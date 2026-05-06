Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 5 de mayo de 2026

Una estación de servicio Petroperú en Lima muestra precios elevados para gasohol, diésel y GNV, reflejando el impacto económico en la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú ha experimentado un aumento sostenido, impulsado principalmente por la volatilidad del mercado internacional del petróleo y la alta dependencia del país de las importaciones de combustibles. Esta dinámica ha provocado incrementos frecuentes en los precios en las estaciones de servicio, afectando tanto a conductores particulares como a los sectores del transporte público y de carga. La subida del combustible repercute de manera directa en los costos logísticos y en la movilidad urbana, lo que a su vez se refleja en el valor de productos y servicios básicos.

El impacto de este encarecimiento resulta más severo para los hogares con menores ingresos, que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto mensual al transporte y la compra de alimentos. El aumento en el precio de la gasolina eleva el costo de los bienes esenciales, reduce el poder adquisitivo de las familias y agrava las dificultades para acceder a servicios fundamentales. Ante este panorama, diferentes gremios y organizaciones sociales han reclamado la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y la implementación de subsidios focalizados, con el objetivo de mitigar el impacto en la economía doméstica y asegurar el acceso a bienes y servicios indispensables.

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l costo del Gas Licuado de Petróleo alcanza los 6,99 soles por galón en varios grifos de la ciudad, lo que impulsa a conductores a llenar sus tanques ante posibles incrementos adicionales. Usuarios piden mayor control de autoridades para evitar nuevos aumentos (Créditos: Buenos días Perú)

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,79 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,89 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,28 y 21,99 soles, el premium entre 19,28 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,48 a 25,19 soles.

En Lima Sur, San Juan de Miraflores reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,19 a 22,99 soles, y el premium entre 20,59 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

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Actualmente, se reportan niveles reducidos de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 22,19 soles, el premium de 18,49 a 24,09 soles y el diésel de 20,97 a 25,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Lurigancho a 19,90 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,94 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Una persona utiliza una tarjeta de crédito PNC Bank Visa para pagar por gasolina en un surtidor, con el total de $48.63 visible en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo va el alza de la gasolina?

Durante los primeros días de mayo, el precio de los combustibles en Perú sigue en aumento, replicando la tendencia registrada en Lima y extendiéndose a nivel nacional. De acuerdo con reportes de OSINERGMIN, el gasohol regular oscila entre 18 y 23 soles por galón en distintas regiones del país, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en varias ciudades principales. Factores como la crisis en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados energéticos internacionales han impulsado el precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, lo que incide directamente en los valores locales.

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El impacto de este incremento se refleja en el alza de tarifas del transporte público y en los costos asociados a bienes y servicios esenciales. En diversas ciudades, los pasajes han subido y los comerciantes reportan dificultades para mantener precios estables. Familias y sectores productivos enfrentan un escenario de mayor presión sobre sus presupuestos, en medio de advertencias de especialistas sobre la posibilidad de que la tendencia alcista se prolongue si las condiciones internacionales no mejoran. Frente a este contexto, gremios y organizaciones sociales solicitan medidas urgentes al gobierno, como subsidios y ajustes tributarios, para mitigar el efecto del encarecimiento de los combustibles en la economía nacional.

Ilustración conceptual de un barril de petróleo encadenado a micros de transporte en Lima, con monedas de sol cayendo sobre un mapa, dramatizando el alza de costos del combustible para el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que impulsan el alza del combustible

El aumento en el precio internacional del petróleo responde a factores estratégicos y geopolíticos que inciden directamente sobre los mercados energéticos. El Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un punto crítico: cualquier amenaza o interrupción en esta ruta impacta de inmediato en la cotización del crudo. Autoridades del sector, como Felipe Cantuarias de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, advierten que la percepción de riesgo y la incertidumbre en torno a esta zona amplifican la volatilidad, reforzando la tendencia al alza en los precios.

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Las tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de un conflicto prolongado mantienen en alerta a los mercados internacionales, lo que eleva el precio del petróleo aun sin una guerra de gran escala. En el caso peruano, la fuerte dependencia de la importación de combustibles multiplica los efectos de estos movimientos globales. Los aumentos en el precio internacional se trasladan rápidamente al mercado interno, elevando los costos logísticos y repercutiendo en el precio final de alimentos y otros productos básicos, con un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Mantener el pasaje de un sol en los micros urbanos de Lima se ha vuelto un desafío ante el aumento sostenido del precio de los combustibles y los costos operativos. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos ‘Chinos’ han incorporado desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en rutas de alta demanda, como el corredor de Acho. Esta variación afecta a miles de usuarios que utilizan el transporte público diariamente para desplazarse por motivos laborales, educativos y personales.

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Una ilustración plana muestra microbuses de Lima ("El Rápido", "Pegaso Express", "Chinos") frente a un surtidor de combustible en llamas, simbolizando la subida de precios y su impacto en el transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión sobre las tarifas también se observa en los taxis colectivos que enlazan zonas como Acho con distritos periféricos, entre ellos Puente Piedra y Zapallal. En estos trayectos, el costo del pasaje ha pasado de 7 a 10 soles, según relatos recogidos por la prensa local. Los conductores atribuyen el incremento a la escasez de combustibles y al encarecimiento internacional del petróleo, factores que inciden directamente en la estructura de costos y reducen los márgenes de ganancia del sector.

En este escenario, la opción de acceder a pasajes de un sol se reduce de manera notoria en Lima. La tendencia alcista en los precios presiona tanto a empresas de transporte como a los usuarios, obligando a modificar hábitos y ajustar presupuestos familiares ante la desaparición progresiva de la tarifa mínima en el sistema de transporte público de la ciudad.

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¿Cuáles son los sectores económicos que sufren los embates tras el alza de la gasolina?

El alza de la gasolina impacta de manera directa en el sector del transporte, tanto público como privado. Las empresas de transporte urbano, interprovincial y de carga se ven obligadas a ajustar sus tarifas para compensar el incremento en sus costos operativos. Esta situación repercute en el precio de los pasajes y en la distribución de mercancías, encareciendo la movilidad de personas y productos a lo largo del país.

Una estación de servicio con camiones, autobuses y autos en primer plano, y siluetas de un supermercado y una fábrica al fondo, ilustra la interconexión crucial de la cadena de suministro y la logística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector comercial y el de alimentos también experimentan consecuencias notables por el aumento en el precio de los combustibles. El encarecimiento en la cadena logística eleva el costo de traslado de materias primas y productos terminados, lo que se refleja en los precios finales al consumidor. Comerciantes y productores deben absorber parte de estos incrementos o trasladarlos al público, generando presiones inflacionarias y afectando la demanda interna.

La industria manufacturera y agrícola, por su parte, enfrenta mayores gastos en la adquisición de insumos y en el transporte de bienes. El precio elevado de la gasolina encarece las actividades vinculadas a la producción, recolección y distribución, reduciendo márgenes de ganancia y limitando la competitividad de estos sectores. Estos efectos se suman al contexto de incertidumbre, dificultando la planificación y sostenibilidad de las empresas y productores locales.