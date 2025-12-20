Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Solo jugará durante un mes y regresará a Estados Unidos. (La Cátedra Deportes)

La Liga Peruana de vóley 2025/2026 se pone más interesada con el transcurrir de las semanas. Esta vez, una jugadora de la selección nacional confirmó su regreso al campeonato doméstico, pero de una manera inédita: solo jugará por un mes y luego volverá a Estados Unidos.

Se trata de Alondra Alarcón, quien llegó a un acuerdo con la Universidad de Nevada para que pueda disputar el torneo local con Olva Latino durante sus vacaciones en el país. La atacante que fue convocada por Antonio Rizola a la Copa América contó detalles en una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’.

“Ahora surgió la oportunidad justo cuando estaba de vacaciones. Ya terminé mi carrera deportiva, pero me queda un semestre de estudios, así que me graduaré en mayo. Recibí una oferta y vi la posibilidad de jugar. Consulté en mi universidad si podía hacerlo y me dijeron que sí. Me sentí muy contenta y pensé que serían unas buenas vacaciones, además de la oportunidad de estar de nuevo en Perú y jugar", inició.

Alarcón confesó que la noticia la tomó por sorpresa, ya que creía que era imposible jugar un mes en la Liga Peruana de Vóley. "Fue una sorpresa para mí porque no sabía que podía jugar. Lo consulté en mi universidad y al principio estaban en duda porque sigo estudiando, pero al final me autorizaron a jugar ese mes, con la condición de regresar en la fecha que ellos indicaron. Estoy muy contenta de estar aquí“.

Eso sí, reconoció las exigencias de su universidad en Estados Unidos. “Hay ciertas reglas que se deben cumplir. Una de ellas es que no puedes jugar profesionalmente hasta terminar tu carrera deportiva. Yo ya la finalicé, aunque sigo estudiando. Mi beca incluye tanto los estudios como los deportes. Al final se pudo y estoy feliz”.

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo por un mes.

Su debut en la Liga Peruana de vóley

Alondra Alarcón ya sabe lo que es participar en la Liga Peruana de vóley, pero lo hizo antes de cumplir la mayoría de edad. "Jugué con el Túpac cuando tenía catorce años. Fue mi debut. Era muy joven y estaba empezando. El Túpac siempre se ha caracterizado por tener gente joven en sus canteras y en los equipos mayores. Fue una experiencia grata y ahora, al volver después de crecer y madurar tanto en el juego como en lo personal, es muy satisfactorio".

Además, contó detalles de su contacto con Olva Latino para que se concrete esto que anhelaba desde hace mucho. “Estuve hablando con algunos clubes sobre la posibilidad de jugar, aunque no sabía si se podía dar por solo un mes, que era el tiempo que tenía disponible. El profe Walter (Lung) me contactó, hablamos y como tengo experiencia con él en la selección, me pareció una buena oportunidad para regresar, estar un tiempo acá y jugar, que es lo que quiero”.

Alondra Alarcón jugará por Olva Latino durante sus vacaciones.

Finalmente, compartió su sentir de poder competir en su país, pero con cierta madurez. “Tengo una mezcla de sentimientos en este momento. No voy a negarlo, porque la gente no sabe lo que uno vive fuera. A veces es muy difícil, incluso cuando estás cerca de casa. Hay días buenos y días malos, y cuando estás lejos solo cuentas con tu familia. Como deportista, uno pasa por estas situaciones. Jugar en tu país, con tu gente y con amigas de antes, me parece algo muy bueno, me ha devuelto la alegría y la confianza que necesitaba”.

Alondra Alarcón hará su debut con Olva Latino este sábado 20 de diciembre cuando enfrente a Deportivo Géminis desde las 14:30 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Este compromiso es válido por la fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley.