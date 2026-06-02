Pedro García enumeró los motivos por los que Universitario debe fichar a Raúl Ruidíaz: “A la ‘U’ le hace falta en momentos turbulentos”

Pedro García detalla por qué Raúl Ruidíaz debería ir a Universitario en lugar de Callejos. YouTube

El nombre de Raúl Ruidíaz ha vuelto a instalarse con fuerza en la agenda de Universitario de Deportes. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y quedar en cuarto puesto en el Torneo Apertura, la dirigencia ‘crema’ alternativas para reforzar una ofensiva debilitada, mientras los hinchas claman por soluciones de peso.

La salida inminente de Sekou Gassama y la intención de la directiva de prescindir de José Rivera han dejado el ataque del equipo sin referentes claros. Esta coyuntura ha impulsado la idea de apostar por un goleador probado y de la casa. Para el periodista deportivo Pedro García, la llegada de la ‘Pulga’ respondería a una necesidad urgente de liderazgo y eficacia en la definición.

“Creo que Ruidíaz es un definidor extraordinario. Con un equipo que no tiene volumen ofensivo como Atlético Grau, ni te das cuenta porque no tiene volumen ofensivo, no tiene jugadas de gol. Ahora, si la ‘U’ funciona y mete pelotas en el área con volumen ofensivo, Ruidíaz es un definidor de un solo toque, que con eso te saca ventaja”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta.

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Raúl Ruidíaz lleva 3 goles en 16 partidos con Atlético Grau este año. - créditos: Atlético Grau

El mal momento de la ‘U’ ha dejado en evidencia la falta de temple en los momentos decisivos. El comunicador destacó el carácter del menudo delantero como un atributo indispensable para revertir la situación actual: “Conoce lo que significa jugar en la ‘U’. Ahora, convengamos que Ruidíaz es un jugador frío. Hay un elemento pragmático que me hace pensar en Ruidíaz y es el siguiente: en tiempos turbulentos te hace falta; hay momentos de tensión, de que están conflictuados, momentos turbulentos. Este es un momento turbulento de la ‘U’ donde hay mucha tensión, mucho nervio, y si hay un huev... sereno y que nunca se pone nervioso es Ruidíaz”.

Pedro García subrayó la necesidad de contar con un futbolista que no se paralice ante la presión y que aporte tranquilidad. “¿Cómo Ruidíaz patea los penales con 45 mil personas en frente? La pica. Necesitas un delantero que tenga los huev... de picar un penal, la conc... de definir a un solo toque, el desparpajo de no ponerse nervioso”, sentenció. Para García, la “frialdad genética” del atacante es un valor diferencial, capaz de marcar la diferencia en momentos clave.

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La eventual llegada de Ruidíaz también responde a una necesidad emocional, tanto en el plantel como en la hinchada. Tras perder el Torneo Apertura y quedar fuera de la Copa Libertadores, el club vive una crisis de confianza que solo podría revertirse con el regreso de un ídolo y referente. “La ‘U’ necesita un delantero que tenga esa frialdad genética que tiene Ruidíaz, que parece que no le importara, pero si no le importara, no habría metido los 500 goles que ha metido”, remarcó García, poniendo en valor la trayectoria del goleador.

Con cierto suspenso por intervención del VAR, el delantero le anotó a su exequipo y no celebró - Crédito: L1MAX.

Raúl Ruidíaz confesó su sentir sobre Universitario

El propio Raúl Ruidíaz ha dejado en claro el profundo vínculo que mantiene con Universitario. Tras anotar el gol de la victoria para Atlético Grau en el estadio Monumental, el menudo artillero evitó cualquier gesto de celebración. “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”, expresó al finalizar el partido para L1 MAX, subrayando que su historia con la camiseta crema trasciende lo profesional.

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El exfutbolista de Seattle Sounders también reconoció lo que significa para él el ambiente que se vive en el recinto deportivo de Ate: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”, confesó. Sus palabras evidencian que el regreso no solo tendría sentido en lo deportivo, sino también en lo afectivo, consolidando la ilusión de quienes ven en su vuelta una oportunidad de reencuentro entre ídolo y tribuna.