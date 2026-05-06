Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Hoy, miércoles 6 de mayo, la agenda futbolera está cargada de partidos que harán que no te muevas de la TV: Bayern Múnich y PSG definirán al finalista de la Champions League, Cusco FC recibe a Estudiantes por la Copa Libertadores, Alianza Atlético hará lo suyo con América de Cali en la Sudamericana, y mucho más.

El pase a la gran final se define en el estadio Allianz Arena, donde los ‘bávaros’ reciben a la escuadra parisina tras una ida histórica que terminó 5-4 a favor de los franceses. Con una diferencia mínima en el marcador global, la tensión y la expectativa rodean un duelo que ha superado los pronósticos por su caudal ofensivo.

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La serie, marcada por el vértigo y la eficacia, se presenta sin un claro favorito. El PSG viaja a Alemania con una mínima ventaja y la obligación de resistir la presión de un Allianz Arena que suele pesar en noches europeas. Para el Bayern, la urgencia radica en transformar su caudal ofensivo en goles y corregir los errores defensivos que le costaron caro en la ida.

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich por semifinales de la Champions League.

Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de un partido determinante para las aspiraciones de Cusco FC en la Copa Libertadores. El equipo peruano recibe a Estudiantes de La Plata tras una racha sin puntos en las primeras tres fechas del grupo, mientras que el conjunto argentino llega invicto y con la posibilidad de encaminar su pase a octavos de final.

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La actualidad de ambos conjuntos muestra realidades opuestas. Los ‘dorados’ ocupan el último lugar de su zona, tras caer ante Flamengo, Independiente Medellín y el propio Estudiantes en la ida, donde el resultado fue 2-1 en favor del club de La Plata.

Mientras que el equipo de Alexander Medina, acumula cinco puntos producto de una victoria y dos empates. El equipo argentino viene de igualar ante Flamengo, lo que le permite mantenerse en la pelea por el primer puesto del grupo. Un triunfo en Perú podría dejarlo muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda, consolidando una campaña sólida tanto a nivel local como internacional.

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Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026.

Partido de Champions League

Partidos de Copa Libertadores

- Cusco FC vs Estudiantes (17:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

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- Deportivo La Guaira vs Bolívar (17:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Santa Fe vs Corinthians (19:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

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- Independiente Rivadavia vs Fluminense (19:30 horas / Disney+ Premium, ESPN7)

- Universidad Católica vs Cruzeiro (21:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

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- Deportes Tolima vs Nacional (21:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

Partidos de Copa Sudamericana

- Audax Italiano vs Vasco da Gama (17:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

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- Torque vs Palestino (17:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Barracas Central vs Olimpia (19:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

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- Macará vs Tigre (19:00 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports)

- Botafogo vs Racing Club (19:30 horas / ESPN3, Disney+ Premium)

- Alianza Atlético vs América de Cali (21:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

Partido de Copa de Campeones Concacaf

- Toluca vs Los Angeles FC (20:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Sudamericano Sub 17 Femenino

- Brasil Sub-17 vs Chile Sub-17(15:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- Argentina Sub-17 vs Venezuela Sub-17 (15:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)