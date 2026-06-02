Universitario presentó oferta a Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Lo voy a evaluar”

(Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes activó su plan de refuerzos para el Torneo Clausura y, en las últimas horas, formalizó un acercamiento por el atacante Gianluca Lapadula. El club busca elevar el nivel ofensivo y presentó una propuesta que incluye facilidades para su entorno. El delantero no cerró la puerta y contestó que la revisará.

Con el Torneo Clausura en el horizonte, el equipo crema decidió mover fichas con anticipación para robustecer su plantel y sostener su meta de llegar al tetracampeonato nacional. En ese marco, la directiva inició conversaciones por el delantero Gianluca Lapadula y le remitió una propuesta formal. El planteamiento incluye un componente deportivo y otro logístico orientado a una eventual instalación del jugador y su familia en el Perú.

Según el periodista Gustavo Peralta, el atacante recibió el proyecto, respondió con cautela y comunicó que lo analizará antes de fijar una postura. En paralelo, desde Italia surgieron reportes que lo vinculan con un club que busca sumarlo para la Serie C.

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La propuesta de Universitario y el plan para el entorno familiar

(Universitario de Deportes)

Universitario identificó el frente ofensivo como una zona a reforzar para el segundo tramo de la temporada, luego de un primer semestre con rendimiento irregular. La intención del club es incorporar futbolistas con recorrido que puedan influir en partidos de alta exigencia, sobre todo en instancias decisivas del Clausura.

En ese escenario, el nombre de Gianluca Lapadula ganó espacio dentro de la planificación deportiva de la institución. La operación, descrita como compleja por diversos factores, avanzó con un paso concreto: la presentación de una oferta formal al atacante, de acuerdo con lo informado en el entorno de la negociación.

Gustavo Peralta detalló que el acercamiento incluyó un plan más amplio que la conversación deportiva o económica. En su relato, la dirigencia estructuró una propuesta que buscó atender aspectos de la vida cotidiana del futbolista, con medidas para facilitar la adaptación de su familia en caso de mudanza al país.

“Le preguntaron a Lapadula, con un gran plan, incluyendo a la familia, incluye hasta el colegio, hasta ese punto a llegado. Le lanzaron la opción”, señaló Peralta en Pepas de la PM. La mención al colegio formó parte de una lista de asuntos prácticos y familiares considerados dentro del ofrecimiento.

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La respuesta de Lapadula y el tiempo de análisis

(Spezia)

Por ahora, Lapadula no comunicó una decisión final. La información difundida por Peralta apuntó a que el delantero mantuvo un tono respetuoso ante el planteamiento y optó por tomarse un margen para revisar los términos con su círculo cercano.

La respuesta que transmitió al club dejó abierta la posibilidad de un acuerdo. “Lo voy a evaluar”, fue la frase atribuida al atacante tras recibir los detalles del proyecto, según la versión divulgada en el entorno de la negociación.

En otra intervención, Peralta insistió en que el futbolista todavía no envió una contestación formal a Universitario, pese al tiempo transcurrido desde el envío de la propuesta. “Han pasado muchos días o semanas, pero Lapadula aún no ha dado una respuesta. Y no debe ser el único equipo peruano que lo quiere (...) Una persona que habla con él, de mucha confianza, le preguntó hoy y dijo que por el tema familiar lo ve difícil, pero a la ‘U’ no se lo dijo todavía”, agregó el periodista.

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La situación dejó a Universitario a la espera de una definición, mientras el mercado se mantiene activo y aparecen otras alternativas en el radar. Peralta también mencionó que el club manejó este objetivo desde antes de que se reactivaran otras opciones, incluida la referencia a un interés por Raúl Ruidíaz.

El panorama en Italia: fin de contrato, Serie C y el interés de Pescara

(Spezia)

El contexto contractual y deportivo de Lapadula en Italia condiciona el escenario. El delantero cerró la temporada 2025-2026 con el descenso a la Serie C junto a Spezia, y su vínculo con el club finalizará a fines de junio de este año, según la información difundida desde Italia.

En ese marco, el portal italiano Citta Della Spezia informó que el atacante podría regresar a Pescara para competir en la Serie C, dentro de un plan del club por armar un plantel que apunte al retorno a la segunda división. El medio también sostuvo que el futbolista tiene entre sus prioridades continuar en el fútbol italiano.

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En su reporte, Citta Della Spezia remarcó condiciones vinculadas al rol que Lapadula busca en su próximo destino. El sitio señaló que el delantero pretende integrarse a un proyecto que lo coloque como pieza central del equipo, una exigencia que se mantendría incluso si la propuesta llega desde una categoría inferior.

El artículo describió, además, un episodio reciente en el estadio Adriático, donde Lapadula disputó un partido con Spezia y recibió una ovación de los aficionados. Ese relato incluyó referencias a reencuentros con personas ligadas a su etapa anterior en el club de Abruzzo.

A la espera de definiciones, el escenario mantiene dos carriles abiertos: el interés de Universitario, con una oferta que contempla un plan de instalación familiar, y las opciones en Italia, con Pescara mencionado como uno de los equipos que avanza en la intención de sumarlo para la Serie C.