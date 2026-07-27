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Natalia Oreiro volvió a Machu Picchu 25 años después y se despidió del Perú con un emotivo mensaje: "Poder regresar en familia fue un sueño"

La actriz y cantante uruguaya recorrió Cusco casi una semana junto a su esposo, el músico Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa, y cerró la escapada con un agradecimiento a la historia, la cultura y la calidez del país

Díptico de Natalia Oreiro: a la izquierda, primer plano con sombrero verde y trenzas; a la derecha, sentada en escalinatas de piedra con un chal
Natalia Oreiro volvió a Machu Picchu 25 años después y cerró su viaje por Perú con un mensaje de elogio a su historia y cultura.
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El 20 de julio Natalia Oreiro publicó en Instagram las primeras imágenes de unas vacaciones que sus seguidores no esperaban: ella, su pareja y su hijo en lo alto de Machu Picchu, con el Huayna Picchu recortado entre nubes al fondo. El mensaje que acompañó las fotos fue breve —“Feliz día de la amistad”, en referencia a la fecha que se conmemora en Uruguay y Argentina el 20 de julio— pero las imágenes hablaron por sí solas.

La actriz que el público peruano recuerda como Mily en ‘Muñeca Brava’ estaba de regreso en el país, 25 años después de su primera visita a la ciudadela inca. La estadía se extendió por casi una semana y se concentró en la región de Cusco. Las publicaciones de Oreiro no mostraron Lima ni ninguna otra ciudad; su recorrido fue por los mercados, las calles empedradas, los animales, las artesanías y los textiles de la zona, además de los paisajes de la ciudadela.

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El 25 de julio, ya de regreso, publicó una segunda tanda de fotos y se despidió del país con palabras que circularon rápidamente entre sus seguidores peruanos.

La actriz estuvo en la antigua ciudad azteca y mostró las ruinas (Video: Instagram)

El reencuentro con Machu Picchu y la despedida que emocionó a sus fans

“Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina. Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Picchu; poder regresar en familia fue un sueño”, escribió Oreiro al despedirse del país.

La publicación reunió imágenes del mercado local, paisajes de la sierra y retratos de personas en las calles, una galería que sus seguidores leyeron como una muestra de genuino interés por la cultura del lugar y no solo por el destino turístico. Los comentarios no tardaron en llegar.

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Natalia Oreiro con sombrero verde y camisa estampada azul y rosa mira hacia arriba. Ruinas de piedra y montañas bajo un cielo nublado al fondo
Natalia Oreiro publicó en Instagram fotos de Machu Picchu el 20 de julio, fecha en que se celebra el Día de la Amistad en Uruguay y Argentina.

“Muñeca Brava en Machu Picchu”, escribió uno de sus fans. “Gracias a ti por visitarnos, que la Pachamama te traiga todo lo que pediste”, respondió otro. Varios la invitaron a regresar y a explorar la selva peruana y las playas del norte, destinos que la actriz no alcanzó a visitar en este viaje.

Para musicalizar los videos de sus historias, Oreiro eligió ‘Intensamente’, de Los Saicos, banda peruana de culto de los años 60, un detalle que sus seguidores más atentos no dejaron pasar y que sumó otro motivo de celebración en los comentarios.

La primera publicación, la del 20 de julio en Machu Picchu, también generó una ola de reacciones. “Preciosa y estilosa hasta en la montaña”, comentó una usuaria. “Qué lugar con historia y energía, Naty. Qué país y qué belleza de gente. A disfrutarlo”, escribió otro seguidor. El cariño del público peruano hacia la actriz, latente desde hace casi tres décadas, volvió a manifestarse con fuerza.

Mujer con camiseta marrón y pantalones oscuros posa frente a una puerta azul. La pared está decorada con murales coloridos. Hay un número 705 sobre la puerta
El regreso de Natalia Oreiro a Machu Picchu coincidió con un renovado interés por su trayectoria, marcada por el éxito internacional de Muñeca Brava.

