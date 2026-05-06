Preguntas y respuestas del Coxsackie, el virus que ha puesto en alerta al Perú

Una médica examina a un niño mientras otro presenta lesiones cutáneas en la mano, ilustrando la atención a pacientes menores con el virus Coxsackie en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de virus Coxsackie ha generado un aumento sin precedentes en los casos de enfermedad de mano, pie y boca en Perú durante 2026. Las cifras oficiales muestran que la incidencia se duplicó respecto al año anterior, con decenas de conglomerados activos en varias regiones. Según el CDC Perú, el impacto se concentra en escolares y niños pequeños, lo que obligó a activar protocolos de vigilancia y aislamiento en escuelas y guarderías. Estas son las principales dudas sobre el virus, su transmisión, síntomas, prevención y respuestas estatales, en base a fuentes oficiales y reportes de autoridades sanitarias.

¿Por qué se disparó el brote de Coxsackie en Perú este año?

Durante la primera mitad de 2026, Perú enfrentó un incremento súbito en los reportes de enfermedad de mano, pie y boca. El CDC Perú confirmó que los contagios superaron en más del 100% a los del año pasado. Se detectaron cerca de 88 conglomerados de casos activos en el país, distribuidos entre zonas costeras, andinas y amazónicas.

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Este aumento se atribuye a la llamada “deuda inmunológica”: tras dos años de pandemia con cierre de escuelas y distancia social, la población infantil quedó sin exposición previa a los enterovirus, lo que creó una bolsa de susceptibles mucho mayor. El regreso pleno a clases presenciales y la relajación de medidas sanitarias favorecieron la circulación viral, especialmente en ambientes con carencias de agua potable y saneamiento.

En 2026, el brote de virus Coxsackie duplicó contagios en Perú, impactando a escolares; el Estado aplica protocolos para frenar la transmisión, aunque la infraestructura educativa deficiente limita su eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el virus Coxsackie y cómo se transmite?

El virus Coxsackie forma parte de la familia Picornaviridae, es un ARN de cadena positiva que afecta sobre todo a niños menores de siete años. Se transmite de persona a persona por vía fecal-oral, secreciones respiratorias y contacto directo con lesiones cutáneas. El virus sobrevive varios días en superficies como pupitres, juguetes y manijas, lo que facilita su propagación en escuelas y guarderías.

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El contagio puede ocurrir incluso antes de que aparezcan síntomas, y los niños pueden seguir eliminando el virus por las heces durante semanas después de recuperarse, según el Ministerio de Salud (MINSA). Los adultos que conviven con menores también pueden ser portadores asintomáticos.

Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de mano, pie y boca?

La infección por Coxsackie suele iniciar con fiebre moderada, decaimiento, dolor de garganta y pérdida de apetito. En los siguientes días aparecen lesiones vesiculares en la boca, que se ulceran y generan dolor intenso al tragar, y un exantema con ampollas pequeñas en palmas, plantas y, a veces, glúteos.

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En la mayoría de los casos, el cuadro es leve y se resuelve en una semana. Algunos niños pueden desarrollar variantes como herpangina (lesiones sólo en la garganta) o conjuntivitis hemorrágica. Una complicación post-infecciosa infrecuente es la onicomadesis (desprendimiento temporal de uñas).

Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se debe acudir al médico y cuáles son los signos de alarma?

El MINSA y especialistas en infectología pediátrica recomiendan buscar atención médica urgente si el niño presenta fiebre alta persistente (más de 38,8°C por más de cinco días), signos de deshidratación (boca seca, llanto sin lágrimas, orina escasa), dificultad respiratoria, decaimiento extremo o síntomas neurológicos como somnolencia, confusión o convulsiones.

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Hasta la fecha, según el CDC Perú, no se han reportado muertes asociadas a este brote, pero el monitoreo en hospitales continúa activo, especialmente para lactantes menores de seis meses y pacientes inmunocomprometidos.

Brotes de virus Coxsackie en Perú obligan a suspender clases durante una semana| Foto: Canva

¿Qué medidas se tomaron en colegios por el coxsackie?

Las autoridades descartaron cerrar todas las escuelas a nivel nacional. El protocolo vigente indica aislamiento domiciliario por 7 a 10 días de los casos confirmados y cuarentena de aulas si se detectan varios casos simultáneos. La suspensión total de clases sólo se aplica en situaciones excepcionales y puntuales.

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El MINEDU y el MINSA ordenaron reforzar las medidas de higiene, limpieza y ventilación, y organizar horarios escalonados en recreos y comedores. El personal docente y auxiliar tiene la obligación de vigilar síntomas y evitar el ingreso de estudiantes con fiebre o lesiones cutáneas notorias.

Dieciocho niños permanecen en aislamiento domiciliario durante diez días para contener la propagación del virus en Caldas - crédito iStock

¿Qué se recomienda para la prevención en casa y en la escuela?

La principal medida es el lavado de manos frecuente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de comer. Se recomienda limpiar y desinfectar superficies con soluciones cloradas, no compartir cubiertos, vasos ni toallas, y evitar aglomeraciones en espacios cerrados.

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El CDC Perú insiste en no administrar antibióticos ni automedicar a los niños, ya que la enfermedad es viral y no existe tratamiento específico. El manejo es sintomático: antipiréticos para la fiebre y dieta blanda y fría para minimizar el dolor oral.

Personal de salud examina a menores peruanos que presentan síntomas del virus Coxsackie, evidenciando el impacto de la enfermedad en la salud infantil de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A dónde puedo llamar si tengo síntomas?

El Ministerio de Salud habilitó la Línea 113 Salud, opción 3 para consultas médicas sobre EMPB y opción 5 para apoyo psicológico. A través de este canal, profesionales de la salud orientan a las familias sobre síntomas, manejo en casa y signos de alarma que ameritan consulta presencial.

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Las campañas educativas y la comunicación oficial también buscan combatir la desinformación y tranquilizar a la comunidad educativa y los padres de familia.

El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

¿Por qué el brote pone en evidencia problemas de infraestructura escolar?

El brote de Coxsackie expuso las carencias de agua potable, saneamiento básico y ventilación en muchas escuelas públicas, especialmente en zonas rurales y periurbanas. La falta de insumos como jabón y el hacinamiento en aulas dificultan la prevención y el control efectivo del virus, según análisis del CDC Perú y diversas organizaciones de salud.

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El episodio es un indicador de la necesidad de inversión estatal sostenida para garantizar condiciones mínimas de higiene y seguridad en todos los establecimientos educativos.