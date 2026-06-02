Las complicadas negociaciones entre José Rivera y Universitario para definir su salida: “El ‘Tunche’ no está contento en la ‘U’”

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de las charlas entre el jugador y el club para definir su futuro. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El presente de José Rivera en Universitario de Deportes atraviesa una de sus etapas más turbulentas. Tras su polémico gesto con la camiseta, la relación entre el atacante y la institución quedó marcada, y aunque la dirigencia optó por perdonarlo, el descontento entre ambas partes se intensificó, abriendo una grieta que parece difícil de cerrar.

El futuro del ‘Tunche’ se encuentra bajo la lupa tras una serie de negociaciones estancadas entre su representante, Narciso Algamis, y la dirigencia del club. El propio agente había reconocido en el programa Fútbol Satélite que, pese a las disculpas públicas del jugador, la situación contractual y el clima interno se han tornado insostenibles. “Pasó lo que todos vieron, él ya pidió disculpas y hay que seguir los procesos”, sostuvo Algamis, dejando claro que la resolución de su continuidad depende del avance de las conversaciones formales.

La disputa no responde únicamente a un desacuerdo económico. De acuerdo a lo que contó el periodista deportivo, Gustavo Peralta, en L1 Radio, según el entorno de Rivera, el jugador no está dispuesto a aceptar un traspaso a clubes de provincia como Alianza Atlético, Atlético Grau o Deportivo Garcilaso. El delantero prioriza un pase a un club de la capital, donde existen intereses de Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, la administración ‘crema’ no ve con buenos ojos la idea de reforzar a un rival directo.

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Actualmente, la administración de Universitario se mantiene firme respecto a sus intereses, mientras el representante de Rivera insiste en que el jugador necesita continuidad y un ambiente estable para recuperar su mejor versión. “Básicamente cuando hablaron con Narciso Argamis, de un lado u otro tenían posturas muy distantes y por eso creo que la consolidación del tema es la salida del ‘Tunche’”, indicó el comunicador.

El agente también denunció el deterioro emocional y familiar que enfrenta su representado, especialmente tras el episodio en el que la esposa de Rivera comenzó a recibir amenazas. “No la están pasando bien porque ahora están amenazando a la esposa por todos lados, eso es detestable”, lamentó. Esta situación ha impactado profundamente en el ánimo del futbolista, quien ha visto cómo su entorno más cercano ha resultado afectado por el entorno hostil.

Narciso Algamis habló del futuro del 'Tunche' ante una eventual partida de la 'U'. (Video: Fútbol Satélite)

La falta de minutos y la ausencia de confianza por parte de la actual gestión han sido determinantes para el descontento de José Rivera. Narciso Algamis puntualizó que esta situación no es nueva y que el delantero ya había manifestado su deseo de salir del club en ocasiones previas, sin que la dirigencia permitiera una salida. “También para Cúper no es tan agradable, es una opinión, tener a alguien que está descontento en el club, el ‘Tunche’ ya no está contento en la ‘U’. No ha tenido entrenamientos con Cúper”, agregó Peralta.

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La tensión entre las partes se incrementó tras una reunión de más de cinco horas entre la administración y el técnico Héctor Cúper para analizar al plantel de cara al Torneo Clausura.

El duro descargo de José Rivera sobre su presente en Universitario

En medio de rumores sobre su salida, José Rivera rompió el silencio con una confesión que sacudió al ambiente futbolístico local. “Nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club”, declaró el delantero en entrevista con Enfocados. Rivera relató que los insultos y amenazas han afectado gravemente la salud de su esposa, Isabel, lo que ha sumido a ambos en una etapa de sufrimiento constante.

Sekou Gassama ha estado por encima de José Rivera en las consideraciones de Héctor Cúper en Universitario. - créditos: Universitario

El atacante de 29 años comentó que, tras el incidente, el acoso hacia su familia se intensificó y su esposa enfermó, viéndose obligado a velar por ella durante largas noches mientras cumplía con sus compromisos deportivos. “Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola”, compartió Rivera, evidenciando el costo emocional de la polémica.

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