“Es papel mojado”: Abogado de Piero Corvetto explica que pasaporte incautado no tiene validez porque fue renovado

Exjefe de la ONPE acepta que se le imponga restricción de abandonar el país. Su abogado Julio Arbizu también explica que pasaporte hallado no tiene valor porque fue renovado. Video: Epicentro TV

El abogado de Piero Corvetto, Julio Arbizu, negó que el exjefe de la ONPE tenga un “tercer pasaporte” como alega la Fiscalía en su requerimiento de impedimento de salida del país.

En entrevista con Epicentro TV, Arbizu explicó que el pasaporte de nacionalidad peruana incautado durante el allanamiento no tiene valor legal alguno porque fue renovado. El pasaporte renovado es el que Corvetto entregó voluntariamente al Ministerio Público.

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“A mí me parece muy extraño que el fiscal (Reynaldo) Abia no sepa que el pasaporte que tenemos cualquiera de los ciudadanos en este país es el único documento válido para efectos migratorios. Es decir, no hay dos documentos, hay uno. Eventualmente, puede haber más de un pasaporte por nacionalidad, pero el pasaporte peruano es uno solo”, cuestionó.

En esa línea, el abogado aclaró que Corvetto renovó su pasaporte peruano antes de que venza en agosto de este año debido a que algunos países exigen pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses para poder ingresar a sus territorios.

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“Cuando Piero Corvetto ve que se acerca la fecha de vencimiento de su pasaporte anterior (...) él dice: ‘Este pasaporte lo voy a llevar a Migraciones para que me den el nuevo pasaporte, para renovar’. En Migraciones le dicen, como es natural: ‘Bien, su pasaporte ahora ya no es ese pasaporte anterior, sino es este’. ¿Por qué? Porque el pasaporte que va a pasar por la máquina de Migraciones, una vez que él sale del país, es el pasaporte nuevo. El otro dejó de tener validez absolutamente", indicó.

Abogado de Piero Corvetto desbarata teoría de supuesto "tercer pasaporte". (Composición: Infobae)

Julio Arbizu insistió en que el pasaporte que sirve y que Migraciones considerará válido para abandonar el Perú es el renovado. El anterior, dice, es “papel mojado en tinta, no tiene ninguna validez”.

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Aunque el abogado consideró que este hecho no puede ser la razón principal de la Fiscalía para requerir un impedimento de salida del país, anunció que el exjefe de la ONPE se allanará al pedido.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, adelantó Arbizu.

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Audiencia

El Poder Judicial analiza este jueves 30 de abril el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de la investigación por las fallas en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril. La audiencia está a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, y arranca a las 11:00 de la mañana.

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La medida restrictiva no solo apunta a Corvetto. El requerimiento abarca también al exgerente de Gestión Electoral José Samamé, al exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang y a los funcionarios Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. A Corvetto se le atribuyen los delitos de colusión agravada y omisión de funciones.

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