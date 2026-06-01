Raúl Ruidíaz cerca de volver a Universitario: lo que falta para que la ‘Pulga’ estampe su firma de cara al Torneo Clausura 2026

(Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes abrió un canal directo con Raúl Ruidíaz para explorar un regreso en el Torneo Clausura 2026. El delantero se encuentra en Lima y ya sostuvo una primera conversación el sábado, antes del partido ante Sport Huancayo. Este lunes 1 de junio está prevista una nueva reunión que puede acercar posiciones o enfriar el interés.

La gestión se desarrolla en un contexto de revisión del plantel y de búsqueda de soluciones en ataque, después de un semestre irregular. La “U” terminó el Torneo Apertura en el tercer puesto con 29 puntos, tras ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas, y en la interna consideran prioritaria la incorporación de un delantero para el segundo tramo de la temporada.

Ruidíaz aparece otra vez en la lista de opciones por afinidad con el club y por la disponibilidad de abrir conversaciones. La posibilidad, sin embargo, depende de variables concretas: el acuerdo económico, la situación contractual con Atlético Grau y la voluntad institucional de sostener una política salarial que, según versiones periodísticas, no se moverá para cerrar el fichaje.

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Reuniones en Lima

(Universitario de Deportes)

El periodista Gustavo Peralta informó que existe una chance concreta de que Ruidíaz vuelva a vestir la camiseta crema, aunque todavía hay distancia entre lo que puede proponer Universitario y lo que el delantero pretende percibir. En el programa Linkeados, Peralta sostuvo que el primer encuentro, realizado el sábado, sirvió para abrir diálogo y ordenar puntos que, de un lado y del otro, habían generado ruido.

“Es una posibilidad real. Ruidíaz está en Lima desde los últimos días, el día sábado tuvo una reunión con alguien de Universitario, antes del partido (ante Sport Huancayo) y conversaron, pero esa reunión no significa que ya quedó todo listo para que se concrete el tema”, declaró el periodista.

La misma fuente remarcó que el aspecto económico es el eje. “La reunión sirvió para acercar posturas, para conversar, definir varias cosas, para disipar cosas que se habían dicho... de un lado y de otro. Principalmente el tema económico, no es que Raúl Ruidíaz necesite dinero, pero si hay una diferencia entre lo que puede ofrecer Universitario y lo que él pretendería ganar, teniendo en cuenta lo que gana en Grau, que no es poco”, señaló.

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En paralelo, desde el programa Hablemos de MAX se indicó que la oferta de Universitario tendría un techo. “La ‘U’ no se puede mover de ese monto. Si eso pasa, ya tiene que hablar con Grau para oficializar. Raúl ya se bajó bastante y tiene un estatus, no va a jugar por dos mil dólares”, afirmó Peralta en ese espacio.

Para la dirigencia, el escenario ideal sería cerrar un entendimiento con el futbolista y luego avanzar hacia una conversación formal con Grau. En esa línea, el propio Peralta anticipó que el lunes 1 de junio se retomarán los contactos: “Tengo entendido que el día de hoy (lunes), junto a otros temas más, van a volver a hablar, habrá una nueva reunión entre Ruidíaz y la ‘U’, hoy las posturas pueden acercarse más de lo que se acercaron el día sábado, creo que hay mucha predisposición de la ‘U’. Antonio García Pye es un pilar fundamental para esta negociación”.

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Contrato en Atlético Grau

(Atlético Grau)

El componente contractual es otro punto que condiciona cualquier avance. Y es que Ruidíaz mantiene vínculo con Atlético Grau hasta finales de 2028. En otra versión, el acuerdo llegaría hasta finales de 2029. Esa discrepancia obliga a que, si Universitario decide insistir, el club precise la duración real del contrato antes de avanzar a una etapa decisiva.

Más allá de la fecha exacta, la premisa es común: el atacante tiene contrato vigente y cualquier salida requiere negociación con la institución de Piura. En una cita atribuida a una fuente del entorno de Grau, se expuso una postura de apertura, aunque sin apuros: “Si Universitario tiene interés, todo se puede conversar, pero cada cosa en su momento”.

La ventana del mercado también figura como referencia operativa. Los textos señalan que el libro de pases se abrirá el 1 de julio y se cerrará el 11 de agosto, periodo en el que un acercamiento podría transformarse en trámite formal, siempre que haya acuerdo previo en condiciones económicas.

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En lo inmediato, Universitario maneja un calendario que puede influir en la urgencia por incorporar piezas. El equipo viene de vencer 2-1 a Sport Huancayo y, según se sabe, deberá volver a competir el viernes 12 de junio ante Pirata FC por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, con estadio y horario todavía sin confirmación.

Necesidad de gol

(Universitario de Deportes)

El cuadro crema evalúa refuerzos para cambiar el tono de un semestre con altibajos y, en esa planificación, el puesto de centrodelantero se convirtió en foco. Entre los elementos mencionados aparece la situación de Sekou Gassama, catalogada como una decepción, aunque con la posibilidad de seguir bajo evaluación del técnico Héctor Cúper. En ese escenario, el nombre de Ruidíaz resurge como alternativa para ampliar variantes.

El vínculo entre el atacante y Universitario ya tuvo un capítulo cercano. En 2025 se habló durante meses de un retorno que no prosperó, con diferencias económicas como principal obstáculo. Esa historia dejó una relación tensa en el corto plazo, pero el nuevo contacto reabrió el diálogo.

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En el plano deportivo, se mencionó que el último gol de Ruidíaz con Grau llegó en el triunfo 1-0 ante Universitario el 15 de mayo. El propio delantero, de acuerdo con un contenido citado en los textos, explicó por qué no festejó esa anotación y expresó un sentimiento hacia el club. “Decidí no celebrarlo por respeto y amor al cuadro ‘crema’”, afirmó, y agregó que extraña a la hinchada de Universitario, a la que calificó como “hermosa”.

La discusión sobre su regreso también se alimentó de señales públicas. Se mencionan interacciones en redes sociales, como un mensaje “Espérame” en una historia de Instagram vinculada a Jairo Concha, y una publicación de Ruidíaz con una imagen de su etapa en Universitario en 2016, pese a que hoy milita en Grau.