Primer triunfo de Ignacio Buse en Masters 1000: sólido debut en Madrid frente a extop 20 para romper su racha negativa

El tenista peruano venció 6-4 y 6-2 al francés Adrian Mannarino en primera ronda. (Video: ESPN)

Ignacio Buse consiguió un triunfo especial en su carrera al derrotar por 6-4 y 6-2 al francés Adrian Mannarino en la primera ronda del Mutua Madrid Open 2026. Más allá del resultado, el logro tiene un significado especial para el tenista peruano: se trata de su primera victoria en el cuadro principal de un torneo de categoría Masters 1000, un paso adelante en su consolidación dentro del circuito ATP.

El partido se resolvió en una hora y 24 minutos y mostró a un Buse enfocado, firme y con recursos para imponerse ante un rival de mayor recorrido. El ‘Colorado’, de 22 años y actual número 58 del ranking mundial, enfrentó a un jugador experimentado, ubicado en el puesto 46 y con pasado entre los 20 mejores del mundo, pero logró marcar diferencias desde el desarrollo del juego.

El tenista peruano arrancó el encuentro con determinación, sosteniendo su servicio y buscando incomodar a Mannarino con golpes profundos. El primer set fue parejo, pero el peruano supo aprovechar sus oportunidades en los momentos clave para inclinar la balanza a su favor.

Ya en el segundo parcial, elevó su nivel y dominó con mayor claridad. Su servicio volvió a ser un factor determinante, con varios ‘aces’ que le permitieron sumar puntos rápidos y manejar el ritmo del partido. La adaptación a las condiciones de altura de Madrid fue evidente, algo que terminó marcando diferencia ante un rival que no logró sentirse cómodo.

Ignacio Buse debutó con triunfo en el Mutua Madrid Open 2026. Crédito: Agencias

Un triunfo con valor histórico

El impacto de este resultado trasciende lo individual. La victoria de Ignacio Buse representa el primer triunfo de un tenista peruano en el cuadro principal de un Masters 1000 desde el Internazionali d’Italia, Roma, cuando Luis Horna venció al argentino José Acasuso.

El logro cobra mayor relevancia si se considera el proceso reciente del peruano. En lo que va de la temporada 2026, había intentado acceder sin éxito a los cuadros principales de torneos como Indian Wells, Miami y Montecarlo, quedándose en la fase previa. En Madrid, finalmente logró superar esa barrera y dar un salto importante en su carrera.

Además, este triunfo se posiciona como el tercero más importante de su trayectoria profesional y el cuarto frente a un jugador del Top 50, lo que refuerza su crecimiento competitivo. El resultado también significó un alivio en lo anímico para Buse. El peruano llegaba al torneo arrastrando tres derrotas consecutivas, por lo que esta victoria le permite cortar esa racha y recuperar confianza.

En su exitoso debut en Madrid, ‘Nacho’ mostró una versión sólida y madura, capaz de sostener el nivel durante todo el partido y de cerrar sin sobresaltos. Este tipo de actuaciones no solo suman en el ranking, sino que también fortalecen su desarrollo en el circuito.

Ignacio Buse se impuso ante Adrian Mannarino en su debut en Madrid. Crédito: Canal Tenis.

Próximo desafío: Arthur Fils

El camino en el Madrid Open no se detiene. En la segunda ronda, Ignacio Buse enfrentará al francés Arthur Fils, actual número 25 del mundo y reciente campeón del ATP 500 de Barcelona. Se trata de un rival en gran momento, lo que convierte el duelo en una prueba exigente. Sin embargo, el peruano llega con confianza renovada tras su victoria y con la motivación de seguir avanzando.

Con este resultado, el ‘Colorado’ celebra su primera victoria en un Masters 1000 y también reafirma su potencial en un torneo importante. Madrid aparece como un punto de quiebre en su temporada y una oportunidad para seguir creciendo en la élite del tenis profesional.