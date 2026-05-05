Fiscalía solicita detención preliminar-judicial e impedimento de salida para Piero Arenas y Kingteka

Magaly Medina revela que la Fiscalía de Loreto ha solicitado la detención preliminar e impedimento de salida del país para el tiktoker Piero Arenas, tras la grave denuncia de una joven por la difusión de material íntimo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme de este 4 de mayo trató una vez más sobre el caso delicado que involucra al tiktoker Piero Arenas, luego de que Magaly Medina informara los avances fiscales en una denuncia por presunto abuso sexual y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La conductora abordó el tema con su estilo directo, remarcando que, pese a la percepción de algunos sectores, el proceso sí estaría avanzando en instancias judiciales.

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“Y Piero Arenas, ¿se acuerdan? el tiktokero, estos que hacen Kick y que salía tan desafiante en las redes sociales luego que una chica viniera acá a denunciarlo por haberla violado en estado de inconsciencia y por haber difundido imágenes de contenido sexual, imágenes y audios de contenido sexual a través de su plataforma de Kick. Bueno, o de otra plataforma que no conocíamos hasta ese momento que existía. ¿Cómo se llamaba esta plataforma? Discord”, expresó Magaly, contextualizando el caso que semanas atrás generó amplio debate en redes sociales.

Magaly sobre Piero Arenas y Kinteca: “Hay una fiscal que se ha puesto los pantalones”. Captura: Magaly TV La Firme.

“El caso está avanzando”: Magaly expone medidas fiscales contra Piero Arenas y Kingteka

La periodista continuó describiendo la conducta pública del influencer antes de que el caso tomara mayor dimensión mediática. “Bueno, Piero Arenas, que salía siempre enfrentándose, insultando, amenazando desde esa misma plataforma, desapareció un tiempo. Sin embargo, ahora no sabemos, parece que no está en Kick, ¿no? Por todo este escándalo”, agregó, dejando entrever un cambio en la exposición digital del implicado tras la denuncia.

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El punto central de su informe giró en torno a las recientes acciones del Ministerio Público. “Pero bueno, ahora el distrito fiscal de Loreto, el Ministerio Público, acaba de ordenar, acaba de formular, no, no ordenar, sino formular requerimiento de detención preliminar judicial ante el Juzgado de Investigación Preparatoria contra Piero Arenas Torres y Abraham Steve Canez Gil, más conocido como Kingteka”, precisó la conductora, corrigiéndose en vivo para detallar el procedimiento legal.

Magaly sobre Piero Arenas y Kinteca: “Hay una fiscal que se ha puesto los pantalones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Piero Arenas salió a Ecuador

En esa misma línea, añadió: “También les ha formulado requerimiento de impedimento de salida para Piero Paolo Arenas Torres y Abraham Steve Canez Gil, conocido como Kingteka. Así es. Miren ustedes, este caso, aunque la gente piense que no, está avanzando. Está avanzando y hay una fiscal que se ha puesto los pantalones y ha pedido estos dos requerimientos para estos dos involucrados en esos videos y audios de los que todos hemos sido ya testigos”. Sus palabras enfatizaron la relevancia de las medidas solicitadas y el rol activo de la fiscal a cargo.

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El informe también incluyó detalles sobre los movimientos recientes del influencer fuera del país. “Por cierto, ¿quién está en Ecuador? Piero Arenas ha estado, ha entrado desde Ecuador el 30 de abril, pero estuvo en Colombia. Después de la denuncia se fue a Colombia y se fue a Ecuador y ha entrado el 30 de abril. Pero bueno, ahorita se vuelve a ir. Total, a veces estas cosas se demoran tanto en hacerse efectivas que les dan tiempo de tomar decisiones de ese tipo”, comentó Magaly Medina, sugiriendo que la movilidad internacional podría influir en el desarrollo del caso.

Magaly sobre Piero Arenas y Kinteca: “Hay una fiscal que se ha puesto los pantalones”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién los denunció?

El contexto de la denuncia resulta especialmente sensible. Una joven, identificada como Marcela, acusó a Piero Arenas y a Abraham Steve Canez Gil, conocido como Kingteka, de presunto abuso sexual y de la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. Según su versión, los hechos habrían ocurrido durante una transmisión en vivo en plataformas digitales, lo que añade un componente de exposición pública al caso.

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La denunciante ofreció un testimonio que ha generado fuerte impacto. “Me violó. Hizo lo que quiso conmigo. Me violó en un estado donde yo no estaba consciente; no sabía lo que estaba haciendo”, declaró, afirmando que se encontraba en estado de inconsciencia durante el episodio. Asimismo, indicó que no recuerda con claridad lo sucedido y que perdió noción de los hechos tras ingresar a una habitación, lo que refuerza la gravedad de la acusació

Kingteka defiende a Piero Arenas después de llamarlo 'imbécil'.