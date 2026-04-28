Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La lucha por el liderato en el Torneo Apertura 2026 se intensifica tras el desenlace de la fecha 12, donde Alianza Lima vio incrementadas sus posibilidades de quedarse con el primer trofeo de la Liga 1. La caída de Los Chankas ante ADT abrió la puerta para que los blanquiazules igualen en condiciones a sus rivales directos en la recta final del campeonato.

El entusiasmo entre los aficionados crece a medida que se acerca la fecha 13, en la que hasta dos equipos mantienen opciones reales de quedarse con el primer lugar. Cada jornada adquiere un matiz decisivo y los resultados recientes han ajustado aún más la diferencia en la cima de la tabla.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

- FC Cajamarca vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- ADT vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Alianza Lima vs CD Moquegua (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 3 de mayo

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- Sporting Cristal vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Alianza Atlético vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs UTC (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Lunes 4 de mayo

- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima, Los Chankas, Universitario, y Sporting Cristal a la fecha 13?

Las expectativas crecen de cara a la fecha 13 del Torneo Apertura, con Alianza Lima jugándose el liderazgo cuando reciba a CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo blanquiazul buscará aprovechar la localía para mantenerse en lo más alto de la clasificación y dar un paso clave en la pelea por el título.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los Chankas, que medirán fuerzas frente a Deportivo Garcilaso. Ambos equipos comparten la cima, por lo que el desenlace de estos partidos puede definir quién toma ventaja en la recta final del Apertura.

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Entre los duelos destacados, Sporting Cristal será anfitrión de Cusco FC. Este compromiso reúne a dos equipos con participación internacional, añadiendo un condimento especial al choque en el Alberto Gallardo.

En tanto, Universitario de Deportes viajará hasta Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche. Los cremas están obligados a sumar para no perder terreno respecto a sus perseguidores y mantener vivas sus aspiraciones de campeonato.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

La cobertura de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 estará garantizada para los hinchas a través de L1 Max, canal que transmitirá en directo la totalidad de los partidos. La señal estará disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, facilitando así el acceso a los encuentros desde diversos servicios de televisión por suscripción.

Para quienes prefieren seguir la acción desde dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play permitirá ver cada partido en tiempo real, brindando una opción digital pensada para quienes buscan flexibilidad y movilidad.

Los aficionados que deseen una experiencia informativa más detallada podrán recurrir a la plataforma de Infobae Perú, que ofrecerá una cobertura integral del certamen. El portal digital presentará información previa a los partidos, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, acciones determinantes y declaraciones de los protagonistas, consolidándose como una fuente clave para no perderse ningún detalle de la jornada.