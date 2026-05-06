Elecciones 2026: ¿Dónde pago mi multa si no voté o incumplí con mis funciones como miembro de mesa?

La segunda vuelta se llevará a cabo este 07 de junio - Créditos: Reuters.

La primera vuelta de las elecciones generales 2026 dejó como saldo a diversos ciudadanos que no acudieron a sufragar ni cumplieron su función asignada en las mesas de votación. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece, en estos casos, la obligación de abonar una sanción monetaria, que puede consultarse y liquidarse por diferentes vías.

Quien omite su deber cívico, ya sea por no asistir a votar, por no presentarse como miembro de mesa o por negarse a suplir una ausencia, queda registrado en el sistema del JNE y se le asigna una penalización.

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Pasos para pagar la multa electoral

Atención virtual

Consulta si tienes una sanción a https://multas.jne.gob.pe/login Ingresa tu número de DNI Verifica si existe una deuda y revisa el motivo Elige el canal para cancelar Plataforma digital: Ingresa a Págalo.pe Selecciona “JNE” y después “Multas electorales” Introduce tu DNI y sigue las instrucciones

Los peruanos se desplegaron el domingo 12 de abril para sufragar durante la primera vuelta de las elecciones - Créditos: REUTERS/Stifs Paucca.

Atención presencial

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Acude a una agencia del Banco de la Nación

Presenta tu DNI en ventanilla

Dirígete a la caja de la oficina central del JNE (av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima)

Elige entre efectivo o tarjeta Visa

Completa el pago

Realiza la operación en el canal seleccionado Solicita el comprobante

Considera que no es indispensable que la persona sancionada se presente. Cualquier tercero puede efectuar el pago solo con el número de DNI

La sanción impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones no bloquea el derecho al voto futuro, pero sí restringe la realización de trámites notariales, la inscripción de actos civiles, la intervención en procesos judiciales y administrativos, el acceso a programas sociales, la obtención de un brevete y la posibilidad de ejercer cargos públicos. El JNE, además, puede iniciar una cobranza coactiva con riesgo de embargo sobre cuentas bancarias y otros bienes.

El único documento necesario para todo el procedimiento es el documento nacional de identidad. Las opciones de consulta y pago, tanto presenciales como digitales, buscan facilitar el cumplimiento de esta responsabilidad ciudadana.

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Las multas de los electores varían según el distrito - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Tabla de multas por distrito

Si vives en distritos considerados extrema pobreza (0,5 % de la UIT): 27.50 soles de multa

Si vives en distritos considerados pobres (1 % de la UIT): 55 soles de multa

Si vives en distritos considerados no pobres (2 % de la UIT): 110 soles de multa

Por otra parte, todos los miembros de mesa, tanto principales como alternos, tienen la obligación de acudir a las 6 a. m. el día de la votación. La sanción de S/275 se aplica a quienes no firman la hoja de asistencia, se ausentan antes del cierre, llegan después del horario establecido o no cumplen con su cargo, ya sea como presidente, secretario, vocal o suplente.

En caso no fuiste a votar y tampoco cumpliste con tu función como miembro de mesa, las sanciones económicas se suman.

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¿Quiénes ya no están obligados a votar en las Elecciones 2026?

Todos los ciudadanos peruanos incluidos en el padrón electoral tienen la obligación de votar hasta cumplir 70 años. Una vez alcanzada esa edad, el sufragio pasa a ser opcional, por lo que quienes superan los 70 pueden elegir si participan o no en las elecciones, sin riesgo de recibir multas ni sanciones.