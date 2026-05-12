“Un zorro viejo”, el peculiar elogio de Antonio García Pye sobre Héctor Cúper tras ser oficializado como nuevo DT de Universitario

El gerente deportivo dio detalles de la llegada del estratega argentino a Ate. (Jax Latin Media)

El ciclo de Jorge Araujo como técnico interino del primer equipo llegó a su fin con la confirmación de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. La noticia, esperada durante semanas por la afición, marca el inicio de una etapa de transformaciones en el club, tanto en el funcionamiento dentro del campo como en los métodos de trabajo del plantel.

La llegada del nuevo DT anticipa una serie de modificaciones en la propuesta futbolística del conjunto crema. Antonio García Pye lanzó un peculiar elogio sobre el argentino que estará llegando al Perú entre el miércoles 13 o jueves 14 de mayo.

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“El administrador va a explicar esos detalles, no hay problema. Yo creo que es un salto de calidad importante y hay que tratar de aprovecharlo. Es un zorro viejo, un experimentado, una persona que sabe manejar muy bien el vestuario, tiene mucho criterio y variantes. No es que esté cerrado, como dicen, en línea cuatro. Es flexible en ese sentido”, apuntó el ahora gerente deportivo en zona mixta.

Héctor Cúper llega acompañado de un cuerpo técnico de confianza con la misión de fortalecer a Universitario en el torneo local y el plano internacional. (Universitario)

Además, el directivo reveló que todavía faltan definir algunos detalles en el tema contractual de Cúper: “Estamos a la espera de definirlo. Falta firmar el contrato todavía. Que lo firme, que firme el contrato“.

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Y por último, García Pye se refirió a la posibilidad de que ‘Chemo’ del Solar asuma gerente deportivo de la ‘U’ tras la salida de Álvaro Barco: "No he escuchado nada al respecto".

Las primeras palabras de Héctor Cúper como DT de Universitario

Durante su primera intervención como técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper compartió un mensaje cargado de entusiasmo y responsabilidad hacia el nuevo desafío. “Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo del Perú. Les aseguro que daremos todo de nosotros, con el corazón, para que las cosas salgan bien”, afirmó el entrenador argentino al dirigirse directamente a los seguidores del club a través de los canales oficiales.

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El nuevo director técnico también hizo hincapié en el compromiso con la afición. Según sus palabras, “El objetivo es que toda la hinchada crema se sienta satisfecha, porque se lo merece”. La intervención de Cúper resaltó por su tono cálido y la cercanía que buscó transmitir a los fanáticos.

El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza, prometiendo entrega absoluta en competencias locales e internacionales y buscando fortalecer el perfil competitivo del club más laureado del Perú (Universitario)

¿Cómo quedó Universitario vs Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?

El reciente duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao concluyó sin goles, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La expectativa de los ‘cremas’ por conseguir una victoria se vio trastocada muy pronto, debido a la expulsión de José Carabalí en los minutos iniciales, lo que obligó a Jorge Araujo a modificar el esquema planteado.

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Desde ese momento, Sport Boys asumió el control del partido aprovechando la superioridad numérica, aunque sus aproximaciones carecieron de profundidad y no lograron poner en apuros al arquero Diego Romero durante la primera mitad. Los intentos de romper la paridad se hicieron más evidentes recién sobre el cierre del cotejo, cuando ambos equipos se animaron a buscar el gol con mayor determinación.

A pesar del esfuerzo desplegado en los minutos finales, ninguno pudo concretar sus oportunidades, sellando así un empate que deja sabor amargo en ambas escuadras. El punto sumado tiene escaso valor para sus objetivos en la tabla, ya que ni Universitario ni Sport Boys lograron capitalizar sus circunstancias favorables para obtener una victoria necesaria.

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Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.