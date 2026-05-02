FC Cajamarca renace con presencia de Hernán Barcos: vuelve al triunfo en Liga 1 2026 después de más de dos meses a costa del Sport Boys

Un partido de ida y vuelta con cinco anotaciones. Disfruta del resumen completo del FC Cajamarca vs. Sport Boys, donde los errores y las grandes definiciones fueron protagonistas en una nueva fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

A pesar de que FC Cajamarca jugaba en condición de local, arropado de su gente en las graderías, no llegaba con la etiqueta de favorito al enfrentamiento contra Sport Boys, por la fecha 13° del Apertura 2026, debido a su preocupante actualidad, la cual lo ha orillado al último lugar de la clasificación.

Aun así, el nuevo participante de la Liga 1 entró a su feudo con un carácter distinto, irradiando otra intensidad y demostrando que iba a presentarse como un hueso duro de roer ante una ‘misilera’ que, pese a los denodados esfuerzos por reducir el margen en el luminoso, no logró sacar petróleo y por consiguiente sufrió una dolorosa caída que no estaba presupuestada en los cálculos.

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Ya en los primeros compases de la atractiva contienda, FC Cajamarca avisaba con la seriedad respectiva a partir de un mano a mano desperdiciado por Brandon Palacios. El mediocentro peruano recibió un pase espléndido que lo ubicó delante de Diego Melián, pero este le ganó la pulseada con una salvada loable.

Hernán Barcos celebrando con Mauricio Arrasco la victoria de FC Cajamarca sobre Sport Boys. - Crédito: L1MAX

Hubo una réplica del Sport Boys con un tiro inimaginable de Percy Liza, pero la fuerza no fue la justa y el portero Samuel Aspajo —el factor diferencial de los locales para sonreír— respondió de manera correcta con un control que reflejó su entera responsabilidad.

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Aprovechando un crecimiento en oportunidades, la visita volvió a asomarse con una acción colectiva concluida por Mathias Llontop que encontró en Aspajo en modo muro. Acto seguido, FC Cajamarca asestó el primer golpe a través de un ataque de Mauricio Arrasco por el costado derecho y posterior autogol de Oslimg Mora.

Al Sport Boys le afectó demasiado la diana encajada y salió muy rápido en busca del empate. Así a la media hora de juego surgió una chance valiosa con un servicio desde el mediocampo de Luis Urruti hacia Luciano Nequecaur, quien finalmente vio impedido su posterior remate por una arrojada intervención de Samuel Aspajo.

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Luego de un reñido encuentro, Mauricio Arrasco expresa su alivio y la importancia de los tres puntos obtenidos. "Sabíamos que teníamos que salir de esta", comentó, refiriéndose a la mala racha del equipo en la Liga 1.

El complemento le sentó demasiado bien a los ‘rosados’. Salieron con otra actitud, un ímpetu superior y con una marcha más en el campo del estadio Héroes de San Ramón, buscando instantáneamente la portería. Bajo esa fórmula llegó el descuento por intermedio de Luis Urruti y de ahí los del Callao se volcaron en ataque con un crecido Jostin Alarcón.

Aunque el Sport Boys se asomaba con insistencia al área ‘azul y oro’, el trámite del lance cambió a primera de cambios con un desquite de Brandon Palacios. Eso sí, la visita no decayó en cuestión de actitud y siguió a lo suyo hasta que volvió a disminuir la diferencia tras otro descuento, esta vez patentado por el palestino Emilio Saba.

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A partir de esa nueva aparición en el score, Sport Boys se animó a trazar más jugadas ofensivas, sin importar el cómo, en busca de Luciano Nequecaur y Carlos López, ingresado en los minutos finales por el plomizo Percy Liza, quienes no estuvieron acertados. Así, y con un ejercicio pleno de resistencia, FC Cajamarca ganó y rompió una mala racha de más de dos meses sin ganar en Liga 1.