozco mucho, le tengo un gran aprecio y reitero que esos temas los ve el técnico”, explicó.

El exdirectivo de la FPF reveló que el estratega argentino tiene sobre la mesa todas las opciones y que será él quien priorice las incorporaciones. “En la mesa tiene puesto lo que él necesita, tiene nombres que están con la disponibilidad y él tomará las decisiones para cubrir y dar las prioridades que considere conveniente. Eso creo que no debe pasar la próxima semana porque empieza la pretemporada, para que todo esté definido. Se va a elegir lo mejor, sobre todo lo que satisfaga al comando técnico”, detalló.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a más de un delantero, García Pye no descartó sumar varios jugadores en ataque si así lo solicita el técnico argentino. “¿Pueden venir dos delanteros a la vez? Si el entrenador pide cuatro, serán cuatro también, no sabemos”, puntualizó.

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