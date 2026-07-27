Universitario trabaja en las renovaciones de tres jugadores claves de su plantilla de cara a las próximas temporadas de Liga 1

La dirigencia del club inició contactos para extender los vínculos de tres titulares cuyos acuerdos vencen, con un piso de dos temporadas y la intención de evitar apuros cuando se acerquen las fechas de término (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes inició conversaciones para asegurar la continuidad de tres futbolistas que finalizan contrato: Alex Valera, Jairo Concha y Andy Polo. Las tratativas avanzan en distinto ritmo, con un punto en común: el plazo que se maneja como base es de, al menos, dos años. La negociación más encaminada es la de Valera, con posibilidades concretas de cerrarse en la semana en curso o, a más tardar, al inicio de la siguiente.

En el caso de Concha, el escenario se mueve con cautela. El volante reconoció que existe un acercamiento con el club, aunque sin señales de que el acuerdo ya esté definido.

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Polo, en tanto, también se encuentra dentro del paquete de conversaciones que la dirigencia trabaja con anticipación, con la intención de sostener piezas clave del plantel y evitar que el calendario apriete cuando el cierre de contrato esté más próximo.

Así se mueve el caso de Jairo Concha

La renovación de Jairo Concha continúa en evaluación. El mediocampista confirmó que dialoga con Universitario, que busca asegurar su permanencia antes del vencimiento del contrato. (Universitario de Deportes)

Luego del triunfo crema ante Cusco FC el último fin de semana, Jairo Concha fue consultado sobre su situación. En ese intercambio, confirmó que mantiene diálogo con Universitario para encaminar una extensión de contrato. “Dijo que está hablando con Universitario para la renovación”, señaló el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX’.

Ese matiz resulta central para entender el estado real de la negociación. La información disponible descarta que el vínculo ya tenga un desenlace asegurado, porque el propio jugador evitó presentar la situación como una negociación cerrada. En otras palabras, el contacto existe y el proceso se encuentra abierto, aunque todavía sin un anuncio inminente.

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Dentro del paquete de renovaciones en marcha, Concha aparece por detrás de Valera en el orden de proximidad a una firma. Aun así, su nombre forma parte de las gestiones que la institución ya puso sobre la mesa. El club busca resolver con tiempo la continuidad de futbolistas que terminan contrato, y el mediocampista está incluido en ese grupo de prioridades.

Alex Valera: más cerca de la firma

La negociación con Alex Valera es la más adelantada entre las renovaciones que impulsa Universitario. El club espera concretar la extensión de su contrato durante esta o la próxima semana. (Universitario de Deportes)

La carpeta de Alex Valera es la que exhibe mayor progreso. El seguimiento del tema apunta a que la semana actual puede marcar un punto de quiebre en el intento de cerrar la renovación. “Tengo entendido que esta semana puede ser clave para conseguir la renovación de Alex Valera con la U”, indicó el hombre de prensa.

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Además, Peralta deslizó un horizonte temporal concreto para el desenlace. “Lo de Valera se puede dar esta semana o entrando a la otra”, afirmó, al describir el tramo final de la negociación. Ese calendario coloca al delantero como el primero en la fila para estampar la firma, por encima de Concha y también de Polo.

En cuanto a la duración, la referencia fue directa: “Mínimo, mínimo son dos años”. Bajo ese piso temporal, el club proyecta la extensión como una medida de estabilidad, en un contexto en el que la dirigencia ya se movió antes de que el final del contrato obligue a decisiones de urgencia.

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El propio reportero ubicó a Valera como la situación “más adelantada” entre las tres conversaciones abiertas. Ese diagnóstico no implica que el acuerdo ya esté garantizado, aunque sí que el proceso se encuentra más cerca de resolverse y podría confirmarse antes que los otros casos.

Andy Polo: el último de la fila

Universitario incluyó a Andy Polo entre los jugadores que busca asegurar para las próximas temporadas. Las conversaciones siguen abiertas y apuntan a un vínculo de largo plazo. (Universitario de Deportes)

Andy Polo también figura dentro del tridente de futbolistas con los que Universitario mantiene contactos para ampliar su permanencia. La información apuntó a que la institución sostiene conversaciones con él para una posible extensión de contrato, en la misma línea que con Concha y Valera.

En el intercambio donde se repasaron las tres situaciones, el tema de Polo apareció como parte de una estrategia conjunta. “Y con Andy Polo también están conversando”, se expresó, al enumerar el grupo de jugadores cuyo contrato termina y que ya entraron en la agenda de renovaciones.

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El club, según lo informado, busca trabajar estas continuidades con anticipación. “O sea, la información es que la ‘U’ está hablando con Valera, Concha y Andy Polo, una posible renovación”, se remarcó. Ese enfoque sugiere una conducción que intenta sostener un núcleo de futbolistas dentro del plantel, con Valera como el caso que podría definirse primero.

Respecto del plazo, el parámetro mínimo de dos años también se ubica como referencia para esta negociación, debido a que la expectativa general de las renovaciones se apoya en ese período. Polo, entonces, se mantiene en el radar inmediato de la dirigencia, dentro de un paquete de conversaciones que continúa abierto y que aún espera definiciones en cada frente.

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