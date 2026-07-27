Keiko Fujimori prepara un mensaje a la nación de menos de una hora para diferenciarse del extenso discurso de Dina Boluarte

Keiko Fujimori prepara un mensaje a la nación de menos de una hora para su primera presentación ante el Congreso

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La presidenta electa Keiko Fujimori prepara un mensaje a la nación de aproximadamente una hora para su primera intervención ante el Congreso, con el objetivo de diferenciarse del extenso discurso que ofreció la exgobernante Dina Boluarte al inicio de su gestión, según explicó este lunes Carlos Díaz-Rosillo, su amigo cercano.

En entrevista con radio Exitosa, el director del Adam Smith Center for Economic Forum señaló que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori asumirá el cargo con “un gran sentido de responsabilidad” y consciente de que deberá gobernar para “todos los peruanos, incluidos quienes no votaron por ella”.

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“Es presidenta de todos, no solamente de la mitad que votó por ella, sino de todos”, afirmó al señalar que la mandataria recibe un país con diversos problemas, entre ellos una situación económica complicada, desorden institucional y la amenaza del fenómeno de El Niño.

“La preocupación es que vayan a oponerse a todo sencillamente porque lo propone ella. Y eso creo que no es válido (...) Van a haber expertos, personalidades que vienen de otras fuerzas políticas también”, afirmó.

Carlos Díaz-Rosillo aseguró que la mandataria electa asumirá el cargo con “un gran sentido de responsabilidad” y con la premisa de gobernar para todos los peruanos, incluidos quienes no votaron por ella

Díaz-Rosillo indicó que, durante su primer mensaje a la nación, Fujimori no realizará una presentación formal de las facultades legislativas que solicitará al Parlamento bicameral, debido a que ese pedido deberá tramitarse por los canales correspondientes.

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“Va a ser un discurso de poco menos de una hora, aproximadamente”, explicó, aunque añadió que podría extenderse ligeramente por las pausas, aplausos e interrupciones.

“Nadie quiere oír un discurso de cuatro o cinco horas”, respondió al referirse al recordado mensaje de Boluarte en 2024, el más extenso de un mandatario peruano en el siglo XXI, pronunciado ante un Congreso con la mayoría de escaños vacíos.

Según su allegado, el eje principal del mensaje será la unidad y la idea de que Fujimori fue elegida para representar a todos los ciudadanos. “Para ella es muy importante este tema de la unidad, esta idea, que la tiene muy clara, de que ha sido electa para ser presidenta de todos los peruanos”, manifestó.

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Además, indicó que la nueva gestión buscará priorizar problemas como la inseguridad ciudadana, el crecimiento económico y la necesidad de que los beneficios lleguen a más sectores de la población.

Díaz-Rosillo consideró que uno de los principales desafíos será mejorar la gestión del Estado, pues, según explicó, el problema del país no estaría únicamente relacionado con la cantidad de recursos disponibles, sino con la forma en que estos se administran.

El eje central del discurso será la unidad nacional, además de plantear prioridades como la lucha contra la inseguridad ciudadana, el crecimiento económico y una mejor gestión del Estado

“Dinero hay, pero hay una mala administración”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el próximo gobierno deberá impulsar medidas para reducir trámites, mejorar la eficiencia estatal y fortalecer la meritocracia dentro de la administración pública.

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Según una encuesta de Ipsos difundida este domingo por el diario Perú21, la principal prioridad de la ciudadanía para el mensaje a la nación es la lucha contra la delincuencia. El 68% considera que ese debe ser el eje central del discurso presidencial.

Le siguen la lucha contra la corrupción (45%), el fortalecimiento de la salud pública (39%), la mejora de la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%).

Más atrás aparecen las medidas frente al fenómeno de El Niño (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%).

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