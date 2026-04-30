Universitario ganó millonario premio tras triunfo ante Nacional en Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes celebró una victoria significativa el miércoles 29 de abril al imponerse 4-2 frente a Nacional de Uruguay, durante la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, disputado en el estadio Monumental, tuvo como protagonistas a Caín Fara, Alex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí, autores de los goles para el conjunto ‘crema’, que logró revertir el marcador.

Este resultado representó el primer triunfo de la ‘U’ en el actual certamen continental y permitió al equipo reinsertarse en la disputa del Grupo B. Tras tres fechas, los cuatro equipos del grupo acumulan cuatro puntos cada uno. Además, la victoria otorgó a la institución un importante premio económico por parte de Conmebol.

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El premio que ganó Universitario

Universitario recibió 340 mil dólares, equivalentes a 1 millón 175 mil soles, tras su victoria sobre Nacional. Este monto es entregado por la organización a los clubes que obtienen un triunfo en la fase de grupos, como reconocimiento a su desempeño deportivo.

Hasta el momento, la institución de Ate acumula un total de 3 millones 340 mil dólares (11 millones 770 mil soles) en premios, ya que había recibido 3 millones de dólares por acceder a esta etapa de la Copa Libertadores como actual tricampeón del fútbol peruano.

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El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Antes de enfrentar a Nacional, Universitario atravesaba una situación complicada en la Copa Libertadores. El equipo ‘crema’ había igualado sin goles ante Junior en Barranquilla y sufrido una derrota por 2-0 frente a Coquimbo Unido como local, resultados que lo ubicaron en el último lugar del grupo con solo un punto.

Ante este panorama, Jorge Araujo y su plantel reconocieron la necesidad de sumar victorias, especialmente en el estadio Monumental, donde aún les restan dos encuentros. En el duelo ante el ‘bolso’, revirtió un marcador adverso y se impuso por 4-2, consiguiendo sus primeros tres puntos en el torneo.

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Gracias a este resultado, el conjunto peruano ascendió a la tercera posición y desplazó a Coquimbo Unido. Actualmente, los cuatro equipos del Grupo B suman cuatro puntos, lo que incrementa la competencia por avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores o acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima lidera la zona por diferencia de goles (+1), seguido por Universitario y Nacional (0), mientras que Coquimbo Unido presenta un saldo de -1. La definición del grupo permanece abierta y se prevé disputada en las próximas jornadas.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Universitario

Tras la victoria frente a Nacional, Universitario debe dejar atrás la celebración y concentrarse nuevamente en la Liga 1. El equipo no atraviesa un buen momento en el torneo local y sus posibilidades de conquistar el Torneo Apertura se han reducido, ya que ya no depende únicamente de sus propios resultados. El plantel buscará mantenerse en la pelea hasta el final, teniendo en cuenta también la importancia de la tabla acumulada.

El próximo compromiso de la ‘U’ será ante Juan Pablo II por la fecha 13, encuentro programado para el domingo 3 de mayo a las 13:15 en el estadio Mansiche. El conjunto rival decidió trasladar su localía de Chongoyape a Trujillo con el objetivo de mejorar la recaudación.

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Actualmente, Universitario ocupa la cuarta posición en la clasificación con 21 puntos, ocho menos que los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Para aspirar al título del Apertura, el conjunto ‘crema’ necesita ganar todos sus partidos restantes y depender de los resultados de los punteros.