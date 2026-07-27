Vania Bludau tendría nuevo amor: revelan quien sería su actual saliente

Vania Bludau posa sonriente en un paisaje rural, y el hombre señalado como su posible nueva pareja sostiene un cordero junto a lugareñas en una calle de Cusco.

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Vania Bludau vivió un difícil momento a inicios de 2025, cuando su pareja de entonces la dejó luego de perder el bebé que venía en camino. Un año y medio después, la modelo peruana compartió fotos y videos del hombre que le habría hecho volver a creer en el amor. Nathaly Julca, exreportera de Magaly Medina, sorprendió al revelar la identidad del nuevo galán de la exchica reality.

En las imágenes compartidas por Vania Bludau, se la ve disfrutando de momentos especiales junto a un joven cuya identidad hasta ese día no había sido confirmada públicamente. Aunque la modelo optó por no etiquetar ni mencionar el nombre en sus publicaciones, fue la exreportera quien lo identificó.

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El 23 de julio, Nathaly Julca publicó en su cuenta de TikTok un video recopilando los mejores momentos de Vania Bludau con su nuevo saliente. En ese material, la comunicadora informó que el nombre del joven es Adam Daudier, quien, según detalló, no dudó en presumir a la peruana en sus propias redes.

La exchica reality confesó que su expareja terminó su romance luego de la pérdida en su embarazo y ahora se estaría dando una nueva oportunidad en el amor | TikTok / Natyjulcatv

De acuerdo al reporte de Julca, Adam Daudier es biólogo graduado en la Universidad de California y se desempeña como empresario y DJ. Además, Daudier también ejerce como profesor de yoga, una disciplina que practicaba Bludau y que los habría unido. En su cuenta de Instagram, donde supera los 3 mil seguidores, muestra su interés por viajar y compartir imágenes de distintos destinos del mundo.

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La relación entre Vania Bludau y Adam Daudier se habría consolidado durante los últimos meses. En abril de 2026, la modelo llevó al extranjero a conocer Perú y juntos visitaron lugares turísticos como Cusco y Machu Picchu. Las publicaciones de ambos reflejan complicidad y una etapa de estabilidad que ha sido celebrada por seguidores en distintas plataformas.

La noticia sobre el nuevo romance generó numerosas reacciones en TikTok. Entre los comentarios, se destacan frases como: “Está muchísimo mejor que Mario y que le vaya bien”, “Se lo tenía guardadito. Para que no se lo roben”, “Después de tantos sapos, ya tocaba”, y “Bueno, ya era hora, que disfrute, que sea feliz, es joven y guapa”.

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Un hombre con barba y gafas de perfil viste un cuello alto oscuro, rodeado por rosas rojas y follaje que cuelgan del techo.

Vania Bludau reveló que su pareja la dejó tras perder a su bebé

En junio de 2025, Vania Bludau rompió el silencio sobre un hecho que impactó su vida: la pérdida de su embarazo y el final de la relación con su pareja de ese entonces. La modelo explicó que el vínculo se terminó a comienzos de ese año y que, aunque intentó salvar la relación, la otra persona decidió alejarse.

“La relación con mi pareja acabó a inicios de este año, fue algo privado. Yo quería seguir intentándolo, pero él ya no”, relató Bludau, describiendo cómo la ruptura coincidió con uno de los momentos más sensibles de su vida. Este episodio no solo significó un duelo, sino también la desilusión ante la actitud de su expareja.

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Vania Bludau revela que su pareja la dejó luego de perder a su bebé: “Me di cuenta cómo era mi novio”. Video: Amor y Fuego / Willax TV

La modelo afirmó que el proceso la llevó a redescubrir su entorno y a ver aspectos de la persona con la que compartía su día a día. “Me di cuenta cómo era mi novio”, señaló, haciendo referencia al aprendizaje que dejó ese capítulo.

En la actualidad, Vania Bludau se muestra acompañada y en una nueva etapa junto a Adam Daudier, recibiendo mensajes de aliento y respaldo cada vez que comparte detalles de su vida en redes sociales.