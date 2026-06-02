Las imágenes del ampay de Miguel Trauco: futbolista es captado con una joven dentro de camioneta en plena madrugada

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a la carta notarial del futbolista Miguel Trauco, quien intentó impedir la difusión de un ampay. La conductora lo cuestionó por anunciar su soltería justo antes de la emisión de las imágenes que lo muestran con otra mujer de madrugada. ATV/ Magaly TV La Firme.

Miguel Trauco vuelve a estar en el centro de la polémica. El futbolista fue protagonista del más reciente ampay de Magaly Medina este 1 de junio, luego de que las cámaras de “Magaly TV La Firme” lo captaran durante la madrugada junto a una joven en una camioneta BMW estacionada en una calle de Miraflores.

La difusión de las imágenes llega además en medio de una controversia previa, pues el jugador había intentado impedir legalmente que el material saliera al aire.

Antes de presentar el informe, Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a responder a las acusaciones realizadas por Trauco, quien denunció una presunta vulneración a su intimidad y aseguró haber sido seguido por reporteros del espacio televisivo. La conductora rechazó tajantemente esas afirmaciones y sostuvo que el encuentro fue registrado de manera casual.

“Yo podría también demandarlo por las mentiras que dice, porque las mentiras que uno dice sin poder probarlas también son motivos de demanda”, manifestó Medina en vivo. Asimismo, afirmó que cuenta con pruebas para respaldar todo lo difundido por su producción.

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Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no descarta denunciar a Miguel Trauco

La periodista también llamó la atención sobre el interés del futbolista en impedir que se emitieran las imágenes registradas entre las dos y las cuatro y media de la madrugada. “¿Qué piensa que hizo entre las dos y cuatro y media? El que no la debe, no la teme”, comentó, cuestionando la insistencia del deportista por bloquear la emisión del material.

Según explicó la conductora, Trauco envió documentos legales en los que incluso solicitaba que no se difundiera ningún video grabado durante esas horas. Para Magaly, esa reacción resultaba extraña si, como el propio jugador había señalado horas antes en un comunicado, se encontraba soltero desde hace tres meses.

“Si hace tres meses estás soltero, entonces ¿para qué me amenazas? ¿Para qué intentas impedir que estas imágenes salgan?”, cuestionó.

Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.

El ampay

El informe difundido por el programa reconstruyó los hechos ocurridos durante la madrugada posterior a un encuentro deportivo de Sport Boys. De acuerdo con la narración, uno de los reporteros observó una camioneta BMW intentando estacionarse en una calle poco transitada. La situación llamó la atención debido a que el vehículo permaneció varios minutos realizando maniobras.

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Las cámaras captaron entonces a un hombre descendiendo de la camioneta. Poco después se pudo identificar que se trataba de Miguel Trauco. En las imágenes se observa que el jugador toma el volante para estacionar el vehículo y luego se traslada hacia la parte posterior.

Según el informe, una joven también permanecía dentro de la camioneta. Ambos estuvieron varios minutos en los asientos traseros sin descender del vehículo.

La producción mostró posteriormente el momento en que las puertas traseras se abren. Primero se observa salir al futbolista y luego a la joven por el lado opuesto. Las imágenes muestran a la mujer acomodándose la ropa mientras permanece algunos segundos junto al vehículo.

“Nosotros no somos inocentes. ¿Qué te vas a la parte de atrás de un auto y permaneces ahí varios minutos?”, comentó Magaly mientras analizaba las imágenes junto a su audiencia.

La conductora también destacó que las lunas de la camioneta lucían empañadas en algunos momentos del registro. “La luna estaba toda empañada”, señaló mientras se repetían las imágenes en pantalla.

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Tras descender del vehículo, ambos permanecieron conversando durante algunos minutos. Más adelante se despidieron con un abrazo. Finalmente, Trauco se retiró del lugar mientras la joven quedó conduciendo la camioneta BMW.

El informe reveló además que el vehículo pertenecería a Karla Arce Pazos, quien fue señalada por el programa como la mujer que acompañaba al futbolista esa madrugada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la emisión fue la contradicción que, según Magaly Medina, existiría entre la denuncia presentada por Trauco y las imágenes obtenidas por su producción.

La conductora explicó que el jugador aseguró ante la Policía que salió de un local nocturno acompañado de su representante, Jeffrey Joseph Ortega Chávez, y que ambos fueron perseguidos por periodistas durante el trayecto. Sin embargo, las imágenes difundidas mostrarían una secuencia distinta.

“¿Tú crees que los periodistas míos van a ser tan poco profesionales de ir con la cámara en mano persiguiéndote? Así no trabajan los paparazis”, respondió Medina.

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La periodista sostuvo además que el representante descendió del vehículo y se retiró en otra camioneta, mientras Trauco permaneció en el BMW junto a la joven.

“Él dice que estuvo con su representante en todo momento, pero su representante se va y él se queda en el BMW”, aseguró.

Para Magaly, la denuncia del jugador no reflejaría completamente lo sucedido esa madrugada. Por ello volvió a rechazar las acusaciones de reglaje y seguimiento sistemático.

“Que me pruebe que nosotros lo seguimos. ¿Qué nos interesa seguir a Miguel Trauco? Si nos lo topamos de casualidad haciendo algo extraño en medio de la noche, por supuesto que lo vamos a grabar”, afirmó.

La conductora insistió en que todas las imágenes fueron captadas en la vía pública y no en un espacio privado. En ese sentido, consideró injustificadas las acusaciones sobre una supuesta invasión a la intimidad.

“Está en la calle, en la vía pública. No está en un hotel ni en un lugar privado”, remarcó.

La controversia se produce además en un momento en que la vida sentimental del futbolista sigue despertando interés. Hace algunos meses, Trauco y Marila Arévalo protagonizaron una romántica pedida de mano que incluso fue compartida públicamente. En aquel momento ambos anunciaron que planeaban contraer matrimonio en diciembre de 2026.

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Posteriormente surgieron rumores de una separación tras el escándalo que involucró al futbolista en Uruguay. Sin embargo, también fueron vistos juntos meses después, lo que llevó a muchos a creer que la relación continuaba.

Por ello, la reciente afirmación de Trauco sobre su soltería y las imágenes difundidas por Magaly Medina han generado nuevas especulaciones sobre su situación sentimental.

Mientras tanto, el futbolista no se ha pronunciado sobre las imágenes emitidas por el programa más allá del comunicado en el que aseguró que se encuentra soltero y enfocado en su familia, su carrera profesional y sus proyectos personales. Sin embargo, el ampay ya se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales y en la farándula local, donde las imágenes continúan generando debate y diversas interpretaciones sobre lo ocurrido aquella madrugada en Miraflores.