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Rafael Guarderas reveló la reacción de Raúl Ruidíaz tras polémico video en Universitario vs Palmeiras: “Es complicado estar en todos los detalles”

El volante de Atlético Grau contó detalles de aquel momento que generó críticas en los hinchas de la ‘U’ y si es que la ‘Pulga’ puede volver

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El volante peruano también se refirió a la posibilidad de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para volver a la 'U'. (Video: Doble Punta)

En medio de las inminentes salidas de Sekou Gassama y José Rivera de Universitario de Deportes, la dirigencia del club peruano analiza alternativas para pelear el Torneo Clausura 2026. En ese contexto de incertidumbre, el nombre de Raúl Ruidíaz ha vuelto a la mesa de discusión, aunque semanas atrás tanto la hinchada como la propia directiva no veían con buenos ojos un posible regreso del delantero.

La figura de la ‘Pulga’ estaba en el centro de la polémica después de un controversial video que publicó tras la dura derrota ‘crema’ ante Palmeiras en la Copa Libertadores del año pasado. Las imágenes, que generaron indignación en redes sociales, provocaron un fuerte debate interno y hasta motivaron a la dirigencia a retirar referencias al jugador de las instalaciones de la entidad.

Bajo esa premisa, Rafael Guarderas ofreció su versión sobre el episodio que derivó en la ola de críticas contra el atacante. Según relató, la situación se desbordó en medio del desconcierto: “Cuando subió el video creo que estábamos concentrando y ni él entendía qué estaba pasando”, recordó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El propio Guarderas detalló que la reacción del delantero peruano ante los ataques virtuales fue de sorpresa total. “Vino y como que me dijo ‘me escriben por todos lados y me insultan y todo’. Yo le pregunté qué pasó. Y me dijo ‘no, que subí un video’. Y yo escuché pero ni siquiera al comienzo entendí el video”. La explicación que recibió fue tan confusa como espontánea: “Simplemente, estaba ahí, subió una canción, pero siempre sube canciones cuando está ahí. Ni él entendía qué estaba pasando y claramente ya cuando se dio tiempo, pide disculpas”.

El descargo de Raúl Ruidíaz tras polémico video luego del Universitario vs Palmeiras.
El descargo de Raúl Ruidíaz tras polémico video luego del Universitario vs Palmeiras.

El caso escaló rápidamente. La decisión de la directiva de Universitario de borrar las imágenes de Ruidíaz de los muros del club fue interpretada como un mensaje contundente. Sobre ese punto, Guarderas opinó que “son decisiones que cada club toma (...). Es complicado estar en todos los detalles y más hoy en día que en las redes sociales la verdad es que hay mucha gente que está muy pendiente de qué subes y hasta estos detalles que por ahí no te das ni cuenta, pero siempre ahora hay alguien que ve lo que tienes”.

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El entorno digital, según el mediocampista, se ha convertido en un terreno delicado para los futbolistas: “Al final hay mucha gente que trabaja de su Instagram y hay otra gente que sube contenido”, expresó.

¿Raúl Ruidíaz quiere volver a Universitario?

El posible regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario ha generado opiniones divididas. Rafael Guarderas fue consultado sobre si las recientes publicaciones del delantero en redes sociales reflejan un deseo genuino de retornar al club. “Creo que hoy en día cualquier jugador quiere ir a la ‘U’ y más un ex’U’ quisiera estar en el club en este momento. Yo también lo pienso, pero no subo cosas”, comentó.

La presencia de Ruidíaz en redes sociales, especialmente cuando comparte contenidos vinculados a Universitario, ha alimentado rumores y expectativas entre los aficionados. Guarderas, con tono reflexivo, señaló que “al final cada uno está en su derecho” respecto a lo que decide compartir públicamente. Consultado sobre si el club ha contactado formalmente al jugador, fue claro: “¿Lo han llamado? No sé”.

Las publicaciones de Raúl Ruidíaz en su cuenta de Instagram.
Las publicaciones de Raúl Ruidíaz en su cuenta de Instagram.

El último cruce entre Raúl Ruidíaz y Universitario se dio en el triunfo de Atlético Grau por 1-0 en el estadio Monumental, donde el delantero marcó el gol decisivo. Aquella noche, la reacción del público ‘merengue’ fue notoria y reflejó la división que existe entre los hinchas, ya que algunos pedían su retorno y otros no.

Sobre la relación entre la afición y el goleador, Guarderas profundizó: “Creo que siempre van a haber fracciones de hinchaje. Algunos van a querer y otros que no. Como cualquier jugador, creo que no hay un solo jugador en la historia que todo el mundo ame”.

Para Guarderas, el episodio ilustra la dinámica de las pasiones en el fútbol peruano: “Llegas al Monumental y eres el rival de turno y te van a insultar y pifiar, y siendo el mejor jugador posiblemente del equipo que viene a enfrentar a la ‘U’. En el caso de Raúl, ese día ya no es Raúl Ruidíaz, sino el delantero que le va a hacer gol a la ‘U’. Entonces, como hinchas de la ‘U’ vamos a hacer todo lo posible por sacarte del partido para que juegues mal, yo creo que va más por ahí”.

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

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