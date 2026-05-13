Mr Peet culpó a Paolo Guerrero por gritar gol que falló en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Me cagast...”

Mr Peet culpó a Paolo Guerrero por gritar gol que falló en Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Mr Peet estuvo envuelto en polémica por su narración en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute, la noche del sábado 9 de mayo. El relator fue punto de críticas por su imparcialidad durante el encuentro e incluso vivió un insólito momento.

El encuentro dejó una escena inesperada cuando Peter Arévalo celebró un gol inexistente de Paolo Guerrero. El delantero ejecutó la jugada, pero la pelota no llegó a cruzar la línea del arco defendido por Diego Enríquez. El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron el video y bromearon sobre el entusiasmo del narrador.

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Sus compañeros de cabina tuvieron que avisarle que todo fue invalidad por posición adelantada - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Mr Peet de su insólito error en gol fallado de Paolo Guerrero?

Mr Peet salió al frente de los cuestionamientos por su error en la narración y no dudó en culpar a Paolo Guerrero por insólito momento en vivo. El periodista deportivo, fiel a su estilo, ironizó el incómodo episodio que lo puso como punto de críticas.

“Y escúcheme, y la gente que tanto me critica: ‘¡Ay, gritaste!’. ¡La culpa no es mía de haber gritado un gol que no fue! ¡La culpa es de Paolo Guerrero, huevón! ¡Paolo, me cagaste, viejo! Paolo, sí, tú, me cagaste, huevón. Tenías que haber metido la pelota, viejo. Yo confié en la calidad y en la capacidad de Paolo. Cerré los ojos y miré al cielo. Confié en ti, Paolo. Confié en ti, viejo. No me reclamen a mí, reclámenle a Paolo, viejo", apuntó el narrador en ‘A Presión’.

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El narrador protagonizó insólito momento en plena transmisión del partido en Matute. (A Presión)

‘Cóndor’ Mendoza lanzó dura crítica a Mr Peet

Durante la transmisión de Alianza Lima y Sporting Cristal, se multiplicaron las críticas a la narración de Peter Arévalo. Diversos seguidores expresaron su descontento en redes sociales, señalando una supuesta parcialidad en el relato, especialmente en la forma de celebrar los goles de cada equipo.

La controversia llegó a mayores cuando Andrés Mendoza manifestó públicamente su molestia por la actitud del narrador. Mendoza subrayó la diferencia de entusiasmo en la narración del gol de los ‘blanquiazules’ en comparación con la de los ‘rimenses’, y sostuvo que no era la primera vez que ocurría una situación similar.

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El exfutbolista pidió a Arévalo que asuma una postura más profesional en futuras transmisiones. El reclamo de Mendoza encontró eco entre quienes también venían pidiendo mayor objetividad a la hora de relatar partidos de alto perfil, como el clásico nacional.

“Quiero decirle a esa gente que va a transmitir el partido de Alianza: por favor, si van a gritar gol, griten los goles igual para el otro equipo. Cuando hace gol Cristal u otro equipo que va a jugar en el estadio de Alianza, que griten los goles como debe ser. Así como gritan los goles de Alianza, también tienen que gritar igual. No mamen, uno se da cuenta. Tienes que gritar los goles igual porque para eso te pagan. El gol de Paolo ni entró y lo gritó; no seas malo. Vergonzoso. Tiene que ser imparcial”, comentó el exjugador en el programa ‘El Datazo’.

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El exjugador criticó con dureza al periodista deportivo por imparcialidad en la transmisión del clásico que se jugó en Matute. (El Datazo)