Zé Ricardo aseguró que Sporting Cristal buscará fichajes tras derrota ante Palmeiras: “No podemos cometer errores contra estos equipos”

El DT brasileño lamentó la derrota del cuadro 'celeste' ante el 'verdao' por Copa Libertadores 2026. (Video: Inka Digital TV)

Sporting Cristal cayó 2-0 ante Palmeiras de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva, durante la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, un resultado que aún mantiene con vida a los ‘celestes’ en su lucha por clasificar a los octavos de final del certamen continental. Tras el encuentro, el técnico Zé Ricardo analizó el rendimiento de su equipo y detalló sus perspectivas para lo que queda del torneo.

“Contra equipos como Palmeiras no podemos cometer esos errores porque son cruciales, te matan”. Explicó que “estábamos bien los primeros 25 minutos, después del gol de Palmeiras sufrimos un poco y nos desordenamos. En el segundo tiempo también iniciamos mejor, pero cuando estábamos en ataque sufrimos el segundo tanto, que fue difícil de revertir”, dijo en conferencia de prensa.

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Para el DT brasileño, la efectividad del ‘verdao’ resultó determinante para conseguir el triunfo. “Cuando Palmeiras tuvo sus oportunidades fue muy efectivo porque tiene grandes jugadores de un nivel muy alto”, indicó.

El estratega también resaltó la paridad existente en el grupo y cómo cada partido resulta decisivo: “El grupo es muy difícil, pero dependemos de nosotros mismos para clasificar. En el próximo encuentro vamos a planificar lo mejor para conseguir el resultado”. Sobre los otros rivales del grupo, enfatizó: “Lógico que el partido entre Junior y Cerro Porteño influye mucho porque en un grupo de cuatro equipos todos los resultados son muy importantes para buscar la clasificación a la próxima fase”.

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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 previo al Junior de Barranquilla vs Cerro Porteño.

Zé Ricardo reconoció aspectos positivos en Sporting Cristal a pesar de la caída en Matute. “El equipo sabe que jugó un buen partido ante un rival como Palmeiras, pero no podemos equivocarnos. Los dos goles llegaron cuando teníamos la pelota y su arquero Carlos Miguel tuvo dos o tres atajadas”, declaró.

Asimismo, añadió un dato relevante: “Terminamos el partido con más finalizaciones en el arco que Palmeiras, pero la pelota no entró. Debemos aprender y mejorar para lo que viene”.

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Eso no fue todo, ya que aseguró que el elenco ‘cervecero’ aún está en pleno proceso de crecimiento y pidió paciencia a los hinchas. “Tenemos un equipo en formación, que está creciendo, con muchos jóvenes. Con los días vamos a corregir los errores porque veo un futuro muy brillante para este equipo, tenemos que tener un poco de paciencia”, sostuvo.

Zé Ricardo sobre posibilidad de reforzar a Sporting Cristal

Consultado sobre la opción de sumar jugadores en el próximo mercado, Zé Ricardo fue claro respecto a sus conversaciones internas y expectativas: “Eso lo hablo puntualmente con la directiva. Estoy seguro que todos los equipos van a buscar reforzarse y como un equipo grande, Cristal también va a buscar eso”.

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La declaración desliza la intención del club ‘rimense’ de analizar el mercado de pases y posibles movimientos a mitad de año, pensando en el Torneo Clausura, aunque manteniendo la discreción sobre los nombres y posiciones a reforzar.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

Zé Ricardo sobre duro momento de Sporting Cristal en Liga 1 2026

Sobre la situación en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el entrenador brasileño manifestó seguridad y optimismo en la reacción de sus dirigidos: “Tengo la absoluta certeza que vamos a mejorar en la Liga 1 porque veo en el día a día y cuando tenemos más espacio para entrenar, seguramente vamos a crecer, no tengo dudas. En este tiempo desde que llegué he visto el compromiso del plantel en el día a día. El hincha puede estar tranquilo con eso porque vamos a dar un salto en la Liga 1 y buscaremos clasificar en la Copa Libertadores”.

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Finalemtne, pensando en el próximo duelo ante Alianza Lima, Zé Ricardo adelantó su planificación y la situación del plantel: “Dentro del plan del próximo partido, todos los jugadores que estén aptos estarán en cancha porque ahora tenemos tres días de espacio y pondremos ante Alianza Lima el equipo que esté mejor preparado”.