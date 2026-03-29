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Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

El senegalés impuso su físico dentro del área y venció al arquero ecuatoriano en el estadio Monumental de Ate

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Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito.
Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito.

Sekou Gassama volvió a tener participación con Universitario de Deportes en el amistoso frente a LDU de Quito, jugado el sábado 28 de marzo en el estadio Monumental de Ate. El delantero senegalés anotó su primer gol con la camiseta ‘crema’ tras una precisa definición dentro del área.

El gol llegó a los 65 minutos, cuando Universitario y LDU estaban igualados 1-1. El equipo peruano había realizado cambios para dar minutos a otros futbolistas, entre ellos Sekou Gassama, quien regresaba tras una lesión.

En esa jugada, Horacio Calcaterra avanzó por la banda derecha y habilitó a Andy Polo, que envió un centro al área a la altura del punto de penal. Gassama recibió de espaldas, marcado por tres defensores.

A pesar de la presión, el delantero senegalés protegió el balón, giró y, al borde de perder el equilibrio, definió con la pierna derecha para vencer al arquero ecuatoriano. La felicidad lo envadió, al igual que a sus compañeros.

Sekou dejó atrás las dificultades de su arranque en Universitario, marcado por lesiones, falta de ritmo y poca presencia en partidos oficiales. El delantero senegalés busca consolidarse y tener un buen desempeño en el reinicio del Torneo Apertura 2026.

El senegalés anotó su primer tanto con la camiseta 'crema' en amistoso. Créditos: Universitario / X.

Los primeros goles del partido

Universitario se adelantó en el marcador en los primeros minutos del amistoso. A los 5, Edison Flores envió un tiro de esquina desde la derecha al área y Matías Di Benedetto, libre de marca, cabeceó para vencer al arquero rival.

Di Benedetto capitalizó su fortaleza en las jugadas aéreas gracias a un centro preciso de Flores, que volvió a ser determinante en el resultado tras varios partidos. El ‘Orejas’ intenta recuperar su lugar en el equipo luego de perder la titularidad ante Lisandro Alzugaray.

Matías Di Benedetto marcó el 1-0 en el amistoso. Créditos: Universitario / X.

El empate llegó a los 9 minutos a través de Fernando Cornejo, quien aprovechó una jugada individual de Alejandro Tobar por la banda izquierda y definió con eficacia dentro del área.

En esa acción, la defensa de Universitario evidenció problemas por el lado izquierdo, ocupado por Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Williams Riveros y Héctor Fertoli, quien volvía al campo tras varias semanas sin jugar.

Los 'albos' igualaron rápidamente en el estadio Monumental. Créditos: LDU / X.

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