Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

La directora y fundadora de las 'diosas' habló de los objetivos a futuro de la institución. (Video: Entre Ceja y Ceja / Youtube)

La exvoleibolista y actual dirigente Alexandra Villarán atraviesa un momento clave al frente de Atlético Atenea. Con el club ya consolidado en la máxima categoría del vóley peruano, la fundadora de las ‘diosas’ no solo analiza el presente del proyecto, sino que traza una ambiciosa hoja de ruta a futuro, con el objetivo de convertir a la institución en un referente a nivel mundial.

En el pódcast de YouTube ‘Entre Ceja y Ceja’, Villarán compartió su ambición de llevar a Atenea a estándares internacionales, con una visión que trasciende lo estrictamente deportivo. En ese contexto, confesó que el club representa para ella una forma de cumplir metas que no logró alcanzar durante su etapa como jugadora profesional.

“Con Atenea descubrí que puedo lograr los objetivos que como jugadora no llegué. Si me lo preguntan, no hay nada como vestir la camiseta de tu país. Esa experiencia, los viajes, vivir, estar y querer ser la mejor, eso es innato. Eso es lo que tú puedes vivir e intentar es alucinante. Yo no sé si lo podría describir y con Atenea creo que lo estoy experimentando”, señaló.

En esa misma línea, Villarán reconoció que su carrera deportiva dejó metas pendientes, pero que hoy encuentra en la gestión del club una nueva forma de realización. Tras ello, compartió su ambición y los objetivos que se ha trazado a futuro con las ‘diosas’ en beneficio del vóley peruano.

“Algo que nunca logré en mi vida fue ser la atleta profesional que quise. Ir a un Mundial me hubiera encantado y creo que tenía las condiciones. Pero como del hubiera y del arrepentimiento no existe, creo que hoy sí con Atenea estoy viviendo ese sueño de querer ser el club modelo a nivel mundial y que nosotras podamos tener las canteras que ayuden a ir a una Olimpiada”, agregó.

Atenea culminó la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en el sexto lugar. Crédito: Prensa club

Atenea: de sueño a realidad en la élite

El crecimiento de Atlético Atenea ha sido sostenido desde su llegada a la máxima categoría del vóley nacional. En la más reciente temporada, el equipo volvió a ser protagonista en la etapa final y culminó en el sexto lugar, confirmando su competitividad dentro del torneo.

Para Villarán, el club ha dejado de ser un proyecto aspiracional para convertirse en una estructura consolidada. “Atenea es una realidad. En estos últimos días, con todas las emociones que hemos vivido, siempre digo que sería muy injusto decir que sigue siendo un sueño. Es válido para todas las personas que trabajan, todas las personas que apoyan, todos los corazones que se suman. Y es justo decir que Atenea hoy es una realidad, es una historia”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que el mayor reto recién comienza. “Viene la parte más difícil ahora, que es sostenerte. Entonces ya dejó de ser un sueño y tendremos que seguir con los pies en la tierra para que esto continúe de manera infinita”, apuntó.

El desafío de sostener el crecimiento

Más allá del rendimiento deportivo positivo en la Liga, Alexandra Villarán hizo énfasis en la importancia de la gestión institucional para asegurar la continuidad del proyecto. Destacó que el club ha logrado avances significativos a nivel administrativo, pese a las limitaciones.

“Nosotros tenemos un muy buen orden financiero. Estamos en el proceso, pero creo que para lo que es deporte y es vóley, somos muy buenos, porque con poco hemos logrado mucho. Nos ha costado cada paso”, explicó.

Asimismo, detalló que Atenea cuenta con distintas unidades de negocio, siendo la división superior la que representa el mayor desafío en términos de sostenibilidad. “Es la que te suma el reto de cómo logras sostener para que todo sea positivo. Yo he venido manifestando que aún es un reto, sigue siendo el camino para llegar al objetivo. Esperamos que sea rentable”, sostuvo.

Atenea compite en el máximo nivel del vóley peruano

Una visión empresarial aplicada al deporte

Finalmente, Villarán dejó en claro que su objetivo no solo es consolidar un equipo competitivo, sino también construir una institución modelo en todos los aspectos. “Si nosotros queremos una empresa modelo, tenemos que actuar como tal. Entonces, yo creo que hoy ese check que me falta a mí es potenciar mucho la parte administrativa, o sea el tema de finanzas”, concluyó.

Con una base sólida y una visión ambiciosa, Atenea continúa su camino en el vóley peruano con la mira puesta en el crecimiento sostenido y en convertirse en un referente a nivel internacional.