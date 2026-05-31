Sekou Gassama hizo autocrítica por su discreto nivel en Universitario y respondió por su continuidad: “Se habla de todo”

El delantero hispano-senegalés habló de su futuro en la 'U' luego del triunfo sobre Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)

El cierre del Torneo Apertura tuvo un sabor especial para Universitario de Deportes, que logró una victoria ante Sport Huancayo en la fecha 17 de la Liga 1 2026. El triunfo no solo sirvió para despedir el certamen con una sensación positiva, sino que permitió a Sekou Gassama seguir acumulando minutos y ser partícipe de un encuentro donde la ‘U’ buscó dejar atrás los altibajos de la temporada y encarar el futuro con renovadas expectativas.

El propio futbolista reconoció que el rendimiento colectivo no colmó las expectativas de una institución obligada a pelear siempre por el primer lugar. “Para un club como Universitario es complicado porque al final optábamos por ganarlo todo. Queda aprender de los errores y afrontar el Clausura con ganas y con mucha fuerza”, fueron sus primeras palabras para L1 MAX.

El delantero llegó al club con la responsabilidad de ser el ‘9’ extranjero, pero su adaptación estuvo marcada por la falta de ritmo y la presión inherente al puesto. “La verdad que no te puedo decir que he estado bien porque la gente esperaba mucho de mí, yo también esperaba de mí”, admitió, explicando que venía de un periodo de inactividad y le costó alcanzar la mejor forma física. La autocrítica no se quedó en palabras, ya que el futbolista reconoció que le habría gustado ayudar mucho más en los resultados del equipo.

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Sekou Gassama ha jugado 7 partidos este año con Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Difusión

Frente a las críticas y exigencias, la ‘Pantera’ repasó el proceso de adaptación que vivió desde su llegada. “Al principio sí me chocó porque noté todo un poco de golpe, pero luego con los compañeros que me han ayudado mucho, la verdad que yo agradecido, con la gente también. Luego, con mucha calma y tranquilidad he estado trabajando. Por eso, este tiempo no he estado mucho hablando y he intentado trabajar”, relató.

El hispano-senegalés también habló de la reacción de los hinchas ‘merengues’ frente a su desempeño. “Cuando esperas algo de alguien, entiendo el malestar de la gente. Pero a mi manera de pensar, yo puedo entender algunas críticas a nivel constructivo, pero de una parte he notado un poco falta de respeto”, explicó. No obstante, Gassama valoró el respaldo recibido en otros ámbitos: “También he notado mucho apoyo de la gente, que he tenido mensajes de apoyo por la calle y yo superagradecido”.

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Sekou Gassama sobre su continuidad en Universitario

En las últimas semanas, han circulado versiones sobre la posible salida de Sekou Gassama de Universitario, a lo que el propio jugador respondió con serenidad. “Siempre con mucha tranquilidad que todo está en mano de Dios. Yo estoy trabajando tranquilo, como todo este tiempo se habla de todo, pero yo estoy ajeno a eso”, afirmó.

Ante el parón por el Mundial 2026 que se avecina, el artillero de 31 años manifestó su intención de aprovechar el tiempo para seguir creciendo como futbolista. “Ahora que tenemos este pequeño parón, yo con ganas de seguir trabajando, mejorando; lo que vendrá, pues vendrá”, comentó el delantero, mostrando una postura abierta ante el futuro y priorizando el presente en la ‘U’.

El senegalés jugó de titular ante CD Moquegua. Créditos: L1 Max / X.

Sekou Gassama sobre las oportunidades con Héctor Cúper

Consultado sobre su relación con el técnico Héctor Cúper y la cantidad de minutos disputados, Sekou Gassama admitió que ha encontrado mayor continuidad bajo el mando del entrenador argentino. “Sí, con Cúper he podido tener más minutos, también porque me he ido encontrando mucho mejor”, señaló.

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El exjugador de Eldense de España detalló que el estilo de juego en América, al que describió como “más de ida y vuelta”, contrastó con sus experiencias previas y le exigió un proceso de readaptación.

Sobre la comunicación con Cúper, el delantero precisó: “No, la verdad que como con todos. Yo vine aquí por Rabanal, que me dio la confianza y todo. Cúper me ha seguido también dando esa confianza y agradecido solo por eso”.