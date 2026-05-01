Sporting Cristal confirma lesión de Miguel Araujo tras victoria ante Junior: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

El defensor Miguel Araujo queda fuera al menos un mes tras sufrir fascitis plantar frente a Junior, obligando a Sporting Cristal a reorganizar su defensa en la etapa más exigente de la temporada tanto en Liga 1 como en Libertadores (Sporting Cristal)

El reciente triunfo de Sporting Cristal sobre Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, que dejó al conjunto limeño en la cima de su grupo con seis puntos tras tres jornadas, se vio empañado por la confirmación de una lesión de uno de sus pilares defensivos.

Y es que Miguel Araujo, central habitual en el esquema de Zé Ricardo, presentó molestias en la planta del pie derecho al finalizar el encuentro, lo que fue diagnosticado como una fascitis plantar.

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De acuerdo con el director deportivo Gustavo Zevallos, este problema físico lo apartará de los próximos compromisos tanto en la Liga 1 como en el certamen continental, en un periodo que podría extenderse hasta un mes según la evaluación médica preliminar.

Sporting Cristal enfrenta la baja de Araujo en plena recta decisiva

En el mejor momento de Sporting Cristal, la lesión de Miguel Araujo irrumpe como un golpe inesperado, obligando al equipo a reconfigurar su defensa en plena lucha por objetivos mayores. (Sporting Cristal)

La noticia sobre la lesión de Miguel Araujo fue confirmada tras una evaluación médica realizada luego del partido ante el equipo colombiano, donde Sporting Cristal se impuso 2-0 con goles de Santiago González y Catriel Cabellos.

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El zaguero, que ya arrastraba molestias desde el duelo frente a Los Chankas, debió infiltrarse para disputar el encuentro ante Junior. Según el periodista Alfredo Ccasa Godoy, la recuperación de Araujo demandará aproximadamente cuatro semanas. Este diagnóstico lo dejará fuera de varios compromisos clave para el club, tanto en el ámbito local como internacional.

El departamento médico del club aún no emitió un parte oficial, pero las declaraciones de Gustavo Zevallos en el programa “Fútbol como Cancha” confirmaron el diagnóstico y el tiempo estimado de baja. “Él ha tenido una fascitis plantar crónica, agravada por la seguidilla de partidos. Se está trabajando con él para que llegue en buenas condiciones a los próximos encuentros”, explicó el directivo, quien descartó que la ausencia del defensor se prolongue por varios meses, como se había especulado en redes sociales.

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La ausencia de Araujo supone un reto para el técnico Zé Ricardo, ya que el defensor formaba una dupla sólida junto a Rafael Lutiger, destacando en la reciente victoria ante Junior donde lograron contener a atacantes como Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel. El equipo rimense deberá afrontar los próximos encuentros sin su presencia, en medio de una agenda apretada y con el objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los partidos que se perderá Miguel Araujo<b> </b>

El calendario no espera y Araujo quedará al margen de duelos determinantes, obligando a Cristal a encontrar respuestas inmediatas para sostener su competitividad. (Sporting Cristal)

La recuperación de Miguel Araujo lo dejará al margen de al menos cinco encuentros, según el cronograma previsto. No podrá estar el domingo 3 de mayo ante Cusco FC por el Torneo Apertura en el estadio Alberto Gallardo, ni en el duelo ante Palmeiras, programado para el martes 5, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Además, su ausencia se extendería a los compromisos frente a Alianza Lima y FC Cajamarca, y posiblemente la revancha internacional frente a Junior en Barranquilla.

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La directiva de Sporting Cristal confía en el trabajo del área médica para acelerar la recuperación del futbolista. “Está haciendo el esfuerzo y los profesionales están enfocados en que pueda reincorporarse lo antes posible”, afirmó Zevallos. El club evalúa las alternativas en defensa, con nombres como Ignácio da Silva y Gianfranco Chávez, quienes deberán asumir un rol más protagónico en ausencia de Araujo.

La lesión no solo es un golpe en lo deportivo, sino que también puede afectar la dinámica del equipo en una fase decisiva de la temporada. Sporting Cristal se mantiene en la lucha por el Torneo Apertura y busca avanzar a los octavos de final de la competición continental, por lo que la recuperación del defensor es una prioridad institucional.

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La directiva y el comando técnico mantienen un monitoreo constante sobre el estado físico del defensor, mientras el plantel se prepara para afrontar uno de los tramos más exigentes del año. Araujo, quien llegó al club con contrato vigente hasta diciembre de 2026, ha sido pieza clave en la estructura defensiva y su baja representa un desafío para el equipo, que deberá buscar mantener la solidez en defensa durante las próximas semanas.

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN