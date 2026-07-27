Minsa atenderá las 24 horas por Fiestas Patrias: Así podrás recibir atención médica durante el feriado

Minsa advierte sanciones penales y administrativas por documentos falsos en el Serums| Andina

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Las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 movilizarán a miles de personas en todo el país, con viajes, reuniones familiares, actividades públicas y eventos masivos que incrementan la demanda de los servicios de salud. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció un plan especial para asegurar que la población continúe recibiendo atención médica durante los días feriados, incluso sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud en determinados casos.

Como parte de esta estrategia, el sector informó que el Hospital Digital de Minsa Móvil mantendrá su atención de manera ininterrumpida durante el fin de semana y los días 27, 28 y 29 de julio. El servicio permitirá que miles de afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) en Lima Metropolitana puedan acceder a consultas especializadas mediante llamadas telefónicas o videollamadas, una alternativa que busca facilitar el acceso a la atención médica y reducir los desplazamientos durante una de las fechas con mayor movimiento del calendario nacional.

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Hospital Digital del Minsa atenderá las 24 horas durante el feriado por Fiestas Patrias

Captura de pantalla de la página de inicio de sesión de Minsa Digital, la plataforma del Ministerio de Salud de Perú que ofrece servicios sanitarios digitales a los ciudadanos.

El Ministerio de Salud precisó que el Hospital Digital de Minsa Móvil continuará operando las 24 horas del día, los siete días de la semana, garantizando la continuidad de los servicios médicos durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

La medida forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el sector Salud, cuyo objetivo es acercar la atención médica especializada a los ciudadanos sin que estos deban acudir físicamente a un hospital o centro de salud, siempre que su condición clínica permita este tipo de consulta.

De acuerdo con el Minsa, el servicio está dirigido a los afiliados al SIS mayores de 18 años que residan en Lima Metropolitana, quienes podrán recibir orientación médica especializada desde sus hogares mediante una llamada telefónica o una videollamada.

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Entre las prestaciones disponibles a través del Hospital Digital se encuentran la teleconsulta, el telemonitoreo, la teleinterconsulta, el teleapoyo al diagnóstico, así como la evaluación clínica y la indicación de tratamientos cuando corresponda.

Asimismo, los usuarios podrán acceder a diversas especialidades médicas, entre ellas:

Medicina familiar

Medicina interna

Cardiología

Cirugía, entre otras.

Según explicó el sector Salud, estas herramientas permiten optimizar los tiempos de atención, reducir las esperas y facilitar el acceso oportuno a especialistas, especialmente durante jornadas festivas en las que aumenta el desplazamiento de personas y puede resultar más complicado acudir a un establecimiento sanitario.

Para utilizar este servicio, los afiliados deberán comunicarse a la Línea 113 Salud, seleccionar la opción 2, o ingresar a la plataforma Minsa Digital, desde donde podrán gestionar su atención médica especializada.

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La implementación de este sistema también busca responder a situaciones que suelen incrementarse durante los feriados largos, como accidentes domésticos, problemas de salud repentinos o consultas médicas que no requieren una evaluación presencial inmediata.

SAMU reforzará emergencias médicas con ambulancias y personal especializado durante las celebraciones

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ingresa a un herido a una ambulancia tras el choque de buses en Villa María del Triunfo, Lima. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana)

Además del funcionamiento permanente del Hospital Digital, el Ministerio de Salud anunció un despliegue especial del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para atender cualquier emergencia que pueda registrarse durante las actividades oficiales y masivas por Fiestas Patrias 2026.

El operativo se desarrollará entre el 27 y el 29 de julio e incluye el desplazamiento de ambulancias, equipos de atención prehospitalaria y personal especializado en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana, donde se espera una importante concentración de ciudadanos.

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Las unidades médicas permanecerán ubicadas cerca de escenarios donde se desarrollarán las principales ceremonias oficiales, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso de la República, la Basílica Catedral de Lima y el Palacio de Torre Tagle.

El miércoles 29 de julio, fecha en la que se realizará la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar, el operativo sanitario será reforzado con ambulancias adicionales y cinco equipos prehospitalarios distribuidos a lo largo del recorrido para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

Toda la estrategia estará coordinada por la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE) mediante la línea gratuita 106, desde donde médicos reguladores evaluarán cada reporte recibido y coordinarán el envío inmediato de las unidades de emergencia cuando sea necesario.

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El director de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, Humberto Salas, explicó que el personal del SAMU, las ambulancias y la Central 106 trabajarán de manera articulada durante los eventos oficiales y en aquellos espacios donde se concentre un mayor número de personas.

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea 106, con el fin de priorizar la atención de quienes realmente enfrenten una urgencia o emergencia médica.