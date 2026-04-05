Alianza Lima 3-0 Géminis: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ y clasificación a la final de Liga Peruana de Vóley 2026

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

Alianza Lima selló su clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con una sólida victoria por 3-0 sobre Géminis, en un encuentro en el que mostró superioridad de inicio a fin. El conjunto ‘blanquiazul’ dominó en todas las facetas del juego y confirmó su condición de candidato al título nacional.

En el plano individual, la francesa Maeva Orlé y la argentina Elina Rodríguez fueron las máximas anotadoras del partido, ambas con 16 puntos. Su aporte fue determinante en ofensiva, liderando los ataques de un equipo que supo ser efectivo en los momentos clave.

Sin embargo, el reconocimiento principal fue para María Alejandra Marín, quien fue elegida como la MVP del compromiso. Su labor en el armado fue fundamental para el funcionamiento del equipo, distribuyendo el juego con inteligencia y permitiendo que sus compañeras encontraran las mejores opciones en ataque.

Con este triunfo, Alianza Lima liquidó la serie ante Géminis y ratificó el gran momento que atraviesa en la temporada. El conjunto ‘íntimo’ se instala en su sexta final consecutiva con plena confianza, decidido a ir por el tricampeonato nacional y a seguir consolidando su dominio en el vóley peruano.