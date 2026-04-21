Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”

El exentrenador insta a la hinchada y a los directivos a mantener la calma y confiar en el plantel tras la salida del técnico europeo, resaltando la identidad uruguaya como motor de recuperación en el club peruano (Facebook / Universitario de Deportes)

La reciente salida del entrenador europeo Javier Rabanal de Universitario de Deportes ha generado inquietud en la hinchada y la dirigencia, que busca respuestas ante los resultados adversos en el torneo local.

En ese sentido Gregorio Pérez, extécnico del club y referente del fútbol sudamericano, ofreció su visión tras conocer la noticia: recomendó mantener la calma, recuperar la confianza en el plantel y apoyarse en la identidad que caracteriza a la institución.

Según el estratega uruguayo, el equipo cuenta con los recursos necesarios para superar el momento y volver a la senda del éxito. Pérez subrayó que la historia y la pasión de la afición deben ser motores para la recuperación, evitando decisiones precipitadas que puedan afectar la estabilidad del grupo.

La visión de Gregorio Pérez sobre la crisis de Universitario

Gregorio Pérez analizó el momento de Universitario tras la salida de su técnico, advirtiendo que la presión por resultados en clubes grandes suele acelerar decisiones, pero insistió en sostener la calma. (Facebook / Universitario de Deportes)

Gregorio Pérez, extécnico de Universitario de Deportes y figura reconocida en el fútbol sudamericano, compartió su perspectiva respecto al delicado momento que atraviesa el club tras la salida de su último entrenador.

En declaraciones a RPP, Pérez afirmó que la noticia de la desvinculación lo tomó por sorpresa y que no estaba al tanto de los detalles, ya que se encontraba ocupado en otras actividades. No obstante, el entrenador uruguayo enfatizó que en instituciones con tanta historia y exigencia como Universitario, la presión por resultados suele desencadenar cambios abruptos.

“En un club grande, cuando no se consiguen los resultados esperados, se buscan soluciones rápidamente”, señaló Pérez. El técnico recordó su propia experiencia en la institución y la importancia de mantener la serenidad en momentos de crisis. Para él, la clave radica en no dramatizar la situación, sino en volver a la normalidad y confiar en el trabajo realizado. “La U tiene que tener paciencia y creer en el grupo que conformaron”, subrayó el exentrenador, remarcando la necesidad de dar respaldo a los jugadores.

Al ser consultado sobre la gestión de vestuario y la experiencia requerida en situaciones adversas, Pérez destacó el valor del conocimiento del medio y la importancia de líderes que sean capaces de conectar con el futbolista. Mencionó que la experiencia y el recorrido de técnicos sudamericanos suelen ser diferenciales en este tipo de contextos.

La influencia uruguaya y la cultura de Universitario

El estratega resaltó que la cultura competitiva uruguaya ha encajado en Universitario, permitiendo procesos exitosos y consolidando una relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo. (Facebook / Universitario de Deportes)

Durante el diálogo, Gregorio Pérez fue interrogado sobre la histórica preferencia de Universitario por directores técnicos provenientes del Río de la Plata, especialmente uruguayos. El entrenador reconoció que existe una afinidad natural entre la identidad del club y la tradición futbolística uruguaya. “Hay una similitud en la sangre”, expresó, haciendo referencia a la conexión cultural que ha facilitado la llegada y el éxito de entrenadores de su país en la institución peruana.

Pérez repasó el reciente tricampeonato obtenido por Universitario y la contribución de colegas como Jorge Fossati, quien también dejó una huella significativa en el club. Señaló que, aunque los resultados recientes no han sido los mejores, el plantel mantiene su esencia competitiva y capacidad para revertir el presente. El exentrenador consideró que la experiencia de técnicos que conocen la realidad sudamericana puede ser determinante para guiar al equipo en una etapa de reconstrucción.

En ese sentido, evitó opinar sobre posibles nombres para el cargo, aunque admitió su respeto y amistad por Fossati, quien suena como candidato para regresar. “Eso depende de la dirigencia y del director deportivo; yo no puedo responder por él”, aclaró Pérez, resaltando que cualquier decisión debe sustentarse en lo que sea mejor para el club.

El camino hacia la recuperación y el respaldo al plantel

Pérez afirmó que la clave estará en sostener el respaldo institucional y de la hinchada, factores que pueden impulsar al equipo a superar la crisis y reencontrarse con su mejor nivel. (Facebook / Universitario de Deportes)

Consultado sobre las alternativas para manejar una crisis en una entidad como Universitario, Gregorio Pérez remarcó la importancia de recuperar la confianza y evitar medidas impulsivas. Recordó que situaciones similares se han vivido en el pasado y que el club logró superarlas gracias a la capacidad de sus dirigentes y la entrega de sus futbolistas. “No hay que dramatizar; en el fútbol estas cosas son recuperables”, afirmó, diferenciando la gravedad de los problemas deportivos de otras adversidades de la vida.

Pérez resaltó que, a pesar de los cambios recientes, la plantilla sigue contando con herramientas para pelear por sus objetivos, tanto a nivel local como internacional. Mencionó que aún resta una parte importante del campeonato local y que la Copa Libertadores sigue siendo un desafío posible. “Universitario no se ha debilitado, mantiene la esencia que lo caracteriza como club protagonista”, enfatizó.

El entrenador también valoró el rol de la hinchada y el respaldo institucional como factores clave para la reconstrucción. Si bien evitó señalar jugadores en particular, aseguró que el equipo dispone de talento suficiente para afrontar la etapa que viene. Finalmente, reiteró su deseo de que la dirigencia tome la mejor decisión para el futuro inmediato y destacó el afecto que guarda por la institución y el fútbol peruano.