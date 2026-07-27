El plan de Roberto Mosquera para que Sporting Cristal logre la clasificación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

El técnico de 70 años sostuvo que el rendimiento del primer cruce, pese al desgaste del calendario, marca el camino para competir como visitante y mantener la ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana 2026 (Sporting Cristal)

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Sporting Cristal afrontará en Brasil una de sus pruebas más exigentes del año cuando visite a Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con la serie abierta tras el 0-0 registrado en el Estadio Nacional. Y su técnico, Roberto Mosquera, lo sabe muy bien.

El encuentro se disputará este miércoles 29 de julio en el Estadio Municipal Cícero de Souza Marques desde las 19:30 horas de Perú (00:30 GMT; 21:30 de Brasil) y definirá al clasificado a los octavos de final.

El conjunto celeste llegará a São Paulo luego de una derrota por 1-2 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, resultado que su entrenador, Roberto Mosquera, vinculó a un aspecto físico que condicionó el rendimiento. Aun así, el técnico subrayó que el foco está en el desafío internacional y en la posibilidad de sostener una idea que ya le permitió competir de igual a igual en la ida.

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En la previa, Mosquera remarcó el valor del rival y del contexto: “Tenemos una claridad de lo que significa torneos internacionales porque sabemos dónde está el nivel del fútbol brasilero. Hace años que viene teniendo importancia y es uno de los más difíciles para enfrentar", declaró el estratega nacional.

El plan de Cristal: repetir lo de Lima y sostener la ilusión

Sporting Cristal viajará a São Paulo con la intención de sostener el nivel exhibido en la ida. Roberto Mosquera considera que ese libreto puede acercar al equipo a la clasificación. (Sporting Cristal)

Mosquera, de 70 años, sostuvo que el camino del equipo se apoya en lo mostrado en el primer partido de la serie, aun cuando el calendario le impidió llegar con la recuperación ideal al choque posterior ante Melgar. “Lo que nos allana el camino es el muy buen partido que hicimos, no lo pudimos renovar con FBC Melgar porque me hubiese gustado que el equipo esté descansado, pero no es un tema para llorar“, expresó.

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El entrenador insistió en que el plantel viaja motivado y con conocimiento del oponente. “Vamos con mucha ilusión, conocemos a ese equipo, es pesado, pero creo que si podemos repetir el partido que hicimos en Lima, creo que podemos seguir soñando“, afirmó.

Con el marcador global sin diferencias, Sporting Cristal necesitará un triunfo para asegurar el boleto a la siguiente ronda. El partido en el Estádio Municipal Cícero de Souza Marques pondrá a prueba la capacidad del equipo para sostener el nivel que exhibió en la ida y para administrar el desgaste acumulado tras su última presentación en el torneo local.

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En ese marco, el técnico apuntó a mantener la línea competitiva que, en su lectura, dejó señales positivas frente al elenco brasileño en el Estadio Nacional. El reto, ahora, será trasladar esa producción a una condición de visitante y ante un rival que buscará imponer su localía.

La respuesta del DT de Bragantino: más control y espacios

El técnico de Bragantino espera un encuentro más abierto que el disputado en Lima. Su objetivo pasa por dominar la posesión, encontrar espacios y definir la serie como local. (RB Bragantino)

Del lado brasileño, Vagner Mancini anticipó un cruce con matices distintos a los de Lima. Tras un partido de Bragantino ante Coritiba por el Brasileirão, el entrenador fue consultado por el duelo frente a Sporting Cristal y lo enmarcó como un compromiso de alto valor por el objetivo internacional.

En su análisis, Mancini indicó que el equipo había cumplido una buena actuación en Perú y planteó qué espera ahora del visitante: “Sobre el partido del miércoles. Es un partido que vale la pena... es una decisión durante el Mundial que tomamos nosotros. Lógicamente hicimos un buen partido en Perú, pero espero que aquí podamos tener un poco más de control del juego. El control fluctuó entre nosotros y Sporting Cristal. Espero que aquí, jueguen un poco más de lo que jugamos nosotros para tener oportunidades en el partido y consolidar el pase a la siguiente fase.“, manifestó.

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En el entorno de Bragantino, el tramo reciente de resultados también forma parte del contexto con el que el equipo llega a la serie. Según lo señalado en la previa, el club encadena tres empates en sus últimos compromisos oficiales posteriores a la Copa del Mundo 2026, una seguidilla que generó atención entre hinchas y prensa local de cara a un encuentro decisivo.

Con Mancini al mando, Bragantino intentará sostener la condición de favorito que se le asigna en la previa y aprovechar el hecho de definir la llave en casa. Para Sporting Cristal, el escenario exige sostener el orden y, al mismo tiempo, resolver cómo atacar sin conceder los espacios que el rival pretende encontrar.

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El árbitro del partido y la programación del duelo en São Paulo

Sporting Cristal y Bragantino ya conocen a la terna arbitral para la revancha de los playoffs. El compromiso se disputará en São Paulo y definirá al clasificado a octavos. (CONMEBOL)

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol designó al uruguayo Esteban Ostojich como juez principal del encuentro en São Paulo. El equipo arbitral estará integrado por Andrés Nievas (primer asistente), Agustín Berisso (segundo asistente) y Alberto Feres (cuarto árbitro).

En el videoarbitraje, el encargado del VAR será Andrés Cunha, con Héctor Bergallo como AVAR.

El duelo entre Sporting Cristal y Bragantino se jugará este miércoles 29 de julio en el Estádio Municipal Cícero de Souza Marques desde las 19:30 de Perú (00:30 GMT; 21:30 de Brasil) y será transmitido por DGO y DSports. Con la serie igualada 0-0, el partido definirá qué equipo avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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