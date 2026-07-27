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Mario Hart revela el aspecto más duro de su ruptura con Korina Rivadeneira: “Acostumbrarme a no ver a mis hijos”

El piloto se confesó con Shirley Arica y habló de cómo ha cambiado su vida a raíz de su separación de la venezolana

El piloto se confesó con Shirley Arica y habló de cómo ha cambiado su vida a raíz de su separación de la venezolana | YouTube / Shirley Arica
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Mario Hart abrió su casa y su intimidad en una entrevista con Shirley Arica. El piloto, ahora viviendo solo, mencionó que puede disfrutar de un walking closet propio, pero reconoció que ese detalle no compensa la distancia con sus hijos tras separarse de Korina Rivadeneira.

En el programa ‘Shirley Arica in the house’, Hart expresó que lo más duro de esta nueva etapa no es la soledad, sino dejar de compartir momentos cotidianos con sus pequeños.

“Acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos”, confesó.
Un hombre con gorra blanca y camiseta negra junto a una mujer con cabello largo y camiseta blanca, sentados frente a una pared de azulejos blancos
Mario Hart y Korina Rivadeneira en una escena donde él se refiere a la dificultad de no ver a sus hijos tras la ruptura.

El piloto remarcó que la cercanía con sus hijos es fundamental para él. Dijo que, aunque puede tener más espacio en casa, la ausencia de los niños pesa más que cualquier comodidad.

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Además, Hart habló sobre su forma de ser padre. Explicó que siempre intenta demostrar cariño, porque en su infancia su propio padre no fue tan afectivo.

“¿Soy cariñoso? Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí me encanta. De hecho es algo que trato de serlo porque de alguna manera mi papá, a pesar que yo sé que me ama y que muere por mí, nunca fue tan afectivo de esa manera. Mi mamá bastante más, pero es algo que siempre le he querido mostrar a mis hijos: ese afecto, ese cariño, el abrazo, el te amo, los besos. Mi papá me mostraba su afecto de otra manera”, relató.

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Hart explicó que busca romper ese patrón y darles a sus hijos una experiencia distinta, marcada por el contacto físico y la expresión de afecto. Estas demostraciones, asegura, son centrales en su paternidad.

Hombre con gorra blanca, camiseta negra y pantalón vaquero, recostado sobre mujer con pelo largo y camiseta clara que sostiene un teléfono celular, con azulejos y puerta
El presentador Mario Hart y Shirley Arica posan con cercanía en un espacio con paredes de azulejos blancos.

Cuando Shirley Arica le preguntó por Korina Rivadeneira, el piloto fue directo y elogió a la madre de sus hijos. “Es una mujer espectacular, una madre increíble. Ha sido una linda compañera los últimos 10 años de mi vida, nueve para ser exacto. Nos casamos en abril del 2017”, recordó.

Aseguró que pasaron momentos difíciles juntos, pero siempre intentaron superarlos en pareja. “De hecho pasaron cosas tan fuertes que después de todo lo que vivimos al inicio dijimos: ‘con esto que hemos podido sobrevivir, ya no va a haber absolutamente nada que nos separe’”.

Sobre el motivo de la separación, Hart aclaró que no existió infidelidad ni un conflicto grave. “Fue una decisión muy de los dos”, señaló, dejando claro que la ruptura fue resultado de un acuerdo mutuo y no de una crisis puntual.

Imagen dividida. A la izquierda, un hombre con gorra blanca y camiseta negra. A la derecha, el mismo hombre con una mujer, ambos sonriendo
El presentador Mario Hart aparece en una entrevista y, en un encuadre aparte, posa junto a Korina Rivadeneira, ilustrando el contexto de su reciente separación.

El anuncio de la separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Por primera vez y tras meses de especulaciones, Mario Hart confirmó públicamente el fin de su relación con Korina Rivadeneira. En el programa ‘Sin+ que decir’, el piloto habló de su situación personal y admitió que su relación terminó hace meses. “Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, reconoció ante la pregunta de Luciana Roy.

Hart comentó que durante un tiempo evitó dar detalles sobre el tema, pero la evidencia ya no permitía ocultarlo. “He estado evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo”, dijo durante la transmisión. Precisó que la separación se decidió en enero y que, aunque ambos planeaban comunicarlo juntos, la situación se hizo insostenible para mantener en reserva.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

“Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta”.

El piloto descartó los rumores sobre terceras personas o conflictos graves. Insistió en que la separación se dio de forma madura y de común acuerdo. “Descartado que haya sido por terceros o algo externo o grave. Lo estamos llevando de la manera más madura posible. Gracias a Dios viene bien”, concluyó Hart, quien ahora busca mantener una buena relación con Korina Rivadeneira por el bienestar de sus hijos.

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