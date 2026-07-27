Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae

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La capital peruana recibe este lunes a las primeras delegaciones internacionales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio. Las autoridades peruanas activaron el protocolo diplomático para recibir a jefes de Estado, representantes de gobiernos y otras altas autoridades que asistirán al cambio de gobierno.

Las llegadas se concentran en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez. En ese recinto se desarrollan las ceremonias oficiales de bienvenida, con la presencia de ministros, funcionarios de la Cancillería y representantes diplomáticos.

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La agenda oficial contempla la participación de mandatarios de América y Europa, además de delegaciones encabezadas por ministros y altos funcionarios. Cada representación cumple un protocolo de recepción antes de trasladarse a las actividades programadas en Lima.

La toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, reúne a autoridades extranjeras en una de las principales actividades diplomáticas previstas por el Estado peruano con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Daniel Noboa llegó a Lima

Daniel Noboa llegó a Lima

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Su arribo se produjo en el terminal aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, donde fue recibido por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y directivos del Grupo Aéreo N.° 8.

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La presencia del mandatario ecuatoriano forma parte de las primeras visitas oficiales confirmadas para los actos protocolares. Tras su llegada, continuó con el programa previsto por la organización de la ceremonia.

Estados Unidos envió una delegación de alto nivel

Estados Unidos envió una delegación encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

La representación de Estados Unidos figura entre las primeras delegaciones internacionales que arribaron al Perú para asistir al cambio de mando presidencial.

La comitiva está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump para representar al gobierno estadounidense durante las actividades oficiales.

La delegación también incluye al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; al subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmit; a la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne; y a la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

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José Raúl Mulino arribó en representación de Panamá

José Raúl Mulino llegó en representación de Panamá y recibió honores protocolares.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, llegó al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de las delegaciones oficiales invitadas a la transmisión de mando.

En la base aérea recibió la bienvenida del ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y del embajador Roland Denegri, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras descender de la aeronave oficial, el mandatario panameño recibió los honores correspondientes a su investidura, conforme al protocolo establecido para las visitas de jefes de Estado.

Con su llegada, Panamá se convirtió en una de las delegaciones oficiales presentes en Lima antes del inicio de la ceremonia presidencial.

El rey Felipe VI cumplirá una agenda oficial en Perú

El rey Felipe VI participará en la ceremonia y sostuvo reuniones oficiales durante su visita.

El rey Felipe VI de España también llegó este lunes a Lima para participar en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa.

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El monarca fue recibido en la escalinata del avión por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y por el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego. La ceremonia de bienvenida se desarrolló sin declaraciones públicas.

Durante su permanencia en territorio peruano, Felipe VI tuvo reuniones con el presidente interino saliente, José María Balcázar, y con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de su agenda institucional.

Otras delegaciones previstas para la ceremonia

Las autoridades peruanas informaron que durante la tarde se espera la llegada de otros jefes de Estado invitados a la transmisión de mando. Entre ellos figuran el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el representante de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el presidente de Argentina, Javier Milei.

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Por otro lado, la participación de República Dominicana registró un cambio respecto a la información difundida inicialmente. El presidente Luis Abinader no asistirá a la ceremonia. En representación del gobierno dominicano viajará Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

La llegada progresiva de mandatarios y representantes extranjeros continúa como parte de la agenda diplomática organizada por el Estado peruano para la transmisión de mando presidencial del 28 de julio.