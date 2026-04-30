Universitario vs Coquimbo Unido: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario se medirá con Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

El empate en puntos de todos los equipos tras la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 aumentó la tensión para los próximos encuentros. Universitario de Deportes viene de lograr una gran victoria frente a Nacional y ahora se prepara para un partido clave como visitante ante Coquimbo Unido.

La situación del Grupo B es inusual: la ‘U’, el cuadro uruguayo, Coquimbo Unido y Deportes Tolima suman cuatro unidades cada uno. Esto significa que cualquier resultado en la cuarta fecha puede alterar por completo el panorama de la clasificación y dejar a algún equipo al borde de la eliminación.

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Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por Copa Libertadores 2026

La expectativa crece en torno al próximo duelo de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, fijado para el jueves 7 de mayo. El equipo peruano viajará a Chile para medirse nuevamente ante Coquimbo Unido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, donde buscará revertir el resultado negativo registrado en el enfrentamiento anterior entre ambos.

El horario del partido ha sido ajustado para facilitar el seguimiento en varios países sudamericanos y en Estados Unidos. En Perú, la transmisión comenzará a las 20:00 horas; en Venezuela, Bolivia y Miami iniciará a las 21:00, mientras que aficionados de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán ver el partido desde las 22:00.

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Universitario ganó millonario premio tras triunfo ante Nacional en Copa Libertadores 2026.

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026

El partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B, será televisado en la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la cobertura estará a cargo de FOX Sports 3, mientras que en Chile la transmisión se realizará por ESPN Premium. Además, la señal estará disponible en toda la región mediante la plataforma de streaming Disney+, facilitando el acceso para espectadores desde cualquier dispositivo.

Por su lado, Infobae Perú brindará seguimiento especial al choque con una cobertura en tiempo real. Los lectores encontrarán información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento. Este despliegue editorial busca mantener a la audiencia informada de cada detalle, desde la previa hasta el análisis posterior.

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Universitario sacó triunfazo frente Nacional en el estadio Monumental

La victoria por 4-2 de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay en el estadio Monumental de Ate revitalizó las aspiraciones del conjunto peruano en la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Araujo alcanzaron los cuatro puntos, nivelando el puntaje en el Grupo B, donde también figuran Tolima y Coquimbo Unido con la misma cantidad de unidades.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Nacional se adelantó a los catorce minutos gracias a Maximiliano Gómez, pero la expulsión de Lucas Rodríguez a los treinta y cinco minutos condicionó el resto del partido para los uruguayos. Poco después, Caín Fara igualó para Universitario cerca del final del primer tiempo.

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Apenas iniciado el complemento, Alex Valera puso en ventaja a los cremas. Nacional, pese a la desventaja numérica, encontró el empate parcial a los setenta y uno con un tanto de Maximiliano Silvera. Sin embargo, el tramo final fue decisivo: Lisandro Alzugaray marcó el tercero para Universitario a los ochenta y uno, y José Carabalí sentenció el partido en tiempo de descuento.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

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- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

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Fixture confirmado de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.