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Gol de Caín Fara tras certera definición en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El defensor ‘crema’ se proyectó al área rival tras un tiro de esquina y, con gran oportunismo, firmó el 1-1 que hizo estallar de euforia al estadio Monumental

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El defensa apareció por el segundo palo y puso el empate en el estadio Monumental - Crédito: ESPN

Caín Fara fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El defensor ‘crema’, que minutos antes había estado al borde de la expulsión, cambió el rumbo de su noche al aparecer en el área rival y marcar el empate parcial con una definición precisa en el estadio Monumental.

El inicio del partido fue cuesta arriba para la ‘U’. A los 14 minutos, Maximiliano Gómez adelantó a la visita desde el punto de penal, silenciando momentáneamente el recinto de Ate. Apenas cuatro minutos después, el panorama pudo complicarse aún más para los ‘merengues’, cuando una acción peligrosa dejó a Fara en el centro de la polémica y al borde de la expulsión.

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El defensor argentino cometió una dura falta sobre Nicolás Rodríguez, que bien pudo costarle la tarjeta roja. Sin embargo, el árbitro paraguayo Carlos Benítez optó por sancionar la acción solo con tarjeta amarilla, una decisión clave que le permitió continuar en el campo y, minutos más tarde, tener su revancha en el marcador.

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