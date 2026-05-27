Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Gustavo Peralta informó qué pasará en el club 'crema' luego de quedar fuera de todas las competiciones internacionales. Créditos: L1 Max / X.

Universitario de Deportes enfrenta una etapa complicada, considerada la más difícil del último tiempo. El equipo igualó 0-0 frente a Deportes Tolima, resultado que lo dejó fuera de la Copa Libertadores y sin posibilidades de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana. En este escenario, la dirigencia prepara decisiones importantes en Ate.

El periodista Gustavo Peralta analizó la situación de la ‘U’ en L1 Radio: “Primera mitad de año para Universitario de Deportes. Terminó el partido, además, en Uruguay, Nacional le ha ganado uno a cero a Coquimbo Unido de Chile, con lo que Nacional se mete a Copa Sudamericana y la U se queda absolutamente sin nada en este grupo B de la Copa Libertadores. Estaba todo para que la U ganara y con eso se metía a los octavos de final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo, pero ha sido un año terrible, hay mucho por corregir”.

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Peralta rechazó la idea de que las próximas medidas del club sean una estrategia para desviar la atención del mal semestre, en el que tampoco logró el Torneo Apertura. Además, detalló los pasos que tomará el técnico Héctor Cúper.

“Seguramente hoy hablar de las acciones que va a tomar Universitario, puede terminar siendo, para algunos, tapar una cortina de humo, pero no, no es así. La ‘U’ tiene que tomar acciones rápidamente el día de mañana. Creo que Cúper ya había hecho un adelanto de opinión al respecto sobre lo que tenía que hacer y seguramente pronto vamos a conocer algunas de las decisiones del técnico de la ‘U’ de cara a esta segunda mitad de año, específicamente en el clausura. Van a tener algunos días libres, después habrá un reacondicionamiento físico y Cúper tomará decisiones sobre los cambios que tienen que haber en refuerzos y jugadores que se van”, afirmó.

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Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario.

¿Qué dijo Cúper sobre los fichajes para el Clausura?

El propio Héctor Cúper se refirió a este tema en la conferencia de prensa posterior al empate ante Deportes Tolima. El entrenador argentino señaló que ha mantenido conversaciones con la directiva de Universitario para definir tanto las salidas como las posibles incorporaciones con vistas al inicio del Torneo Clausura.

"Sobre posibles incorporaciones, hubo una charla inicial, pero en estos días evaluaremos las alternativas que tiene Universitario para sumar jugadores. Aún no hubo conversaciones profundas, solo un primer repaso. En los próximos días analizaremos dónde se puede mejorar con alguna incorporación“, apuntó.

El técnico argentino dio declaraciones en conferencia de prensa. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Cúper descontento con el físico de sus jugadores

El reacondicionamiento físico tras el empate ante Deportes Tolima responde a la seguidilla de partidos que Universitario ha enfrentado en los últimos días. El técnico Héctor Cúper expresó en conferencia de prensa su descontento con la condición física del plantel.

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"También debemos mejorar el aspecto físico, ya que en los últimos veinte minutos tuvimos dificultades para mantener el ritmo e hilvanar jugadas. A veces demoramos demasiado en atacar, incluso cuando se requería un avance rápido. El primer tiempo fue bastante bueno y fuimos superiores, pero no concretamos las oportunidades. No es excusa, no busco excusas, pero el rival solo tuvo una ocasión clara y las más peligrosas fueron nuestras, aunque eso no basta si no se convierte“, expresó.

Los fanáticos mostraron su molestia con la 'U' luego de quedar afuera del torneo internacional. (Difusión)

Por ello, no se descarta que Cúper utilice el receso por el Mundial 2026 para realizar una breve pretemporada, con el objetivo de que sus futbolistas lleguen en mejores condiciones al Torneo Clausura. El tiempo disponible será limitado, ya que también comenzará la Copa de la Liga, el nuevo torneo que reúne a equipos de Primera y Segunda División.

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