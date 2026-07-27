Angie Jibaja sale de ‘Nadie sabe’: Giancarlo Cossío rompe el vínculo profesional tras el escándalo del hotel y anuncia nueva conductora

Giancarlo Cossío anunció la salida de Angie Jibaja del pódcast 'Nadie sabe' y adelantó que el próximo lunes presentará a una nueva conductora.

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Poco más de un mes después del estreno del pódcast ‘Nadie sabe’, Giancarlo Cossío anunció este lunes 27 de julio la desvinculación de Angie Jibaja del programa, en medio de las secuelas del escándalo que la llevó a una comisaría de San Luis la semana pasada. El productor, mánager y organizador de desfiles fue directo al respecto: “Angie ya no forma parte de ‘Nadie Sabe’”. Para el próximo lunes, adelantó, el espacio presentará a una nueva conductora.

La salida de Jibaja del proyecto llega después de una cadena de episodios que acapararon la atención pública desde mediados de julio. La “chica de los tatuajes” fue acusada de no pagar una deuda de S/ 1.500 en el Hotel Thiana de San Luis, de consumir sustancias prohibidas en la habitación y de agredir a la administradora del establecimiento.

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Las imágenes del altercado, difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, derivaron en un parte policial por alteración del orden público y en el traslado de Jibaja y su pareja, el ciudadano chileno Jonathan Petit, a la comisaría del distrito.

Cossío anuncia la ruptura y abre la puerta a una nueva conductora

En sus declaraciones de este lunes, Cossío explicó que la participación de Jibaja en el pódcast siempre tuvo un carácter temporal y que así quedó establecido desde el inicio.

Giancarlo Cossio aclara los rumores sobre la salida de Angie Jibaja del podcast 'Nadie Sabe'. Revela que existía un contrato previo y que la estadía de la modelo era solo temporal debido a trámites personales que debía realizar en Perú. Video: TikTok @farandula.lorcha

“Yo hice un trato con Angie, obviamente que lo tengo por escrito y también por contrato, que ella venía, no venía a quedarse todo un tiempo, ella venía solamente por una temporada, que no se sabía si ella de repente le salían unos papeles, se podía quedar como una semana, como dos, como tres, como un mes o de repente medio año”, afirmó el productor.

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Cossío aclaró que la relación personal entre ambos permanece intacta, pero trazó una línea clara entre la amistad y el vínculo profesional. “Obviamente sigo siendo amigo de ella, ella sigue siendo amiga mía y todo bien con ella, está bien, pero yo sí me desvinculo de ella”, sostuvo. Agregó que Jibaja conoce los términos del acuerdo y que, en su momento, ella misma contará su versión.

El productor también aprovechó para despejar dudas sobre el estado de la modelo y descartó que el episodio del hotel haya tenido mayores consecuencias personales para ella. “Angie está superbién y de repente puede ser que antes del viernes venga también para despedirse de nosotros”, señaló Cossío, quien además reveló que Jibaja vino al Perú principalmente para resolver trámites personales y que el trabajo en el pódcast fue una oportunidad que surgió en paralelo.

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Sobre el futuro del programa, el productor fue concreto: el próximo lunes el espacio contará con una nueva conductora, aunque no reveló su identidad. “Pronto, el próximo lunes presentamos a la nueva conductora, que nos va a acompañar, igual vamos a ser cuatro”, indicó.

Angie Jibaja vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras no pagar una deuda de diez días en un hotel de San Luis, la modelo agredió a la administradora del local y terminó en la comisaría. Conoce todos los detalles del nuevo escándalo que protagoniza junto a su novio chileno. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El escándalo del hotel que precipitó el quiebre

‘Nadie sabe’ arrancó el 17 de junio, en coincidencia con el regreso de Jibaja a Lima desde Chile, y funcionó durante algo más de un mes con un equipo de cuatro conductores: Jibaja, Cossío, Macarena Gastaldo y Varo Vargas.

