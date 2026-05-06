Perú

Conductora que embistió a vigilante en Trujillo declara ante el juez: “No voy a descansar hasta que se encuentre bien”

El Poder Judicial dejó en libertad a Maricsa Polet Alfaro Cerna tras atropello. Mientras que el señor Juan Martínez Torres se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos

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En plena audiencia virtual, una mujer se quiebra emocionalmente al dirigirse al magistrado. Entre lágrimas, se compromete a cumplir con la decisión de la corte y a responsabilizarse por el bienestar de la víctima.| AN (Facebook)

Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que arrolló a un vigilante en la urbanización El Golf de Trujillo, brindó declaraciones ante el magistrado y los presentes en la audiencia judicial. El caso ha generado conmoción en la ciudad, no solo por la gravedad del accidente, sino también por las irregularidades detectadas en el primer informe policial y el estado crítico de la víctima, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante la audiencia, Polet Alfaro expresó su postura ante el hecho y aseguró que colaborará con la investigación.

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“Quiero que sepan que yo realmente me comprometo a cumplir lo que determine y no voy a descansar hasta que las personas agraviadas se encuentren totalmente bien”, afirmó ante el juez.

Subrayó su intención de asumir las consecuencias y reiteró que desde el primer momento se ha hecho responsable por el accidente. “Me considero una ciudadana trabajadora que lo he demostrado y quiero que les quede claro que desde el primer momento estoy haciéndome responsable y así me quiero mantener”, agregó.

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Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”
Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

Vigilante se encuentra en UCI

El hecho ocurrió la noche del 3 de mayo, cuando la camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro embistió a Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el trabajador fue impactado y aplastado contra una pared, quedando herido de gravedad. El diagnóstico médico actual indica que Martínez permanece en estado crítico, intubado y bajo atención en el Hospital Belén de Trujillo.

El caso está marcado por la controversia luego de que el primer informe policial consignara falsamente que la víctima sufrió una caída, versión desmentida por testigos y videos. Por este motivo, varios agentes han sido separados de sus cargos y están bajo investigación por falta de profesionalismo.

El peritaje oficial confirmó que Maricsa Alfaro Cerna conducía con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal. Detenida tras el accidente, participó en la reconstrucción y optó por guardar silencio. Su situación legal se definirá en una próxima audiencia. Además, en 2019 estuvo involucrada en otro accidente de tránsito al despistarse al esquivar un camión. Ahora es investigada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV
Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

Mientras la conductora declara su disposición a asumir las consecuencias legales y apoyar a la víctima, la familia de Juan Martínez Torres rechaza cualquier intento de acuerdo extrajudicial y pide justicia.

“Es crítico, lo van a pasar a UCI, está intubado, está inconsciente”, señaló un familiar de la víctima.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Llama al 105 para reportar accidentes de tránsito, solicitar presencia policial y recibir asistencia inmediata en el lugar de los hechos.
  • Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU): Marca el 106 para solicitar atención médica de emergencia y el traslado de personas heridas a centros hospitalarios.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Comunícate al 116 para pedir auxilio en casos de rescate, incendios o asistencia técnica en accidentes graves.
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