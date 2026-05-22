El ‘Tunche’ Rivera no jugará en Universitario vs CD Moquegua: las bajas confirmadas de la ‘U’ en duelo por el Torneo Apertura 2026

El delantero y los ´'cremas' superaron la polémica y se quedará en el club, sin embargo no será tomado en cuenta para duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. (Modo Fütbol)

El foco se posó en José Rivera tras el revuelo ocasionado por un gesto que encendió la polémica. Luego de la derrota de Universitario de Deportes ante Atlético Grau, el delantero fue captado arrojando la camiseta del club en el césped del estadio Monumental, acto que provocó el descontento inmediato de los hinchas y derivó en la decisión de separarlo provisionalmente del primer equipo.

La controversia generada en torno al futbolista llevó a la directiva a intervenir para evitar que el episodio tuviera consecuencias duraderas dentro del grupo. Tras una serie de conversaciones, ambas partes optaron por priorizar la cohesión interna y el futuro deportivo de la institución.

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Finalmente, el propio Franco Velazco fue contundente al afirmar: “Es un tema superado, no hay ningún problema con él, está a las órdenes del comando técnico”. De esta manera, el club cerró el episodio y mantuvo al jugador disponible para los próximos compromisos.

El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

El ‘Tunche’ Rivera y las otras bajas en Universitario frente CD Moquegua

Los ‘cremas’ se alistan para visitar a CD Moquegua en su condición de visita este sábado 23 de mayo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Este duelo marcaría el regreso de José Rivera tras la polémica por tirar la camiseta de la ‘U’, sin embargo se conoció que no será tomado en cuenta por Héctor Cúper. Volverá a quedar afuera de la lista de convocados ya que tampoco fue considerado en el choque con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.

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La baja del delantero no será la única, Universitario de Deportes tendrá dos ausencias más que sufrirán los ‘merengues’ en la penúltima jornada de campeonato.

“No estará José Carabalí por un tema conocido, el fallecimiento de su abuela. Incluso entiendo que ha viajado, así que las condolencias para él y para la familia. Andy Polo suspendido, no está. Y el Tunche Rivera, a pesar de que está ya solucionado el tema entre la ‘U’, administrativamente y todo lo demás, no ha sido tomado en cuenta, porque tiene algún problema de una molestia en el tobillo, me parece. Pero básicamente creo que sí va a salir en lista el martes ante Deportes Tolima. Así que las bajas son: Polo por suspensión, Carabalí por un tema personal y una decisión técnica, el Tunche Rivera. Y después van todos”, informó Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol’.

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A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Universitario vs CD Moquegua: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario y CD Moquegua se perfila como uno de los encuentros destacados de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El duelo se disputará en el estadio 25 de Noviembre, con horario de inicio previsto para las 12:45 del mediodía, según el tiempo local de Perú, Colombia y Ecuador.

Este compromiso tendrá un significado especial para los ‘cremas’, ya que representa su penúltima presentación como visitantes en la actual fase del torneo. Pero la atención se centra en otro aspecto clave: el debut de Héctor Cúper como entrenador de Universitario en la competición nacional, marcando así una nueva etapa para el equipo de Ate.

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Para quienes desean seguir el partido en directo, la cobertura estará a cargo de L1 Max, canal exclusivo para la transmisión de todos los cotejos de la jornada. Este servicio está disponible a través de las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura el acceso sin restricciones en todo el país.

La impactante revelación sobre el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper. - créditos: Universitario