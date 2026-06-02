Sicarios cercan y ejecutan a joven a pocos metros de su vivienda en San Juan de Lurigancho

Julio César Silva Casanova fue atacado en el pasaje Cádiz y recibió nueve impactos, según el reporte preliminar (Créditos: Latina)

Julio César Silva Casanova, de 30 años, fue asesinado de nueve disparos a pocos metros de su vivienda en el pasaje Cádiz, en San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió en la vía pública, mientras se encontraba con amigas y consumía alcohol.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona que fueron difundidas por Latina Noticias. En las imágenes, la víctima aparece de pie mientras conversa con dos mujeres sentadas en la vereda. A corta distancia, un sujeto con polo claro camina cerca del grupo y se detiene para observar. Segundos después, otros tres hombres con vestimenta oscura se aproximan y también se detienen, a la espera de un momento preciso.

La secuencia muestra un cierre coordinado. Desde el extremo opuesto del pasaje, aparece un quinto individuo y completa el cerco alrededor de Silva Casanova. Luego ocurre una ráfaga de disparos que impacta en la cabeza del hombre. El ataque incluyó nueve tiros, según el reporte preliminar recogido en el lugar. Sus familiares lo llamaban “Capibara”, apodo que se escuchó entre gritos cuando los vecinos advirtieron lo ocurrido.

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La grabación mostró un cerco de cinco individuos: un quinto atacante apareció desde el extremo opuesto y completó el cierre antes de la balacera - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con testigos, los autores del homicidio escaparon en dos direcciones distintas para dificultar su captura. En una de esas rutas, un cómplice habría esperado a uno de los atacantes a bordo de una motocicleta para facilitar la salida del lugar. “Pero ahí está una moto montada, negra”, afirmó otra persona al referirse al vehículo que habría intervenido en la huida.

El asesinato ocurrió ante la mirada de residentes que, tras la balacera, intentaron auxiliar a la víctima mientras pedían ayuda. Para la familia, la escena resultó devastadora. Silva Casanova era, según allegados, el principal sostén económico de su madre y sus hermanas. Ellas llegaron hasta el pasaje y lo encontraron tendido en la pista, sin posibilidad de respuesta inmediata.

El ataque ocurrió en la vía pública cuando la víctima conversaba con amigas y consumía alcohol - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Minutos después, peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acudieron al punto del ataque para iniciar las diligencias. El personal especializado acordonó el área y levantó indicios balísticos como parte de la investigación. La autoridad busca establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables a partir de los registros de videovigilancia y declaraciones de quienes presenciaron los hechos.

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Fuentes vinculadas al caso señalaron que otras cámaras del sector también habrían registrado el desplazamiento de los implicados antes del ataque, además de la huída posterior. Esas grabaciones, junto con el análisis de rutas de escape, forman parte de las acciones que la Policía Nacional realiza para reconstruir la cronología y ubicar a los sospechosos.

Asesinato en SJL

Hace algunas semanas, una mujer murió y su pareja quedó gravemente herida tras un ataque armado frente al mercado San Carlos, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió la noche del viernes 15 de mayo en la zona comercial de la avenida El Sol, a la altura de la licorería La Taberna, según el reporte difundido por Exitosa Noticias.

De acuerdo con cámaras de seguridad y testimonios, ambos estaban de pie frente al local, tomados de la mano, cuando un hombre armado se acercó por la espalda y disparó a corta distancia. Vecinos indicaron que se oyeron al menos siete tiros. La mujer recibió entre tres y cuatro impactos en la cabeza y murió en el lugar, según información policial.

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El hombre también fue alcanzado por los proyectiles y fue trasladado de urgencia al hospital de Canto Grande, con estado de salud reservado. Tras el ataque, el agresor disparó al aire y huyó, lo que motivó el cierre de la avenida para el trabajo de Criminalística y el fiscal de turno. El caso quedó a cargo de la comisaría de Canto Rey, que revisó videos y recogió casquillos para identificar al responsable.