SAFAP arremete contra UTC por acudir a la justicia ordinaria y lanza advertencia: “Pone en peligro al fútbol peruano”

SAFAP arremete contra UTC por acudir a la justicia ordinaria. Crédito: Prensa club

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) emitió un duro comunicado contra UTC de Cajamarca luego de que el club recurriera a la justicia ordinaria para dejar sin efecto las sanciones impuestas por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), organismo encargado de resolver controversias contractuales y económicas en el fútbol peruano.

El conflicto se originó tras el reclamo presentado por Gaspar Gentile, actual jugador de Alianza Lima, quien denunció una deuda pendiente del cuadro cajamarquino correspondiente a su etapa en el club entre 2021 y 2023. Luego de evaluar el caso, la CCRD emitió un laudo definitivo e inapelable ordenando a UTC cumplir con el pago al futbolista.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al no realizarse el abono dentro de los plazos establecidos, el organismo aplicó sanciones contra la institución cajamarquina. Entre ellas, la resta de dos puntos en el Torneo Apertura y la prohibición de contratar futbolistas extranjeros en el próximo mercado de pases. Además, recibió una multa de 6500 dólares.

UTC acudió a la justicia ordinaria

Frente a esta situación, UTC decidió acudir al Poder Judicial de Cajamarca para obtener una medida cautelar que suspenda la ejecución de las sanciones. Según el club, habían presentado previamente un recurso de anulación del laudo arbitral; sin embargo, el reglamento de la Cámara establece que el proceso solo puede suspenderse cuando exista una resolución expresa de la sala laboral correspondiente, algo que todavía no había ocurrido.

PUBLICIDAD

Este fue el comunicado que difundió UTC tras la sanción recibida. Crédito: Prensa club

La decisión del club generó una inmediata reacción de la SAFAP, que cuestionó duramente la utilización de la justicia ordinaria para intervenir en asuntos que, según el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), deben resolverse exclusivamente por la vía arbitral deportiva.

En su pronunciamiento, la Agremiación recordó que “el fútbol peruano tiene, según el Estatuto de la FPF, una única instancia de justicia para resolver cualquier controversia de carácter contractual y económica entre futbolistas y clubes”. Asimismo, precisó que dicho órgano es la CCRD.

PUBLICIDAD

“UTC pone en peligro al fútbol peruano”

La SAFAP fue aún más contundente al advertir las consecuencias que podría traer este caso para el sistema deportivo nacional. “El Estatuto de la FPF, siguiendo lineamientos dispuestos por FIFA, prohíbe a sus miembros recurrir a la justicia ordinaria para tratar temas que pueden ser resueltos por la vía arbitral”, señaló la institución.

En esa misma línea, el gremio aseguró que la actuación de UTC compromete la estabilidad del fútbol peruano y podría generar sanciones internacionales. “Los futbolistas exigimos a la FPF que haga respetar su Estatuto, el Estatuto de la FIFA y el de Conmebol y el sistema de justicia vigente. No hacerlo pone en riesgo todo el sistema del fútbol y la posibilidad de ser sancionados por Conmebol y FIFA”, indica el comunicado.

PUBLICIDAD

La SAFAP también cuestionó directamente al presidente del club cajamarquino, Osías Ramírez, quien además forma parte del directorio de la propia Federación Peruana de Fútbol. “El Sr. Ramírez, en este caso, con el agravante de que es miembro del Directorio de la propia FPF, está denunciando a la CCRD y sus árbitros para evitar ser sancionado por no pagar sus deudas”, manifestaron.

El firme comunicado de la SAFAP contra UTC.

Temor por antecedentes recientes

El caso ha despertado preocupación en el entorno futbolístico debido a antecedentes recientes como los de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, clubes que también recurrieron a la justicia ordinaria para frenar sanciones deportivas y volver a la máxima categoría, generando conflictos con los reglamentos de FIFA y Conmebol.

PUBLICIDAD

Finalmente, la SAFAP cerró su pronunciamiento con un mensaje de firmeza frente a la situación actual. “Hoy no es un día cualquiera, es un día en el que defendemos lo que estamos construyendo o permitimos que un Club que no quiere cumplir con las leyes laborales y civiles nos haga retroceder 25 años”, expresaron.

“Los futbolistas profesionales del Perú no nos vamos a quedar observando cómo un Club destruye nuestro fútbol”, concluyó el comunicado.

PUBLICIDAD