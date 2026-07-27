Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”

No es menos cierto que Sporting Cristal atraviesa una marcada inestabilidad en materia de resultados en la Liga 1, pero Miguel Araujo prefiere abstraerse del presente para ponderar la importancia de la participación en la Copa Sudamericana y poner en valor el denuedo de sus compañeros a lo largo de la campaña.
“Jugar un torneo internacional te llena de energía y cosas positivas. Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”, declaró Araujo, añadiendo que “con Roberto Mosquera tenemos trabajando un mes y medio, las cosas se van dando de a poco”.
Es evidente que para la ‘Fiera’ el esfuerzo que se realiza en todos los planos —siendo la Copa de la Liga 2026 uno de los más agradables por el acceso a los cuartos de final— no debe minusvalorarse, por el contrario, debería despertar un mayor apoyo en las graderías.
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No obstante, el simpatizante de Sporting Cristal lo único que exige, ahora, es salir lo más pronto posible del territorio peligroso que trae consigo el descenso. Todo lo que sea aprontar esa experiencia resulta más que un vejamen en el Rímac.
Desempeño plausible
A pesar de que Sporting Cristal experimenta una actualidad angustiante, ha sido capaz de sacar a relucir su casta internacional a lo largo del año y no ha decepcionado en su aparición en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
En el duelo de ida contra Bragantino, llevado a cabo en el estadio Nacional de Lima, los ‘cerveceros’ sorprendieron por su juego asociativo y seguridad férrea en defensa, aunque faltó lo más importante: convertir los ataques puntuales en goles para sacar una renta adecuada en la revancha.
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El desquite, definitivamente, tendrá un trámite distinto a lo atestiguado en la llave abridora, pero lo más probable es que a Cristal le cueste algo entrar al inicio del juego, pero cuando se active propondrá su fútbol sin descuidar la parcela defensiva.
Para la disputa por el boleto a los octavos de final de la Sudamericana, el DT Mosquera ha dispuesto la presencia de todo su contingente, el cual se encuentra liderado por Hernán Barcos, ariete recién llegado que todavía no ha logrado carburar con el equipo.
Cristal en apuros
Sporting Cristal enfrenta una difícil problemática: eludir la franja de descenso en la Liga 1 2026. Aunque hubo un arranque positivo en la fecha inicial del Torneo Clausura, la preocupación halló un lugar en el Rímac después de una derrota sin atenuantes a manos de FBC Melgar, en Arequipa.
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Por ese tropiezo, consumado tras las goles de Nicolás Quagliata y Jhonny Vidales, Cristal ha quedado en el filo de la cornisa al ubicarse a tan solo dos unidades de los puestos peligrosos, aunque puede atisbar también de cerca la zona de Copa Sudamericana al situarse a tres puntos para hacerse del último boleto.
Si bien la situación es reversible, siempre y cuando la estructura ‘celeste’ entre en una buena e inmediata dinámica, es comprensible que la zozobra se haya apoderado de la fanaticada, dado que el desempeño a lo largo del Apertura 2026 fue más que decepcionante.
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Para intentar enmendar la plana, los estamentos de Sporting Cristal acordaron el regreso a la dirección técnica de Roberto Mosquera, quien afronta su aventura más complicada, aunque cree que su experiencia, de más de dos décadas, será absolutamente capital en la lucha por revertir la crisis institucional.
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