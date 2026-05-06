Perú

Corte de luz en Lima y Callao: 11 distritos registrarán apagones localizados hasta el 9 de mayo, anunció Pluz

Las interrupciones del servicio podrán durar hasta 10 horas consecutivas y afectarán sectores específicos, por lo que la empresa recomienda tomar medidas preventivas

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La empresa Pluz informó una nueva programación de cortes de energía eléctrica que se ejecutará entre el jueves 7 y sábado 9 de mayo de 2026 en distintos distritos de Lima Metropolitana, el Callao y localidades del norte chico. La medida responde a trabajos de mantenimiento, ampliación y reforzamiento de redes eléctricas.

Según el cronograma oficial, las interrupciones serán temporales y se realizarán en horarios diferenciados, afectando avenidas principales, jirones, urbanizaciones, asentamientos humanos y centros poblados. En algunos casos, los cortes se prolongarán por más de 10 horas.

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JUEVES 7 DE MAYO

Cercado de Lima (08:00 – 16:00)

Se verán afectadas la avenida Alborada (cuadras 12, 15, 16 y 17); avenida Las Dalias (cuadras 15, 16 y 17); avenida López Albújar (cuadras 15 y 16); avenida Sosa Peláez (cuadra 15); avenida García Rosell (cuadras 4 y 5); avenida Los Algarrobos (cuadra 16); jirón Ernesto Malinowski (cuadra 4); calle José Castañón (cuadra 4); calle Julio Rodavero (cuadras 5 y 6); calle Las Acacias (cuadra 5); calle Mercurio (cuadra 3); calle Salazar Bondy (cuadra 15); calles sin nombre en manzanas C, D, E, F, H1, I y J; calle Crepúsculo (cuadra 1); jirón Marte (cuadras 3 y 4); jirón El Ocaso (cuadra 1); jirón Meteoro (cuadra 3); calle Las Orquídeas (cuadra 3); jirón Las Palmeras (cuadra 5); y pasaje La Aurora (cuadras 3 y 4).

Callao (09:00 – 18:00)

Se intervendrán el jirón Elías Aguirre (cuadra 2); jirón Arica (cuadra 3); avenida Almirante Grau (cuadras 12 a 18); avenida Francisco Pizarro (cuadras 1 y 2); avenida del Pacífico (cuadra 1); avenida Nicolás de Piérola (cuadras 1, 2 y 3); avenida Guardia Chalaca (cuadra 15); avenida Sáenz Peña (cuadra 14); calle Víctor Fajardo (cuadras 1, 2 y 4); jirón Vigil (cuadra 4); calle Los Héroes (cuadras 1 y 2); calle California (cuadras 2, 3 y 4); calle Comandante Espinar (cuadras 1 a 4); jirón Colina (cuadras 1 a 3); jirón Fanning (cuadra 1); jirón Colón (cuadras 10 y 11); y jirón Francisco Bolognesi (cuadras 1 y 2).

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Carabayllo (09:00 – 18:00 / 09:00 – 17:00)

El corte afectará el centro poblado Chocas Bajo (manzana G) y Chocas Alto (manzanas A, B, C, D y E).

San Juan de Lurigancho (09:30 – 15:30)

Se verán afectados el A.H. El Forestal de Campoy (manzanas A y B); avenida Las Palmeras (cuadra 13); avenida Malecón Checa (manzana B1); urbanización Los Robles de Campoy (manzanas A a F); A.H. San Juan Pacheco de Campoy (manzanas A Prima y B Prima); A.H. Ricardo Palma (manzana A); y A.H. San Juan de Campoy (manzanas A, B, C y D).

San Antonio de Chaclla (09:30 – 18:30)

Se intervendrán la Asociación de Vivienda Las Praderas (Anexo 08) y la Asociación San Juan de Jicamarca (complejo), con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial.

San Martín de Porres (14:00 – 17:00)

El corte afectará las calles Julián Alarcón, Celestino Ávila Godoy, Benjamín Quiroga, Genaro Delgado y Agustín de la Rosa (cuadras 1 y 2 en todos los casos).

Zonas fuera de Lima Metropolitana

También se registrarán cortes en Andahuasi (Sayán), Medio Mundo (Huacho) y Barranca (Pativilca), en centros poblados y sectores específicos.

VIERNES 8 DE MAYO

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a varios distritos de Lima y Callao| Andina

Ventanilla (08:30 – 18:30)

Se afectarán los AA.HH. Las Lomas de Ventanilla Alta y José Gabriel Condorcanqui, con múltiples manzanas.

Jesús María (08:30 – 15:00)

El corte comprenderá los jirones Huáscar, Félix Zegarra, Huiracocha, Lizardo Montero y la avenida Cuba.

Callao (09:00 – 17:30)

Se intervendrán avenidas como Sáenz Peña, jirones como Colón, Saloom y Cochrane, además de galerías comerciales y el Mercado Central del Callao.

Carabayllo (09:00 – 18:00 / 16:00 – 18:00)

Se afectarán sectores como Arenilla, Osoynik, Villa Luz, Las Palmeras de Carabayllo, Fundo Valle Chillón y Las Piedritas.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 18:30)

Se intervendrán sectores de Mariscal Cáceres, Canto Grande y asociaciones vinculadas.

El Agustino (13:00 – 17:00)

El corte afectará asociaciones de vivienda como Residencial Huancayo y Primavera, además del Fundo Vicentelo.

SÁBADO 9 DE MAYO

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

Los Olivos (07:00 – 19:30)

Se verá afectada la avenida Alfredo Mendiola (cuadras 60 y 61).

Independencia (08:30 – 18:30)

El corte comprenderá avenidas, jirones y múltiples asentamientos humanos como Leoncio Prado, Jesús de Nazareth, Las Lomas de Independencia y San Lorenzo.

Magdalena del Mar (09:00 – 17:00)

Se intervendrá el conjunto habitacional Marbella, el A.H. Medalla Milagrosa y la calle Alberto Yabar.

Carabayllo (09:00 – 18:00)

El corte afectará asociaciones como Ciudad Jardín, La Arboleda, Santa Elisa de Punchauca, El Palmar, Las Flores I etapa y Villa Santander.

San Antonio de Chaclla (09:30 – 18:30)

Se intervendrán nuevamente sectores de Jicamarca y asociaciones de vivienda en anexo 8.

Callao (09:00 – 16:00)

El corte se registrará en el Fundo Bocanegra y el jirón Las Maquinarias (urbanización Bocanegra).

Recomendaciones

Plus Energía recomendó a los usuarios desconectar equipos eléctricos sensibles, cargar dispositivos con anticipación y prever actividades durante los horarios de corte. Asimismo, pidió mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles reprogramaciones.

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