El detonante de la crisis fue el altercado en el Hotel Diana de San Luis, cuyas imágenes difundió ‘Magaly TV La Firme’. Según reveló el programa, Jibaja llegó al hotel hace aproximadamente un mes junto a Cossío, quien la hospedó por tres días. Luego se incorporó Petit, y para extender la estadía la modelo ofreció un canje: grabó dos videos promocionales del establecimiento.

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El equipo de marketing del hotel decidió no publicarlos al considerar que Jibaja “no tenía muy buena fama”, y la deuda fue acumulando días. La situación escaló cuando la administradora Jasmín Huayanca cambió la cerradura de la habitación al constatar que los S/ 1.500 adeudados permanecían sin pagar. Al regresar Jibaja con su pareja y encontrar el acceso bloqueado, se desató el enfrentamiento.

Los videos muestran a Petit amenazar a Huayanca y a la propia modelo acusar al hotel de querer “sembrarla” con sustancias. La administradora declaró a ‘Magaly TV La Firme’ que el personal detectó olores inusuales en la habitación: “Fumaba y fumaba. Habían olores raros, como a marihuana. El olor de esa planta es característico y eso nosotros no permitimos”.

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Angie Jibaja mostró el documento policial, sostuvo que no la acusan de agresión y admitió que sí lanzó su teléfono al piso durante el altercado. TikTok.

El desenlace quedó grabado en video: frente a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jibaja golpeó a Huayanca cuando esta la filmaba. La administradora respondió de inmediato: “Me has pegado. Está grabado. Se pone una denuncia por agresión ahorita mismo”. Tanto Jibaja como Petit fueron trasladados a la comisaría de San Luis.

Los descargos de Jibaja y su silencio posterior

Tras la difusión de las imágenes, Jibaja dio la cara en dos espacios digitales. Primero apareció en el propio pódcast ‘Nadie sabe’, donde reconoció haberse excedido en su reacción, aunque negó haber golpeado a la trabajadora. “Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono”, declaró.

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Mostró el parte policial y subrayó que el documento no la acusa de agresión: “Siempre voy a decir, ‘papelito manda’ y acá lo dice todo realmente”. Sobre la deuda, Jibaja sostuvo que la gestión de los pagos correspondía a Cossío y que ella desconocía el monto pendiente. Rechazó además las acusaciones por consumo de sustancias y apeló a la infraestructura del establecimiento: “Hay detectores de humo en ese hotel, por qué antes no me acusaron de eso si yo hubiera estado haciendo algo así”, acotó.

Su segunda aparición fue en ‘Q’ Bochinche’, programa de la plataforma +QTV, donde reveló que el escándalo no deterioró su relación con Jean Paul Santa María ni con la esposa de este, Romina Gachoy. Según relató, ambos optaron por escuchar su versión antes de emitir cualquier juicio y le brindaron su respaldo.

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Angie Jibaja reveló que el escándalo en el hotel de San Luis derivó en un acercamiento con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“A Jean Paul tuve el gusto de volverlo a escuchar, hace unos días, nos dimos la mano. En el sentido de como familia vamos a lucharla, por nuestros hijos”, manifestó Jibaja en ese espacio. Esa fue su última aparición pública registrada; desde entonces no ha publicado contenido en sus redes ni ha vuelto a aparecer en ningún programa de streaming.

Cossío, por su parte, deslizó que el motivo real del viaje de Jibaja al Perú no fue exclusivamente el trabajo en el pódcast. “Ella vino por unos papeleos, por unos papeles que ella sigue, que tiene unos trámites acá en Perú, que toda su familia lo sabe”, afirmó el productor, quien aclaró que el proyecto en ‘Nadie sabe’ fue una oportunidad que se sumó a esos trámites pendientes.

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El pódcast, que se transmite por YouTube a través del canal Trivu, continuará su emisión semanal con el nuevo equipo que Cossío presentará el próximo lunes.