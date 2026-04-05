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Alianza Lima 3-0 Géminis: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ y clasificación a la final de Liga Peruana de Vóley 2026

El equipo dirigido por Facundo Morando se impuso con autoridad ante su rival de Comas (25-15, 25-22 y 25-13) y quedó a solo un paso del tricampeonato nacional

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

Alianza Lima selló su clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con una sólida victoria por 3-0 sobre Géminis, en un encuentro en el que mostró superioridad de inicio a fin. El conjunto ‘blanquiazul’ dominó en todas las facetas del juego y confirmó su condición de candidato al título nacional.

En el plano individual, la francesa Maeva Orlé y la argentina Elina Rodríguez fueron las máximas anotadoras del partido, ambas con 16 puntos. Su aporte fue determinante en ofensiva, liderando los ataques de un equipo que supo ser efectivo en los momentos clave.

Sin embargo, el reconocimiento principal fue para María Alejandra Marín, quien fue elegida como la MVP del compromiso. Su labor en el armado fue fundamental para el funcionamiento del equipo, distribuyendo el juego con inteligencia y permitiendo que sus compañeras encontraran las mejores opciones en ataque.

Con este triunfo, Alianza Lima liquidó la serie ante Géminis y ratificó el gran momento que atraviesa en la temporada. El conjunto ‘íntimo’ se instala en su sexta final consecutiva con plena confianza, decidido a ir por el tricampeonato nacional y a seguir consolidando su dominio en el vóley peruano.

00:25 hsHoy

Tercer set: ¡Alianza Lima a la final! Yanlis Féliz cerró el parcial 25-13 para celebrar la victoria blanquiazul.

00:24 hsHoy

Tercer set: ¡Match point para Alianza Lima! Las ‘íntimas’ a un punto de cerrar el partido.

00:23 hsHoy

Tercer set: Alianza Lima no cede y está a dos puntos de la gran final (23-

00:20 hsHoy

Tercer set: ¡A cinco puntos de la final! Alianza Lima se impone 20-10.

00:19 hsHoy

Tercer set: ¡Ace de María Alejandra Marín! Alianza Lima sigue manteniendo una ventaja superlativa (18-8)

00:17 hsHoy

Tercer set: Sólido Alianza Lima en ataque. Las ‘íntimas’ ganan 16-6.

00:15 hsHoy

Tercer set: 10 puntos de ventaja para Alianza Lima (14-4)

00:14 hsHoy

Tercer set: Falla mucho Géminis en recepción. Alianza Lima gana 12-4 a Géminis.

00:11 hsHoy

Tercer set: Alianza Lima vuelve a estirar su ventaja y golpea fuerte a Géminis (10-3)

00:10 hsHoy

Tercer set: Reacciona Géminis y acorta distancias. Solo tres puntos de diferencia que favorecen a Alianza Lima (6-3)

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