Looks con textiles andinos y una ciudadela como escenario

Además del valor simbólico del viaje, las imágenes de Oreiro en Machu Picchu generaron conversación por otro motivo: su forma de vestir. La actriz optó por un conjunto construido en capas que dialogaba con el paisaje y los textiles de la región. El eje del look fue un sombrero de fieltro verde lima con una cinta de diseño geométrico andino en tonos verde oscuro y blanco, con pequeños remaches dorados.

Sobre una camisa de lino celeste con bordados florales blancos y mangas amplias, sumó un chaleco rosa fucsia de estampado floral, un pañuelo lila con apliques bordados en rojo, verde y amarillo, y una pulsera roja en la muñeca. El calzado fue de trekking marrón, una elección práctica ante el terreno irregular de la ciudadela.

Otra foto del carrusel, más íntima, muestra a Natalia, Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa de espaldas, sentados con los brazos entrelazados, con la ciudadela abriéndose abajo y el Huayna Picchu al fondo.

Díptico. Izquierda: tres personas de espaldas sentadas en una rejilla frente a Machu Picchu. Derecha: dos personas de espaldas caminando en una plaza de Cusco
La visita de Natalia Oreiro al Perú se concentró casi una semana en Cusco, junto a Ricardo Mollo y su hijo Merlín Atahualpa.

Atahualpa: un nombre que resuena distinto en el Perú

El nombre del hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo no pasó desapercibido entre el público peruano. El niño se llama Merlín Atahualpa Mollo, aunque con los años optó por usar únicamente el segundo nombre. Para los peruanos, Atahualpa es el último soberano del Tahuantinsuyo, el Imperio incaico, cuya captura y ejecución a manos de los conquistadores españoles marcó el fin del Estado inca y el inicio de la era colonial. El nombre lleva el peso de esa historia.

La razón detrás de la elección, sin embargo, es otra. Fue Ricardo Mollo, guitarrista y líder de la banda argentina Divididos, quien propuso el nombre en homenaje al folklorista argentino Atahualpa Yupanqui, figura fundamental de la música popular rioplatense. A Oreiro también le gustaba el nombre y sintió que reflejaba la identidad del niño. El primer nombre, Merlín, también fue elección de Mollo: fue el primer personaje que vio en una película del Rey Arturo durante su niñez.

‘Muñeca Brava’ y una carrera que no se detuvo

Natalia Oreiro tiene 49 años y lleva más de tres décadas en el espectáculo. Su nombre se grabó en la memoria del público latinoamericano a finales de los años noventa gracias a la telenovela ‘Muñeca Brava’, producción argentina en la que interpretó a Mily, una joven de barrio que conquista el corazón de Ivo.

Dos fotos de una mujer: en una, posa con camiseta oscura ante una puerta azul y muro colorido; en la otra, de espaldas, ante grandes muros de piedra
La despedida de Natalia Oreiro del Perú reunió imágenes de mercados, paisajes de la sierra y escenas callejeras de Cusco.

La serie la convirtió en una figura de alcance internacional: fue igualmente popular en Uruguay, Argentina y en mercados tan distantes como Rusia, donde llegó a actuar en la fiesta de un magnate fascinado con su trabajo. Desde entonces, Oreiro protagonizó una serie de producciones televisivas de éxito en Argentina: ‘Kachorra’ (2002), ‘El deseo’ (2004), ‘Sos mi vida’ (2006), ‘Patito feo’ (2008) y ‘Solamente vos’ (2013), entre otras.

En cine se destacó en ‘Cleopatra’ (2003), ‘Mis Tacuarembó’ (2010) y ‘Gilda, no me arrepiento de este amor’ (2016). Su carrera más reciente incluye ‘La mujer de la fila’, producción con la que volvió a captar la atención del público regional, entre otras producciones.

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