Corte de luz en Lima y Callao: 11 distritos registrarán apagones localizados hasta el 9 de mayo, anunció Pluz

La empresa Pluz informó una nueva programación de cortes de energía eléctrica que se ejecutará entre el jueves 7 y sábado 9 de mayo de 2026 en distintos distritos de Lima Metropolitana, el Callao y localidades del norte chico. La medida responde a trabajos de mantenimiento, ampliación y reforzamiento de redes eléctricas.

Según el cronograma oficial, las interrupciones serán temporales y se realizarán en horarios diferenciados, afectando avenidas principales, jirones, urbanizaciones, asentamientos humanos y centros poblados. En algunos casos, los cortes se prolongarán por más de 10 horas.

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JUEVES 7 DE MAYO

Cercado de Lima (08:00 – 16:00)

Se verán afectadas la avenida Alborada (cuadras 12, 15, 16 y 17); avenida Las Dalias (cuadras 15, 16 y 17); avenida López Albújar (cuadras 15 y 16); avenida Sosa Peláez (cuadra 15); avenida García Rosell (cuadras 4 y 5); avenida Los Algarrobos (cuadra 16); jirón Ernesto Malinowski (cuadra 4); calle José Castañón (cuadra 4); calle Julio Rodavero (cuadras 5 y 6); calle Las Acacias (cuadra 5); calle Mercurio (cuadra 3); calle Salazar Bondy (cuadra 15); calles sin nombre en manzanas C, D, E, F, H1, I y J; calle Crepúsculo (cuadra 1); jirón Marte (cuadras 3 y 4); jirón El Ocaso (cuadra 1); jirón Meteoro (cuadra 3); calle Las Orquídeas (cuadra 3); jirón Las Palmeras (cuadra 5); y pasaje La Aurora (cuadras 3 y 4).

Callao (09:00 – 18:00)

Se intervendrán el jirón Elías Aguirre (cuadra 2); jirón Arica (cuadra 3); avenida Almirante Grau (cuadras 12 a 18); avenida Francisco Pizarro (cuadras 1 y 2); avenida del Pacífico (cuadra 1); avenida Nicolás de Piérola (cuadras 1, 2 y 3); avenida Guardia Chalaca (cuadra 15); avenida Sáenz Peña (cuadra 14); calle Víctor Fajardo (cuadras 1, 2 y 4); jirón Vigil (cuadra 4); calle Los Héroes (cuadras 1 y 2); calle California (cuadras 2, 3 y 4); calle Comandante Espinar (cuadras 1 a 4); jirón Colina (cuadras 1 a 3); jirón Fanning (cuadra 1); jirón Colón (cuadras 10 y 11); y jirón Francisco Bolognesi (cuadras 1 y 2).

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Carabayllo (09:00 – 18:00 / 09:00 – 17:00)

El corte afectará el centro poblado Chocas Bajo (manzana G) y Chocas Alto (manzanas A, B, C, D y E).

San Juan de Lurigancho (09:30 – 15:30)

Se verán afectados el A.H. El Forestal de Campoy (manzanas A y B); avenida Las Palmeras (cuadra 13); avenida Malecón Checa (manzana B1); urbanización Los Robles de Campoy (manzanas A a F); A.H. San Juan Pacheco de Campoy (manzanas A Prima y B Prima); A.H. Ricardo Palma (manzana A); y A.H. San Juan de Campoy (manzanas A, B, C y D).

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San Antonio de Chaclla (09:30 – 18:30)

Se intervendrán la Asociación de Vivienda Las Praderas (Anexo 08) y la Asociación San Juan de Jicamarca (complejo), con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial.

San Martín de Porres (14:00 – 17:00)

El corte afectará las calles Julián Alarcón, Celestino Ávila Godoy, Benjamín Quiroga, Genaro Delgado y Agustín de la Rosa (cuadras 1 y 2 en todos los casos).

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Zonas fuera de Lima Metropolitana

También se registrarán cortes en Andahuasi (Sayán), Medio Mundo (Huacho) y Barranca (Pativilca), en centros poblados y sectores específicos.

VIERNES 8 DE MAYO

Corte de luz afectará a varios distritos de Lima y Callao| Andina

Ventanilla (08:30 – 18:30)

Se afectarán los AA.HH. Las Lomas de Ventanilla Alta y José Gabriel Condorcanqui, con múltiples manzanas.

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Jesús María (08:30 – 15:00)

El corte comprenderá los jirones Huáscar, Félix Zegarra, Huiracocha, Lizardo Montero y la avenida Cuba.

Callao (09:00 – 17:30)

Se intervendrán avenidas como Sáenz Peña, jirones como Colón, Saloom y Cochrane, además de galerías comerciales y el Mercado Central del Callao.

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Carabayllo (09:00 – 18:00 / 16:00 – 18:00)

Se afectarán sectores como Arenilla, Osoynik, Villa Luz, Las Palmeras de Carabayllo, Fundo Valle Chillón y Las Piedritas.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 18:30)

Se intervendrán sectores de Mariscal Cáceres, Canto Grande y asociaciones vinculadas.

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El Agustino (13:00 – 17:00)

El corte afectará asociaciones de vivienda como Residencial Huancayo y Primavera, además del Fundo Vicentelo.

SÁBADO 9 DE MAYO

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

Los Olivos (07:00 – 19:30)

Se verá afectada la avenida Alfredo Mendiola (cuadras 60 y 61).

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Independencia (08:30 – 18:30)

El corte comprenderá avenidas, jirones y múltiples asentamientos humanos como Leoncio Prado, Jesús de Nazareth, Las Lomas de Independencia y San Lorenzo.

Magdalena del Mar (09:00 – 17:00)

Se intervendrá el conjunto habitacional Marbella, el A.H. Medalla Milagrosa y la calle Alberto Yabar.

Carabayllo (09:00 – 18:00)

El corte afectará asociaciones como Ciudad Jardín, La Arboleda, Santa Elisa de Punchauca, El Palmar, Las Flores I etapa y Villa Santander.

San Antonio de Chaclla (09:30 – 18:30)

Se intervendrán nuevamente sectores de Jicamarca y asociaciones de vivienda en anexo 8.

Callao (09:00 – 16:00)

El corte se registrará en el Fundo Bocanegra y el jirón Las Maquinarias (urbanización Bocanegra).

Recomendaciones

Plus Energía recomendó a los usuarios desconectar equipos eléctricos sensibles, cargar dispositivos con anticipación y prever actividades durante los horarios de corte. Asimismo, pidió mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles reprogramaciones.