Perú Deportes

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

El periodista Gustavo Peralta adelantó las acciones del técnico argentino luego del empate 0-0 ante Deportes Tolima en el estadio Monumental

Guardar
Google icon
Gustavo Peralta informó qué pasará en el club 'crema' luego de quedar fuera de todas las competiciones internacionales. Créditos: L1 Max / X.

Universitario de Deportes enfrenta una etapa complicada, considerada la más difícil del último tiempo. El equipo igualó 0-0 frente a Deportes Tolima, resultado que lo dejó fuera de la Copa Libertadores y sin posibilidades de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana. En este escenario, la dirigencia prepara decisiones importantes en Ate.

El periodista Gustavo Peralta analizó la situación de la ‘U’ en L1 Radio: “Primera mitad de año para Universitario de Deportes. Terminó el partido, además, en Uruguay, Nacional le ha ganado uno a cero a Coquimbo Unido de Chile, con lo que Nacional se mete a Copa Sudamericana y la U se queda absolutamente sin nada en este grupo B de la Copa Libertadores. Estaba todo para que la U ganara y con eso se metía a los octavos de final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, pero ha sido un año terrible, hay mucho por corregir”.

PUBLICIDAD

Peralta rechazó la idea de que las próximas medidas del club sean una estrategia para desviar la atención del mal semestre, en el que tampoco logró el Torneo Apertura. Además, detalló los pasos que tomará el técnico Héctor Cúper.

“Seguramente hoy hablar de las acciones que va a tomar Universitario, puede terminar siendo, para algunos, tapar una cortina de humo, pero no, no es así. La ‘U’ tiene que tomar acciones rápidamente el día de mañana. Creo que Cúper ya había hecho un adelanto de opinión al respecto sobre lo que tenía que hacer y seguramente pronto vamos a conocer algunas de las decisiones del técnico de la ‘U’ de cara a esta segunda mitad de año, específicamente en el clausura. Van a tener algunos días libres, después habrá un reacondicionamiento físico y Cúper tomará decisiones sobre los cambios que tienen que haber en refuerzos y jugadores que se van”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario.
Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario.

¿Qué dijo Cúper sobre los fichajes para el Clausura?

El propio Héctor Cúper se refirió a este tema en la conferencia de prensa posterior al empate ante Deportes Tolima. El entrenador argentino señaló que ha mantenido conversaciones con la directiva de Universitario para definir tanto las salidas como las posibles incorporaciones con vistas al inicio del Torneo Clausura.

"Sobre posibles incorporaciones, hubo una charla inicial, pero en estos días evaluaremos las alternativas que tiene Universitario para sumar jugadores. Aún no hubo conversaciones profundas, solo un primer repaso. En los próximos días analizaremos dónde se puede mejorar con alguna incorporación“, apuntó.

El técnico argentino dio declaraciones en conferencia de prensa. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Cúper descontento con el físico de sus jugadores

El reacondicionamiento físico tras el empate ante Deportes Tolima responde a la seguidilla de partidos que Universitario ha enfrentado en los últimos días. El técnico Héctor Cúper expresó en conferencia de prensa su descontento con la condición física del plantel.

"También debemos mejorar el aspecto físico, ya que en los últimos veinte minutos tuvimos dificultades para mantener el ritmo e hilvanar jugadas. A veces demoramos demasiado en atacar, incluso cuando se requería un avance rápido. El primer tiempo fue bastante bueno y fuimos superiores, pero no concretamos las oportunidades. No es excusa, no busco excusas, pero el rival solo tuvo una ocasión clara y las más peligrosas fueron nuestras, aunque eso no basta si no se convierte“, expresó.

Los fanáticos mostraron su molestia con la 'U' luego de quedar afuera del torneo internacional. (Difusión)

Por ello, no se descarta que Cúper utilice el receso por el Mundial 2026 para realizar una breve pretemporada, con el objetivo de que sus futbolistas lleguen en mejores condiciones al Torneo Clausura. El tiempo disponible será limitado, ya que también comenzará la Copa de la Liga, el nuevo torneo que reúne a equipos de Primera y Segunda División.

Temas Relacionados

Héctor CúperUniversitario de DeportesCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

El ‘Orejas’ se pronunció luego de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores 2026 y señaló que atravesar momentos complicados y recibir cuestionamientos es parte del fútbol

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

Julio César Uribe se sinceró sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Ha sido productivo toda su trayectoria”

El director general de fútbol del club ‘rimense’ se pronunció por el duro presente del equipo y de la chance de incorporar al ‘Pirata’

Julio César Uribe se sinceró sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Ha sido productivo toda su trayectoria”

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

El entrenador argentino hizo un profundo análisis de su equipo luego de empatar ante Deportes Tolima y quedar fuera de todas las competiciones internacionales

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Diego Rebagliati señaló 3 factores que provocaron crisis en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores: “El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio”

El comentarista deportivo analizó el mal momento de los ‘cremas’ que se despidieron del torneo internacional tras empatar sin goles con Deportes Tolima en el estadio Monumental

Diego Rebagliati señaló 3 factores que provocaron crisis en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores: “El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio”

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

El gerente deportivo de la entidad ‘íntima’ habló de la determinación de no continuar con el ‘Pirata’, quien está cerca de dejar FC Cajamarca para incorporarse a Sporting Cristal

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

Canciller afirma que el Perú apuesta por una minería sostenible, integrada y tecnológica para atraer inversión responsable

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

DEPORTES

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

Julio César Uribe se sinceró sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Ha sido productivo toda su trayectoria”

Diego Rebagliati señaló 3 factores que provocaron crisis en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores: “El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio”

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”