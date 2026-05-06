Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos que definirán al ganador del campeonato

Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El desenlace del Torneo Apertura se vuelve cada vez más intenso, con Alianza Lima y Los Chankas como protagonistas principales en la lucha por el primer trofeo del año. Restan solo cuatro fechas y la diferencia de puntos, mínima pero determinante, coloca a los ‘blanquiazules’ en una posición privilegiada para definir el campeonato.

El equipo dirigido por Pablo Guede asumió la cima de la tabla tras aprovechar los tropiezos consecutivos de los ‘guerreros’ ante ADT y Deportivo Garcilaso. Esos resultados dejaron a los de Andahuaylas con 29 puntos, mientras que los ‘íntimos’ alcanzaron los 32, situándose como único líder y dependiendo de sí mismo para consagrarse ganador del primer campeonato.

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Fixture que le resta a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (sábado 16 de mayo / 17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

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- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

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Federico Girotti sorprendió tras su primer gol al pedir que su celebración sea acompañada por “La creatividad”, un gesto que la Liga 1 replicó en redes y que desató entusiasmo entre hinchas blanquiazules. (Liga 1)

Fixture que le resta a Los Chankas por el Torneo Apertura 2026

- Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua (domingo 17 de mayo / 15:30 horas / estadio Los Chankas)

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- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas

- Fecha 17: Los Chankas vs UTC

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Los Chankas aún se aferran a su ilusión. - Crédito: Difusión

Alianza Lima vs Sporting Cristal: todo lo que debes saber del clásico

La jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 presenta uno de los enfrentamientos más esperados: Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo a las 20:00, en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido que puede influir tanto en la cima del torneo como en la tabla acumulada.

El conjunto ‘blanquiazul’, bajo la dirección de Pablo Guede, llega como líder y con la presión de sumar tres puntos para sostener la ventaja que mantiene sobre sus perseguidores. La ausencia de Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas obliga al técnico a realizar modificaciones en la defensa, pero el objetivo es claro: ganar para seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por el Apertura.

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Por otro lado, los rimenses afrontan este clásico tras caer 2-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores, resultado que golpeó tanto en lo anímico como en lo deportivo.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Así llega Los Chankas para enfrentar a Cusco FC

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 presenta un duelo con alto impacto en la parte alta de la tabla: usco FC será local ante Los Chankas el domingo 10 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro se perfila como una oportunidad clave para que ambos conjuntos refuercen sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.

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El equipo ‘dorado’ llega con el objetivo de mantener su racha positiva y consolidar su posición entre los protagonistas del torneo. Jugar en la altitud de Cusco es una de sus principales fortalezas, por lo que buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos que los mantengan en la pelea.

Por el lado de Los Chankas, el partido adquiere carácter de final, ya que la escuadra ‘guerrera’ aún conserva opciones de alcanzar la cima y no puede permitirse perder terreno frente a un rival directo. Cada punto resulta determinante en la definición del Apertura, especialmente cuando la diferencia con el líder es mínima.

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El cuadro cusqueño se impuso 1-0 en Andahuaylas en un resultado que complicó a los locales - Crédito: L1MAX.