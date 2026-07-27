Universitario trabaja en las renovaciones de tres jugadores claves de su plantilla de cara a las próximas temporadas de Liga 1

Universitario de Deportes inició conversaciones para asegurar la continuidad de tres futbolistas que finalizan contrato: Alex Valera, Jairo Concha y Andy Polo. Las tratativas avanzan en distinto ritmo, con un punto en común: el plazo que se maneja como base es de, al menos, dos años. La negociación más encaminada es la de Valera, con posibilidades concretas de cerrarse en la semana en curso o, a más tardar, al inicio de la siguiente.
En el caso de Concha, el escenario se mueve con cautela. El volante reconoció que existe un acercamiento con el club, aunque sin señales de que el acuerdo ya esté definido.
PUBLICIDAD
Polo, en tanto, también se encuentra dentro del paquete de conversaciones que la dirigencia trabaja con anticipación, con la intención de sostener piezas clave del plantel y evitar que el calendario apriete cuando el cierre de contrato esté más próximo.
Así se mueve el caso de Jairo Concha
Luego del triunfo crema ante Cusco FC el último fin de semana, Jairo Concha fue consultado sobre su situación. En ese intercambio, confirmó que mantiene diálogo con Universitario para encaminar una extensión de contrato. “Dijo que está hablando con Universitario para la renovación”, señaló el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’.
Ese matiz resulta central para entender el estado real de la negociación. La información disponible descarta que el vínculo ya tenga un desenlace asegurado, porque el propio jugador evitó presentar la situación como una negociación cerrada. En otras palabras, el contacto existe y el proceso se encuentra abierto, aunque todavía sin un anuncio inminente.
PUBLICIDAD
Dentro del paquete de renovaciones en marcha, Concha aparece por detrás de Valera en el orden de proximidad a una firma. Aun así, su nombre forma parte de las gestiones que la institución ya puso sobre la mesa. El club busca resolver con tiempo la continuidad de futbolistas que terminan contrato, y el mediocampista está incluido en ese grupo de prioridades.
Alex Valera: más cerca de la firma
La carpeta de Alex Valera es la que exhibe mayor progreso. El seguimiento del tema apunta a que la semana actual puede marcar un punto de quiebre en el intento de cerrar la renovación. “Tengo entendido que esta semana puede ser clave para conseguir la renovación de Alex Valera con la U”, indicó el hombre de prensa.
PUBLICIDAD
Además, Peralta deslizó un horizonte temporal concreto para el desenlace. “Lo de Valera se puede dar esta semana o entrando a la otra”, afirmó, al describir el tramo final de la negociación. Ese calendario coloca al delantero como el primero en la fila para estampar la firma, por encima de Concha y también de Polo.
En cuanto a la duración, la referencia fue directa: “Mínimo, mínimo son dos años”. Bajo ese piso temporal, el club proyecta la extensión como una medida de estabilidad, en un contexto en el que la dirigencia ya se movió antes de que el final del contrato obligue a decisiones de urgencia.
PUBLICIDAD
El propio reportero ubicó a Valera como la situación “más adelantada” entre las tres conversaciones abiertas. Ese diagnóstico no implica que el acuerdo ya esté garantizado, aunque sí que el proceso se encuentra más cerca de resolverse y podría confirmarse antes que los otros casos.
Andy Polo: el último de la fila
Andy Polo también figura dentro del tridente de futbolistas con los que Universitario mantiene contactos para ampliar su permanencia. La información apuntó a que la institución sostiene conversaciones con él para una posible extensión de contrato, en la misma línea que con Concha y Valera.
En el intercambio donde se repasaron las tres situaciones, el tema de Polo apareció como parte de una estrategia conjunta. “Y con Andy Polo también están conversando”, se expresó, al enumerar el grupo de jugadores cuyo contrato termina y que ya entraron en la agenda de renovaciones.
PUBLICIDAD
El club, según lo informado, busca trabajar estas continuidades con anticipación. “O sea, la información es que la ‘U’ está hablando con Valera, Concha y Andy Polo, una posible renovación”, se remarcó. Ese enfoque sugiere una conducción que intenta sostener un núcleo de futbolistas dentro del plantel, con Valera como el caso que podría definirse primero.
Respecto del plazo, el parámetro mínimo de dos años también se ubica como referencia para esta negociación, debido a que la expectativa general de las renovaciones se apoya en ese período. Polo, entonces, se mantiene en el radar inmediato de la dirigencia, dentro de un paquete de conversaciones que continúa abierto y que aún espera definiciones en cada frente.
PUBLICIDAD
Más Noticias
El plan de Roberto Mosquera para que Sporting Cristal logre la clasificación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026
Con el empate sin goles de la ida en Lima, los celestes van a São Paulo en busca de la hazaña de eliminar a un equipo brasileño de la ‘segunda mitad de la gloria’
Miguel Araujo resta importancia a las críticas: “Sporting Cristal está jugando tres torneos, vamos partido a partido”
El líder de la defensa ‘celeste’ demuestra temple y tranquilidad frente al contexto convulso del club. Lejos de inquietarse, ha sacado pecho por el carácter competitivo de sus compañeros
Diego Enríquez se plantea como propósito suceder a Pedro Gallese en la portería de Perú en las Eliminatorias 2030: “Lucharé para ser titular”
El ciclo del ‘Pulpo’ entra en su etapa final con la selección peruana. Detrás suyo emerge el portero de Sporting Cristal, quien está totalmente convencido de asumir la protección del arco. “Mi menta está clara”, dijo
Alianza Lima presentará un oficio a la CONAR por el arbitraje controversial de Augusto Menéndez ante Comerciantes Unidos por Liga 1 2026
El clamoroso codazo de Alexis Cossio en contra de Jairo Vélez constituía una falta clara a favor de los ‘blanquiazules, pero el silbante pasó de largo al igual que el VAR. De ahí que surgiera una indignación general en La Victoria
Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria en los Panamericanos Universitarios: venció 3-0 a Colombia en su debut
El equipo dirigido por Elena Keldibekova se impuso en sets corridos con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16, y sumó sus primeros puntos en el Grupo A del torneo universitario
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD