Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

La capital peruana recibe este lunes a las primeras delegaciones internacionales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio. Las autoridades peruanas activaron el protocolo diplomático para recibir a jefes de Estado, representantes de gobiernos y otras altas autoridades que asistirán al cambio de gobierno.
Las llegadas se concentran en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez. En ese recinto se desarrollan las ceremonias oficiales de bienvenida, con la presencia de ministros, funcionarios de la Cancillería y representantes diplomáticos.
PUBLICIDAD
La agenda oficial contempla la participación de mandatarios de América y Europa, además de delegaciones encabezadas por ministros y altos funcionarios. Cada representación cumple un protocolo de recepción antes de trasladarse a las actividades programadas en Lima.
La toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, reúne a autoridades extranjeras en una de las principales actividades diplomáticas previstas por el Estado peruano con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.
Daniel Noboa llegó a Lima
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Su arribo se produjo en el terminal aéreo de la Fuerza Aérea del Perú, donde fue recibido por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y directivos del Grupo Aéreo N.° 8.
PUBLICIDAD
La presencia del mandatario ecuatoriano forma parte de las primeras visitas oficiales confirmadas para los actos protocolares. Tras su llegada, continuó con el programa previsto por la organización de la ceremonia.
Estados Unidos envió una delegación de alto nivel
La representación de Estados Unidos figura entre las primeras delegaciones internacionales que arribaron al Perú para asistir al cambio de mando presidencial.
La comitiva está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump para representar al gobierno estadounidense durante las actividades oficiales.
La delegación también incluye al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; al subsecretario de Comercio para Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmit; a la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne; y a la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.
PUBLICIDAD
José Raúl Mulino arribó en representación de Panamá
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, llegó al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de las delegaciones oficiales invitadas a la transmisión de mando.
En la base aérea recibió la bienvenida del ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y del embajador Roland Denegri, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras descender de la aeronave oficial, el mandatario panameño recibió los honores correspondientes a su investidura, conforme al protocolo establecido para las visitas de jefes de Estado.
Con su llegada, Panamá se convirtió en una de las delegaciones oficiales presentes en Lima antes del inicio de la ceremonia presidencial.
El rey Felipe VI cumplirá una agenda oficial en Perú
El rey Felipe VI de España también llegó este lunes a Lima para participar en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa.
PUBLICIDAD
El monarca fue recibido en la escalinata del avión por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y por el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán García de Diego. La ceremonia de bienvenida se desarrolló sin declaraciones públicas.
Durante su permanencia en territorio peruano, Felipe VI tuvo reuniones con el presidente interino saliente, José María Balcázar, y con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de su agenda institucional.
Otras delegaciones previstas para la ceremonia
Las autoridades peruanas informaron que durante la tarde se espera la llegada de otros jefes de Estado invitados a la transmisión de mando. Entre ellos figuran el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el representante de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el presidente de Argentina, Javier Milei.
PUBLICIDAD
Por otro lado, la participación de República Dominicana registró un cambio respecto a la información difundida inicialmente. El presidente Luis Abinader no asistirá a la ceremonia. En representación del gobierno dominicano viajará Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
La llegada progresiva de mandatarios y representantes extranjeros continúa como parte de la agenda diplomática organizada por el Estado peruano para la transmisión de mando presidencial del 28 de julio.
Más Noticias
Universitario trabaja en las renovaciones de tres jugadores claves de su plantilla de cara a las próximas temporadas de Liga 1
La dirigencia abrió conversaciones para asegurar tres renovaciones y una de ellas quedó a un paso de resolverse entre esta semana y el arranque de la próxima, con un piso de dos años
El plan de Roberto Mosquera para que Sporting Cristal logre la clasificación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026
Con el empate sin goles de la ida en Lima, los celestes van a São Paulo en busca de la hazaña de eliminar a un equipo brasileño de la ‘segunda mitad de la gloria’
Rodolfo Acuña renuncia al Ministerio de Economía horas antes del fin del mandato de José María Balcázar
El titular del MEF presentó su carta de salida y destacó los resultados económicos alcanzados durante su gestión
Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio
El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”
El líder de la defensa ‘celeste’ demuestra temple y tranquilidad frente al contexto convulso del club. Lejos de inquietarse, ha sacado pecho por el carácter competitivo de sus compañeros
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD