Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

Daniel Noboa, José Raúl Mulino y el rey Felipe VI encabezan la llegada de autoridades extranjeras a la capital peruana por la transmisión de mando

Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae
Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae
Guardar

La capital peruana recibe este lunes a las primeras delegaciones internacionales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio. Las autoridades peruanas activaron el protocolo diplomático para recibir a jefes de Estado, representantes de gobiernos y otras altas autoridades que asistirán al cambio de gobierno.

Las llegadas se concentran en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez. En ese recinto se desarrollan las ceremonias oficiales de bienvenida, con la presencia de ministros, funcionarios de la Cancillería y representantes diplomáticos.

PUBLICIDAD

La agenda oficial contempla la participación de mandatarios de América y Europa, además de delegaciones encabezadas por ministros y altos funcionarios. Cada representación cumple un protocolo de recepción antes de trasladarse a las actividades programadas en Lima.

La toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, reúne a autoridades extranjeras en una de las principales actividades diplomáticas previstas por el Estado peruano con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Daniel Noboa llegó a Lima

Daniel Noboa llegó a Lima
Daniel Noboa llegó a Lima

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Su arribo se produjo en el terminal aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, donde fue recibido por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y directivos del Grupo Aéreo N.° 8.

PUBLICIDAD

La presencia del mandatario ecuatoriano forma parte de las primeras visitas oficiales confirmadas para los actos protocolares. Tras su llegada, continuó con el programa previsto por la organización de la ceremonia.

Estados Unidos envió una delegación de alto nivel

Estados Unidos envió una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.
Estados Unidos envió una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

La representación de Estados Unidos figura entre las primeras delegaciones internacionales que arribaron al Perú para asistir al cambio de mando presidencial.

La comitiva está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump para representar al gobierno estadounidense durante las actividades oficiales.

La delegación también incluye al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; al subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmit; a la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne; y a la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

José Raúl Mulino arribó en representación de Panamá

José Raúl Mulino llegó en representación de Panamá y recibió honores protocolares.
José Raúl Mulino llegó en representación de Panamá y recibió honores protocolares.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, llegó al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de las delegaciones oficiales invitadas a la transmisión de mando.

En la base aérea recibió la bienvenida del ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y del embajador Roland Denegri, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras descender de la aeronave oficial, el mandatario panameño recibió los honores correspondientes a su investidura, conforme al protocolo establecido para las visitas de jefes de Estado.

Con su llegada, Panamá se convirtió en una de las delegaciones oficiales presentes en Lima antes del inicio de la ceremonia presidencial.

El rey Felipe VI cumplirá una agenda oficial en Perú

El rey Felipe VI participará en la ceremonia y sostuvo reuniones oficiales durante su visita.
El rey Felipe VI participará en la ceremonia y sostuvo reuniones oficiales durante su visita.

El rey Felipe VI de España también llegó este lunes a Lima para participar en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa.

El monarca fue recibido en la escalinata del avión por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y por el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego. La ceremonia de bienvenida se desarrolló sin declaraciones públicas.

Durante su permanencia en territorio peruano, Felipe VI tuvo reuniones con el presidente interino saliente, José María Balcázar, y con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de su agenda institucional.

Otras delegaciones previstas para la ceremonia

Las autoridades peruanas informaron que durante la tarde se espera la llegada de otros jefes de Estado invitados a la transmisión de mando. Entre ellos figuran el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el representante de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Por otro lado, la participación de República Dominicana registró un cambio respecto a la información difundida inicialmente. El presidente Luis Abinader no asistirá a la ceremonia. En representación del gobierno dominicano viajará Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

La llegada progresiva de mandatarios y representantes extranjeros continúa como parte de la agenda diplomática organizada por el Estado peruano para la transmisión de mando presidencial del 28 de julio.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriDaniel NoboaFiestas PatriasEstado peruanoaeropuerto internacional Jorge ChávezGrupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del PerúChristopher LandauDonald TrumpJosé Raúl Mulinorey Felipe VIJavier MileiJosé Antonio Kastperu-politica

Más Noticias

Universitario trabaja en las renovaciones de tres jugadores claves de su plantilla de cara a las próximas temporadas de Liga 1

La dirigencia abrió conversaciones para asegurar tres renovaciones y una de ellas quedó a un paso de resolverse entre esta semana y el arranque de la próxima, con un piso de dos años

Universitario trabaja en las renovaciones de tres jugadores claves de su plantilla de cara a las próximas temporadas de Liga 1

El plan de Roberto Mosquera para que Sporting Cristal logre la clasificación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

Con el empate sin goles de la ida en Lima, los celestes van a São Paulo en busca de la hazaña de eliminar a un equipo brasileño de la ‘segunda mitad de la gloria’

El plan de Roberto Mosquera para que Sporting Cristal logre la clasificación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar

El titular del MEF presentó su carta de salida y destacó los resultados económicos alcanzados durante su gestión

Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio

Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”

El líder de la defensa ‘celeste’ demuestra temple y tranquilidad frente al contexto convulso del club. Lejos de inquietarse, ha sacado pecho por el carácter competitivo de sus compañeros

Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar

Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar

Keiko Fujimori prepara un mensaje a la nación de menos de una hora para diferenciarse del extenso discurso de Dina Boluarte

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Le amputaron las manos a los tres meses y superó todas las adversidades: Luis Galarreta, el político que será el presidente del Consejo de Ministros de Keiko Fujimori

Felipe VI rompe el protocolo al caminar desde Palacio de Gobierno hasta la Cancillería y saludar a ciudadanos en las escalinatas de la Catedral

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja sale de ‘Nadie sabe’: Giancarlo Cossío rompe el vínculo profesional tras el escándalo del hotel y anuncia nueva conductora

Angie Jibaja sale de ‘Nadie sabe’: Giancarlo Cossío rompe el vínculo profesional tras el escándalo del hotel y anuncia nueva conductora

Ethel Pozo reacciona a ‘desplante’ de Janet Barboza con Xiomy Kanashiro: “No lo sentí gracioso”

Natalia Oreiro volvió a Machu Picchu 25 años después y se despidió del Perú con un emotivo mensaje: "Poder regresar en familia fue un sueño"

Vania Bludau tendría nuevo amor: revelan quien sería su actual saliente

Mario Hart revela el aspecto más duro de su ruptura con Korina Rivadeneira: “Acostumbrarme a no ver a mis hijos”

DEPORTES

Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”

Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”

Diego Enríquez se plantea como propósito suceder a Pedro Gallese en la portería de Perú en las Eliminatorias 2030: “Lucharé para ser titular”

Alianza Lima presentará un oficio a la CONAR por el arbitraje controversial de Augusto Menéndez ante Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria en los Panamericanos Universitarios: venció 3-0 a Colombia en su debut

“Christian Cueva no se está comportando como un profesional”: la dura crítica de Pamela López por el presente de ‘Aladino’ en Sport Boys