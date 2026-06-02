Erick Delgado atacó sin clemencia a Sergio Markarián por recortarlo de la selección peruana: “Fue una cag*** conmigo”

Aunque han pasado demasiados años del abrupto final de Erick Delgado con la selección peruana, el tema sigue muy vivo dentro del retirado portero. Su separación de la disciplina nacional fue un golpe profundo del que no encuentra explicación, pero sí un responsable directo: Sergio Markarián.
El ‘Loco’ apuntó sin contemplaciones en contra del veterano estratega uruguayo durante un fuerte debate en el programa ‘Fuera de Juego’. Allí recordó con mucho malestar la vez que fue recortado sin argumentos de la ‘bicolor’ cuando era uno de los guardametas de mejor momento en el Torneo Descentralizado.
“A mí me sacaron injustamente”, partió diciendo con cólera Delgado para luego sumar “Markarián fue una cagada conmigo. Fue injusto después de [amistoso contra Colombia] porque había ya había tapado y de un día para otro, sin ningún motivo futbolístico, agarró simplemente y no me llevó a la Copa Kirin”.
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Desmarcado Erick Delgado de la estructura peruana, el ‘Mago’ se decantó por otros goleros de su gusto e interés. Para la Copa América 2011, donde se consiguió un inolvidable hito con la consecución del 3er lugar, llamó a Raúl Fernández, Salomón Libman y Leao Butrón, siendo los dos primeros empleados en el torneo regional.
En un intento de explicar lo sucedido con su cierre de capítulo en Perú, el ‘Loco’ se atrevió a argumentar una escandalosa teoría que pone en tela de juicio la honorabilidad de sus compañeros: “Al final, estoy totalmente seguro, y eso lo voy a decir, que fue una jugada de los representantes; aquel que diga que no, es mentira”.
“Markarián fue un cagón conmigo y nunca lo dije, porque cuando uno juega al fútbol se tiene que meter la lengua adentro y sigue, porque hay que respetar a los compañeros, pero estoy totalmente seguro que eso fue así”, zanjó Delgado.
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