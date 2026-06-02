Los rostros de 31 feminicidas prófugos: crímenes sin justicia en el Perú

Un informe revela que 31 hombres acusados de feminicidio en Perú continúan prófugos de la justicia. Conoce los rostros de los más buscados y los detalles de los crímenes que conmocionaron al país, mientras las autoridades ofrecen recompensas para su captura.| Latina Noticias

31 presuntos feminicidas permanecen prófugos en Perú mientras las cifras de violencia letal contra las mujeres siguen en aumento en el país durante 2026. En los primeros meses del año, 49 mujeres han perdido la vida por feminicidio, una problemática que afecta a todo el territorio nacional.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que el 56% de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 29 años. La ministra Edith Pariona precisó que la mayoría de estos crímenes ocurre en entornos cercanos, ya que los agresores suelen ser parejas, exparejas o conocidos de las víctimas.

“Gran parte de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas o personas del entorno cercano de las víctimas, convirtiendo unos espacios que deberían ser seguros en escenarios de violencia de riesgo”, señaló Pariona en conferencia.

Las autoridades peruanas han difundido los rostros de los feminicidas con el objetivo de facilitar su captura. La Policía Nacional del Perú (PNP), según el viceministro de Seguridad Carlos Guillen, mantiene labores constantes de investigación e inteligencia para ubicarlos.

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Feminicidas prófugos, la búsqueda que persiste en Perú | Captura del Ministerio del Interior

“Nuestra Policía Nacional del Perú viene realizando un trabajo permanente de investigación, inteligencia y búsqueda para ubicar y capturar a estos prófugos”, afirmó.

Historias detrás de los casos

Entre los casos más conocidos figura el de Marisol Stella Alba, asesinada presuntamente por su pareja, el exoficial del ejército Luis Genaro Estévez Rodríguez. De acuerdo con los reportes policiales, Estévez Rodríguez apuñaló a Alba y ocultó su cuerpo en un cilindro que luego fue enterrado en Villa El Salvador. Por información que conduzca a su captura se ofrece una recompensa de 20 mil soles.

Otro caso que sigue sin justicia es el de Érika Valdés, cuya familia espera la detención de Richard Montoya Calderón desde 2023. Montoya Calderón está acusado de golpear y atropellar a Valdés antes de huir. La recompensa por su captura asciende a cincuenta mil soles, pero hasta la fecha continúa en libertad.

La muerte de la ciudadana canadiense Kimberley Kasatkin también generó conmoción en 2016. El principal sospechoso es su esposo, el médico cirujano Christopher Franz Betocchi, quien fue registrado por cámaras de seguridad trasladando el cuerpo de Kasatkin en un saco. Aunque fue detenido y enviado a prisión en 2017, un hábeas corpus lo liberó un año después y su paradero permanece desconocido. Las autoridades ofrecen veinte mil soles a quien aporte información sobre su paradero.

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La campaña “Que no se escondan más” difundirá los rostros de 31 acusados por feminicidio y ofrecerá hasta S/80 mil por información sobre su paradero. Gob

Impunidad

De acuerdo con los registros del MIMP, desde 2009 se han documentado dos mil doscientos veintinueve casos con características de feminicidio en Perú. Las familias de las víctimas afrontan el dolor de la pérdida y demandan justicia, mientras las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para lograr la captura de los responsables.

La línea gratuita 0-800-40-007 está habilitada para recibir información confidencial sobre el paradero de los prófugos.

“Detrás de cada caso hay hijas e hijos que crecieron sin sus madres, también padres de familia y diferentes familias que continúan viviendo ese dolor”, expresó Edith Pariona.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio nacional y gratuito de atención telefónica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Ofrece orientación, consejería y soporte psicológico para víctimas de violencia familiar y sexual. Disponible las 24 horas.

Chat 100: Plataforma digital del MIMP para atención vía chat, dirigida a personas que requieren ayuda o información sobre violencia de género. Se accede a través de la web oficial del ministerio.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Espacios presenciales en todo el país que ofrecen atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. Consultar el directorio en la web del MIMP para ubicar el centro más cercano.