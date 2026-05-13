Perú Deportes

Mr Peet culpó a Paolo Guerrero por gritar gol que falló en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Me cagast...”

El narrador vivió un insólito momento en plena transmisión del clásico que se jugó en Matute: celebró un tanto del ‘Depredador’ inexistente y fue punto de críticas

Guardar
Google icon
Mr Peet culpó a Paolo Guerrero por gritar gol que falló en Alianza Lima vs Sporting Cristal.
Mr Peet culpó a Paolo Guerrero por gritar gol que falló en Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Mr Peet estuvo envuelto en polémica por su narración en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute, la noche del sábado 9 de mayo. El relator fue punto de críticas por su imparcialidad durante el encuentro e incluso vivió un insólito momento.

El encuentro dejó una escena inesperada cuando Peter Arévalo celebró un gol inexistente de Paolo Guerrero. El delantero ejecutó la jugada, pero la pelota no llegó a cruzar la línea del arco defendido por Diego Enríquez. El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron el video y bromearon sobre el entusiasmo del narrador.

PUBLICIDAD

Sus compañeros de cabina tuvieron que avisarle que todo fue invalidad por posición adelantada - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Mr Peet de su insólito error en gol fallado de Paolo Guerrero?

Mr Peet salió al frente de los cuestionamientos por su error en la narración y no dudó en culpar a Paolo Guerrero por insólito momento en vivo. El periodista deportivo, fiel a su estilo, ironizó el incómodo episodio que lo puso como punto de críticas.

“Y escúcheme, y la gente que tanto me critica: ‘¡Ay, gritaste!’. ¡La culpa no es mía de haber gritado un gol que no fue! ¡La culpa es de Paolo Guerrero, huevón! ¡Paolo, me cagaste, viejo! Paolo, sí, tú, me cagaste, huevón. Tenías que haber metido la pelota, viejo. Yo confié en la calidad y en la capacidad de Paolo. Cerré los ojos y miré al cielo. Confié en ti, Paolo. Confié en ti, viejo. No me reclamen a mí, reclámenle a Paolo, viejo", apuntó el narrador en ‘A Presión’.

PUBLICIDAD

El narrador protagonizó insólito momento en plena transmisión del partido en Matute. (A Presión)

‘Cóndor’ Mendoza lanzó dura crítica a Mr Peet

Durante la transmisión de Alianza Lima y Sporting Cristal, se multiplicaron las críticas a la narración de Peter Arévalo. Diversos seguidores expresaron su descontento en redes sociales, señalando una supuesta parcialidad en el relato, especialmente en la forma de celebrar los goles de cada equipo.

La controversia llegó a mayores cuando Andrés Mendoza manifestó públicamente su molestia por la actitud del narrador. Mendoza subrayó la diferencia de entusiasmo en la narración del gol de los ‘blanquiazules’ en comparación con la de los ‘rimenses’, y sostuvo que no era la primera vez que ocurría una situación similar.

El exfutbolista pidió a Arévalo que asuma una postura más profesional en futuras transmisiones. El reclamo de Mendoza encontró eco entre quienes también venían pidiendo mayor objetividad a la hora de relatar partidos de alto perfil, como el clásico nacional.

“Quiero decirle a esa gente que va a transmitir el partido de Alianza: por favor, si van a gritar gol, griten los goles igual para el otro equipo. Cuando hace gol Cristal u otro equipo que va a jugar en el estadio de Alianza, que griten los goles como debe ser. Así como gritan los goles de Alianza, también tienen que gritar igual. No mamen, uno se da cuenta. Tienes que gritar los goles igual porque para eso te pagan. El gol de Paolo ni entró y lo gritó; no seas malo. Vergonzoso. Tiene que ser imparcial”, comentó el exjugador en el programa ‘El Datazo’.

El exjugador criticó con dureza al periodista deportivo por imparcialidad en la transmisión del clásico que se jugó en Matute. (El Datazo)

Temas Relacionados

Mr PeetPaolo GuerreroPeter ArévaloAlianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario: “Totalmente tribunero, pura demagogia”

El periodista deportivo cuestionó al exfutbolista por ser parte de los partidos del cuadro ‘crema’ y de incluso que integre el comando técnico de Héctor Cúper

Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario: “Totalmente tribunero, pura demagogia”

Así juega Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La argentina de 28 años dejará la Segunda División de Italia para ponerse la camiseta ‘blanquiazul’ e ir en búsqueda del histórico tetracampeonato

Así juega Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Adrián Gilabert, gerente legal de la ‘U’, explicó la situación que atraviesa el club en los últimos días y señaló si esta circunstancia podría tener impacto en el ámbito deportivo

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026: tenistas peruanos afinan su preparación

Los principales representantes del tenis peruano se ponen a punto en Europa de cara al segundo Grand Slam de la temporada

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026: tenistas peruanos afinan su preparación

Facundo Morando dedicó emotiva despedida a Cenaida Uribe tras salida de Alianza Lima: “Gracias por estar siempre”

El técnico argentino marcó su salida de las ‘blanquiazules’ debido a que asumirá un nuevo reto en Fluminense de Brasil. Le dijo adiós al Perú coronándose tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando dedicó emotiva despedida a Cenaida Uribe tras salida de Alianza Lima: “Gracias por estar siempre”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Este es el proyecto de ley que permitiría la reelección de Jeri Ramón, aliada de la contrarreforma universitaria, en la UNMSM

Resultados ONPE al 99.931% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 18 mil votos

Marisol Pérez Tello contradice a Primero La Gente y viciará su voto en segunda vuelta: “A Keiko no le creo; Sánchez es un oportunista”

Primero La Gente anuncia “apoyo crítico” a Roberto Sánchez en segunda vuelta: “¡Fujimori nunca más!”

Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez: ¿cómo avanza el caso de cara a la segunda vuelta?

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Pamela López y Christian Cueva: las polémicas declaraciones del futbolista provocan un nuevo enfrentamiento legal entre la expareja

Álvaro Stoll, integrante de ‘Hermanos Yaipén’, es detenido por presunta agresión de la madre de su hijo

Suheyn Cipriani entre las favoritas del MGI All Stars: “Una mujer camaleónica”, dice missólogo internacional

Alejandro Sanz es tendencia en Perú y no solo por Stephanie Cayo: ¿Cuál es el verdadero apellido del cantante español?

Magaly Medina critica a Karla Tarazona tras acción legal contra Pamela Franco y Melanie Martínez: “Hace perder el tiempo”

DEPORTES

Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario: “Totalmente tribunero, pura demagogia”

Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario: “Totalmente tribunero, pura demagogia”

Así juega Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026: tenistas peruanos afinan su preparación

Facundo Morando dedicó emotiva despedida a Cenaida Uribe tras salida de Alianza Lima: “Gracias por estar siempre”